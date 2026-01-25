Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине - 25.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260125/glavu-ek-obvinili-v-sokrytii-korruptsionnykh-skandalov-na-ukraine-1074774371.html
Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине
Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине - 25.01.2026 Украина.ру
Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине
Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в покрывательстве Владимира Зеленского в коррупционных вопросах. Об этом 25 января пишет немецкое издание Berliner Zeitung
2026-01-25T10:13
2026-01-25T10:13
"Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, в то время как олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты", — сказал Berliner Zeitung один из депутатов Европарламента. Он поинтересовался у Еврокомиссии, упоминала ли фон дер Ляйен лично перед Зеленским скандал с воровством в энегосекторе Украины. Прямой ответ не дали. В середине января фон дер Ляйен представила новый кредит для Киева в размере €90 млрд. Из них €60 млрд пойдут ВСУ, а остальное — на поддержку бюджета.Работа над "Пакетом процветания" для Украины почти завершена, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробнее в материале "Пакет процветания" для Украины почти готов — глава ЕК
Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине

10:13 25.01.2026
 
Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в покрывательстве Владимира Зеленского в коррупционных вопросах. Об этом 25 января пишет немецкое издание Berliner Zeitung
"Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, в то время как олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты", — сказал Berliner Zeitung один из депутатов Европарламента.
Он поинтересовался у Еврокомиссии, упоминала ли фон дер Ляйен лично перед Зеленским скандал с воровством в энегосекторе Украины. Прямой ответ не дали.
В середине января фон дер Ляйен представила новый кредит для Киева в размере €90 млрд. Из них €60 млрд пойдут ВСУ, а остальное — на поддержку бюджета.
Работа над "Пакетом процветания" для Украины почти завершена, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробнее в материале "Пакет процветания" для Украины почти готов — глава ЕК
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Meta* обвинили в обмане. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния