https://ukraina.ru/20260125/v-minoborony-raskryli-kolichestvo-sbitykh-ukrainskikh-bpla-za-noch-1074775684.html

В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 25 января сообщили в Минобороны РФ

2026-01-25T10:39

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067673078_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_c788f707a93937b621b7e8b4c6f582ef.jpg

🟥 18 БПЛА сбито над территорией Брянской области. Пострадавших нет, однако в Бежицком районе Брянска в двух жилых одноэтажных домах были повреждены остекление и фасады. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз;🟥 15 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет;🟥 Девять БПЛА сбито над территорией Ростовской области. При падении беспилотника был повреждён частный дом и автомобиль. Люди не пострадали. В здании повреждена кровля и выбиты окна, возгорания не произошло. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь;🟥 Четыре беспилотника уничтожено над территорией Орловской области. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена;🟥 По три БПЛА сбито над территориями Белгородской и Астраханской областей. Согласно первоначальным данным, обошлось без жертв, но в Белгороде зафиксированы повреждения объектов энергетики.25 января на Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ из плохой постепенно становится ужасной. Об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Подробнее в материале Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшиласьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

