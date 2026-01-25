Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы - 25.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260125/ostanovka-raboty-oboronki-polikarpov-pro-stsenariy-udarov-po-kievu-bez-gumanitarnoy-katastrofy-1074742238.html
Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы
Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы - 25.01.2026 Украина.ру
Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы
Существует сценарий ударов, который может парализовать работу оборонки в Киеве, не доводя ситуацию до гуманитарной катастрофы. Для этого наносить удары по подстанциям нужно в определённое время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2026-01-25T05:00
2026-01-25T05:00
новости
киев
россия
энергетика
энергетический кризис
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064660346_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_13973b382cb268aa0625fbdfaa029185.jpg
На вопрос, можно ли парализовать Киев без гуманитарной катастрофы, Поликарпов ответил утвердительно. "Можем. Для этого следовало бы этой или следующей ночью нанести удары по подстанциям и по газоперерабатывающим станциям", — заявил эксперт."А выходные киевляне могут пережить либо в "пунктах незламности", либо в домах, где отопление так или иначе поддерживается, либо уезжать в сельскую местность с печным отоплением", — сказал он, описывая возможные действия населения."Это будет не гуманитарная катастрофа, а остановка работы киевской оборонки за счет того, что часть ценных специалистов будет вынуждена покинуть город", — пояснил Поликарпов главную цель такой тактики.Военный историк также дал общий прогноз по ситуации в украинской столице. "В целом мой прогноз таков. С понедельника Киев начнет оживать. А с четверга, когда опять будет похолодание, там опять начнутся проблемы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064660346_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c12a6f008181d701447b658dbdfb44e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, энергетика, энергетический кризис, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, гуманитарная катастрофа, гуманитарный кризис, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, прогнозы сво
Новости, Киев, Россия, энергетика, энергетический кризис, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, гуманитарная катастрофа, гуманитарный кризис, прогноз, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине, прогнозы СВО

Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы

05:00 25.01.2026
 
© Фото : ГСЧС Киева
- РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : ГСЧС Киева
Читать в
ДзенTelegram
Существует сценарий ударов, который может парализовать работу оборонки в Киеве, не доводя ситуацию до гуманитарной катастрофы. Для этого наносить удары по подстанциям нужно в определённое время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
На вопрос, можно ли парализовать Киев без гуманитарной катастрофы, Поликарпов ответил утвердительно. "Можем. Для этого следовало бы этой или следующей ночью нанести удары по подстанциям и по газоперерабатывающим станциям", — заявил эксперт.
"А выходные киевляне могут пережить либо в "пунктах незламности", либо в домах, где отопление так или иначе поддерживается, либо уезжать в сельскую местность с печным отоплением", — сказал он, описывая возможные действия населения.
"Это будет не гуманитарная катастрофа, а остановка работы киевской оборонки за счет того, что часть ценных специалистов будет вынуждена покинуть город", — пояснил Поликарпов главную цель такой тактики.
Военный историк также дал общий прогноз по ситуации в украинской столице. "В целом мой прогноз таков. С понедельника Киев начнет оживать. А с четверга, когда опять будет похолодание, там опять начнутся проблемы", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияэнергетикаэнергетический кризисСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОСпецоперациягуманитарная катастрофагуманитарный кризиспрогнозпрогноз войны на Украинепрогноз по Украинепрогнозы СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:25Западная Украина за минувшую неделю: забытая "нэзалэжность" и последнее окно в Европу
07:07Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины
07:04Выбор простой: на фронт или на фронт. Почему не все жители покидают опасный Киев
06:22"Зеленский – главное оружие Путина против Украины". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны
06:03Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения
06:00"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского
05:50"Мы сможем нанести удар по Питтуфику": Белухин назвал базу в Гренландии важной целью для сдерживания США
05:40Дания "обиженно замолчит": Суздальцев о том, почему Запад все равно оправдает аннексию Гренландии
05:30"Мы опрокинули энергосистему": полковник Насонов про блэкаут на Украине и предупреждения России
05:15Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию
05:00Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы
04:30Белухин о тактике Трампа: Неясность целей по Гренландии позволяет ему оставаться хозяином положения
04:15Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны
04:00"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии
18:17Нардеп Костенко заявил о риске немедленной мобилизации
18:01Мелони: Италия готова поддержать присуждение Нобелевской премии Трампу за мир на Украине
18:00От "признаков компромисса не наблюдается" до конструктива и позитива. Итоги 24 января
17:25Военкор: На Купянском направлении ВСУ переходят от сплошной обороны к сетевым опорным пунктам
17:12Politico: США пересмотрели стратегию национальной обороны
17:05Наметился перелом: Украина нашла гениальную лазейку, чтобы обхитрить Россию
Лента новостейМолния