Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине
Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине
Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в покрывательстве Владимира Зеленского в коррупционных вопросах. Об этом 25 января пишет немецкое издание Berliner Zeitung
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074281587_0:197:3072:1924_1920x0_80_0_0_8c70a132717ecef9a30ac115e43358e2.jpg
"Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, в то время как олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты", — сказал Berliner Zeitung один из депутатов Европарламента. Он поинтересовался у Еврокомиссии, упоминала ли фон дер Ляйен лично перед Зеленским скандал с воровством в энегосекторе Украины. Прямой ответ не дали. В середине января фон дер Ляйен представила новый кредит для Киева в размере €90 млрд. Из них €60 млрд пойдут ВСУ, а остальное — на поддержку бюджета.Работа над "Пакетом процветания" для Украины почти завершена, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, в то время как олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты", — сказал Berliner Zeitung один из депутатов Европарламента.
Он поинтересовался у Еврокомиссии, упоминала ли фон дер Ляйен лично перед Зеленским скандал с воровством в энегосекторе Украины. Прямой ответ не дали.
В середине января фон дер Ляйен представила новый кредит для Киева в размере €90 млрд. Из них €60 млрд пойдут ВСУ, а остальное — на поддержку бюджета.
Работа над "Пакетом процветания" для Украины почти завершена, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробнее в материале "Пакет процветания" для Украины почти готов — глава ЕК
