Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы

Существует сценарий ударов, который может парализовать работу оборонки в Киеве, не доводя ситуацию до гуманитарной катастрофы. Для этого наносить удары по подстанциям нужно в определённое время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов

На вопрос, можно ли парализовать Киев без гуманитарной катастрофы, Поликарпов ответил утвердительно. "Можем. Для этого следовало бы этой или следующей ночью нанести удары по подстанциям и по газоперерабатывающим станциям", — заявил эксперт."А выходные киевляне могут пережить либо в "пунктах незламности", либо в домах, где отопление так или иначе поддерживается, либо уезжать в сельскую местность с печным отоплением", — сказал он, описывая возможные действия населения."Это будет не гуманитарная катастрофа, а остановка работы киевской оборонки за счет того, что часть ценных специалистов будет вынуждена покинуть город", — пояснил Поликарпов главную цель такой тактики.Военный историк также дал общий прогноз по ситуации в украинской столице. "В целом мой прогноз таков. С понедельника Киев начнет оживать. А с четверга, когда опять будет похолодание, там опять начнутся проблемы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

