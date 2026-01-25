https://ukraina.ru/20260125/glavu-ek-obvinili-v-sokrytii-korruptsionnykh-skandalov-na-ukraine-1074774371.html

Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине

Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине - 25.01.2026 Украина.ру

Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в покрывательстве Владимира Зеленского в коррупционных вопросах. Об этом 25 января пишет немецкое издание Berliner Zeitung

2026-01-25T10:13

2026-01-25T10:13

2026-01-25T10:13

новости

украина

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

еврокомиссия

европарламент

вооруженные силы украины

киев

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074281587_0:197:3072:1924_1920x0_80_0_0_8c70a132717ecef9a30ac115e43358e2.jpg

"Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, в то время как олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты", — сказал Berliner Zeitung один из депутатов Европарламента. Он поинтересовался у Еврокомиссии, упоминала ли фон дер Ляйен лично перед Зеленским скандал с воровством в энегосекторе Украины. Прямой ответ не дали. В середине января фон дер Ляйен представила новый кредит для Киева в размере €90 млрд. Из них €60 млрд пойдут ВСУ, а остальное — на поддержку бюджета.Работа над "Пакетом процветания" для Украины почти завершена, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробнее в материале "Пакет процветания" для Украины почти готов — глава ЕКБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Meta* обвинили в обмане. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, европарламент, вооруженные силы украины, киев, украина.ру