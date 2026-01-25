"Слово" галицких русинов
25 января 1861 года во Львове вышел первый номер русинского журнала "Слово". Поначалу он пытался навязать малороссам свою версию "украинского мира", но в итоге выступил за единство всех ветвей русского народа
История создания львовского журнала "Слово" в чём-то похожа на судьбу санкт-петербургского журнала "Основа", первый номер которого вышел ровно на один день раньше.
Всё началось с того, что русинский литератор Богдан Дедицкий, который одно время был главным редактором газеты "Зоря Галицкая" (выходила в 1848-57 годах) решил возродить это издание в виде журнала – ведь к тому времени в Галичине не было ни одного периодического издания на русинском языке. Дедицкий даже получил соответствующее разрешение властей, однако оно содержало ряд существенных ограничений, сводивших на нет устремления инициатора выпуска нового журнала.
В частности, почти полностью запрещалось печатать какие-либо материалы политического свойства, даже рассмотрение религиозных проблем, важных как никогда в тот период, практически исключалось. К тому же запрещалось использование русского гражданского шрифта, получавшего все большее распространение на землях тогдашней Австрийской империи.
Поскольку к изданию журнала Богдан Дедицкий готовился тщательно, он собрал солидный портфель различных авторских рукописей и вёл переговоры со многими потенциальными авторами. Накопленный материал требовал публикации, и Дедицкий решил его представить в виде особого альманаха, выход которого был приурочен к интронизации греко-католического митрополита Галицкого Григория Яхимовича.
Яхимович во времена "весны народов" возглавлял Главную Русскую Раду во Львове – собственно, её органом поначалу была газета "Зоря Галицкая". Однако после "Новогоднего патента" императора Франца Иосифа I от 31 декабря 1851 года Австрия снова стала абсолютистской монархией, Главная Русская Рада, как и множество других организаций, была распущена.
Митрополит идею Дедицкого поддержал, и весной 1860 года вышел альманах "Зоря Галицкая яко альбум на год 1860". Как писал современник, огромная по объёму книга стала настоящей сенсацией, "появление её произвело фурор". А 20 октября 1860 года император Австрии издал "Октябрьский диплом", который содержал основные направления новой конституции государства в форме конституционной монархии.
Воспользовавшись начавшейся в Австрии либерализацией, Богдан Дедицкий опять подал ходатайство об издании журнала на русинском языке – теперь под названием "Слово" – и получил соответствующее разрешение. Митрополит Яхимович благословил новое издание, однако финансово поддерживать его был готов лишь незначительными месячными взносами. И тогда Дедицкий обратился за помощью к известному меценату, советнику Галицкого краевого суда Михаилу Качковскому.
Качковский внёс необходимый для издания журнала залог в 3000 флоринов. Это были значительные по тем временам деньги – на них можно было приобрести около 500 лошадей. Кроме того, он обеспечил ежемесячное финансирование редакции, а Богдану Дедицкому установил годовое содержание в сумме 300 флоринов. Первый номер "Слова" вышел 25 января 1861 года, и все тексты в нём были напечатаны русским гражданским шрифтом с использованием так называемого "язычия" – письменного языка, который с середины XIX века употребляли образованные русины в Австрии.
Основу язычия представляла местная русинская лексика (предпочтение отдавалось словам, общим с русским и церковнославянским, тогда как полонизмов избегали), а для новых понятий применялись церковнославянские словообразовательные модели. Стоит отметить, что тогда народный язык галицких русинов содержал не более 700 оригинальных слов ежедневного употребления, потому для написания литературных и научных произведений не было иного выхода, кроме создания новых слов на основе церковно-славянского языка. Неудивительно, что печатался журнал в типографии православного Ставропигийского института.
Язык, которым издавалось "Слово", вызвал резкую критику в России, причём как со стороны украинофилов, так и в среде русских литераторов. Так, в одном из первых номеров "Основы" Кулиша-Костомарова было сказано, что "Слово" только тогда достигнет цели и успеха, "когда станет народным не только своим намерением, не только мнением, но и языком". "Пользуясь без разбора другими языками, что мы постоянно замечаем у галицких русинских писателей, "Слово" может достигать своих частных целей, но не главной, и никогда не станет живым органом народной мысли и чувств, никогда не будет душой народной жизни", – писала "Основа" в редакционной статье.
В свою очередь, русский литературный критик Николай Чернышевский отреагировал на язык "Слова" статьёй "Национальная бестактность", в которой также потребовал от галицких русинов перейти на малороссийский язык. "Львовское "Слово" основывает свои права и надежды на том, что малорусское племя – племя из 15 миллионов человек. Зачем же говорить о племенном единстве ломаным языком, каким никто не пишет нигде, кроме Львова? Наши малороссы уже выработали себе литературный язык несравненно лучший: зачем отделяться от них? Разве он так далёк от языка русинов, что им нужно писать другим наречием?", – восклицал Чернышевский.
В конце концов Богдан Дедицкий стал публиковать в "Слове" всё больше материалов на близком к народному украинском языке. Это понравилось галицкой публике, и уже к апрелю 1861 года "Слово" имело более 1500 подписчиков. После этого Дедицкий уведомил Качковского, что журнал более не нуждается в его материальной поддержке, ибо все затраты покрывает за счёт подписки.
Журнал "Слово" пытался быть главной политической трибуной всех галицких русинов, независимо от их ориентации. Редакция вела твёрдую антипольскую линию, однако в большинстве других вопросов его авторы могли занимать противоположные идейные позиции. Примечательно, что именно польские издания первыми обвинили "Слово" в "москвофильстве", со стороны украинофилов – как галицких, так и российских – такие обвинения стали звучать значительно позже. Редакция "Слова" отвечала, что "мы были и будемъ Русинами, и не станемся Москалями, якъ не сталися ними Мало-Русины на Украинѣ".
С другой стороны, один из ведущих авторов "Слова" Николай Устиянович утверждал, что "языкъ, которымъ пише Москва, єсть розвитый зъ чистого руского корене", и "Украинскіи писатели зъ политическихъ причинъ нуждаются свой языкъ безуспѣшно отлучити отъ письменного московского". Сам же Богдан Дедицкий писал: "Я искренний малороссъ, но – ворогъ кулішівки, ворогъ хахольськоі мови, ворогъ хлопоманства".
Альманах "Русалка днестровая"
В первые годы издания "Слова" Богдан Дедицкий активно печатал на его страницах авторов "Основы" – Пантелеймона Кулиша, Николая Костомарова, Александра Конисского, – которые писали для галицкой публики страшилки о жизни в России. "Валуевский циркуляр" от июля 1863 года привёл к кратковременному переходу "Слова" на ещё более украинофильские позиции. В частности, в журнале был напечатан ряд статей, подготовленных для "Основы", которая прекратила выход ещё в августе 1862-го, во Львов перевезли и часть архивов журнала Кулиша-Костомарова.
Однако политические изменения в Австрии ("Сентябрьский патент" 1865 года, заложивший основу будущей двуединой монархии, поражение Австрии в войне с Пруссией в 1866-м) убедили Богдана Дедицкого в том, что Вена решила окончательно подчинить галицких русинов полякам. Главный редактор "Слова" решил, что только принадлежность русинов к великорусской нации может защитить их от польского доминирования.
В программной статье "Погляд в будучность" (8 августа 1866 года) "Слово" заявило об этнической, исторической, языковой, литературной и обрядовой общности Галицкой Руси "со всем русским миром". По большому счёту, именно эта статья засвидетельствовала появление политического москвофильства в Галичине.
На страницах "Слова" стали чаще появляться тексты сторонников "русского мира" как из Австро-Венгрии (Иван Гушалевич, Адольф Добрянский, Александр Духнович, Анатолий Кралицкий), так и из России (Яков Головацкий, Михаил Коялович, Михаил Погодин, Дмитрий Иловайский, Сильвестр Гогоцкий). Эту линию продолжил ставший в конце 1871 года главным редактором журнала Венедикт Площанский.
Но к тому времени Вена уже чётко взяла курс на поддержку украинофилов и борьбу с москвофильством в среде русинов. Дошло до того, что в 1875 году митрополит Галицкий Йосиф Сембратович запретил греко-католическому духовенству читать "Слово", и обратился с таким призывом к прихожанам. Соответственно, число подписчиков журнала резко упало.
Возможно, "Слово" прекратило бы выход уже тогда, но на издание обратили внимание в России. В мае 1876 года Михаил Юзефович сделал доклад на заседании Особого совещания для пресечения украинофильской пропаганды, итогом которого стал Эмсский указ Александра II о расширении запрета книгопечатания на украинском языке, а также выделение субсидии в 2000 флоринов в год редакции "Слова". Позже она была увеличена до 6000 флоринов в год, ещё 500 флоринов в год выделяло журналу Министерство народного просвещения России, поддерживал редакцию также Киевский славянский комитет.
Но в середине 1887 года "Слово" прекратило выпуск, а российская субсидия перешла к более ловким людям. Одним из них был Осип Марков, до того издававший во Львове двухнедельники "Пролом" (1880-1882) и "Новый Пролом" (1883-1887). Марков начал издавать сначала на "язычии", а потом на русском языке с галицкими особенностями газету "Червоная Русь" (1888-1892), с 1893 года – газету "Галичанин". Примечательно, что она выходила во Львове и после смерти Осипа Маркова в 1909-м – вплоть до конца 1913 года.
