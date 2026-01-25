В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночь - 25.01.2026 Украина.ру
В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночь
В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночь - 25.01.2026 Украина.ру
В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 25 января сообщили в Минобороны РФ
2026-01-25T10:39
2026-01-25T10:39
🟥 18 БПЛА сбито над территорией Брянской области. Пострадавших нет, однако в Бежицком районе Брянска в двух жилых одноэтажных домах были повреждены остекление и фасады. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз;🟥 15 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет;🟥 Девять БПЛА сбито над территорией Ростовской области. При падении беспилотника был повреждён частный дом и автомобиль. Люди не пострадали. В здании повреждена кровля и выбиты окна, возгорания не произошло. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь;🟥 Четыре беспилотника уничтожено над территорией Орловской области. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена;🟥 По три БПЛА сбито над территориями Белгородской и Астраханской областей. Согласно первоначальным данным, обошлось без жертв, но в Белгороде зафиксированы повреждения объектов энергетики.25 января на Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ из плохой постепенно становится ужасной. Об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Подробнее в материале Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшилась
В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночь

10:39 25.01.2026
 
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 25 января сообщили в Минобороны РФ
🟥 18 БПЛА сбито над территорией Брянской области. Пострадавших нет, однако в Бежицком районе Брянска в двух жилых одноэтажных домах были повреждены остекление и фасады. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз;
🟥 15 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет;
🟥 Девять БПЛА сбито над территорией Ростовской области. При падении беспилотника был повреждён частный дом и автомобиль. Люди не пострадали. В здании повреждена кровля и выбиты окна, возгорания не произошло. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь;
🟥 Четыре беспилотника уничтожено над территорией Орловской области. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена;
🟥 По три БПЛА сбито над территориями Белгородской и Астраханской областей. Согласно первоначальным данным, обошлось без жертв, но в Белгороде зафиксированы повреждения объектов энергетики.
25 января на Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ из плохой постепенно становится ужасной. Об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Подробнее в материале Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшилась
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 января
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
