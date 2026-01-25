https://ukraina.ru/20260125/slovo-galitskikh-rusinov---1074744477.html

"Слово" галицких русинов

"Слово" галицких русинов - 25.01.2026 Украина.ру

"Слово" галицких русинов

25 января 1861 года во Львове вышел первый номер русинского журнала "Слово". Поначалу он пытался навязать малороссам свою версию "украинского мира", но в итоге выступил за единство всех ветвей русского народа

2026-01-25T08:00

2026-01-25T08:00

2026-01-25T08:00

история

история

история украины

западная украина

австрия

львов

россия

галичина

пресса

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074743574_0:54:1200:729_1920x0_80_0_0_069988a81e66ba3cc92867fa5d068f91.jpg

История создания львовского журнала "Слово" в чём-то похожа на судьбу санкт-петербургского журнала "Основа", первый номер которого вышел ровно на один день раньше.Всё началось с того, что русинский литератор Богдан Дедицкий, который одно время был главным редактором газеты "Зоря Галицкая" (выходила в 1848-57 годах) решил возродить это издание в виде журнала – ведь к тому времени в Галичине не было ни одного периодического издания на русинском языке. Дедицкий даже получил соответствующее разрешение властей, однако оно содержало ряд существенных ограничений, сводивших на нет устремления инициатора выпуска нового журнала.В частности, почти полностью запрещалось печатать какие-либо материалы политического свойства, даже рассмотрение религиозных проблем, важных как никогда в тот период, практически исключалось. К тому же запрещалось использование русского гражданского шрифта, получавшего все большее распространение на землях тогдашней Австрийской империи.Поскольку к изданию журнала Богдан Дедицкий готовился тщательно, он собрал солидный портфель различных авторских рукописей и вёл переговоры со многими потенциальными авторами. Накопленный материал требовал публикации, и Дедицкий решил его представить в виде особого альманаха, выход которого был приурочен к интронизации греко-католического митрополита Галицкого Григория Яхимовича.Яхимович во времена "весны народов" возглавлял Главную Русскую Раду во Львове – собственно, её органом поначалу была газета "Зоря Галицкая". Однако после "Новогоднего патента" императора Франца Иосифа I от 31 декабря 1851 года Австрия снова стала абсолютистской монархией, Главная Русская Рада, как и множество других организаций, была распущена.Митрополит идею Дедицкого поддержал, и весной 1860 года вышел альманах "Зоря Галицкая яко альбум на год 1860". Как писал современник, огромная по объёму книга стала настоящей сенсацией, "появление её произвело фурор". А 20 октября 1860 года император Австрии издал "Октябрьский диплом", который содержал основные направления новой конституции государства в форме конституционной монархии.Воспользовавшись начавшейся в Австрии либерализацией, Богдан Дедицкий опять подал ходатайство об издании журнала на русинском языке – теперь под названием "Слово" – и получил соответствующее разрешение. Митрополит Яхимович благословил новое издание, однако финансово поддерживать его был готов лишь незначительными месячными взносами. И тогда Дедицкий обратился за помощью к известному меценату, советнику Галицкого краевого суда Михаилу Качковскому.Качковский внёс необходимый для издания журнала залог в 3000 флоринов. Это были значительные по тем временам деньги – на них можно было приобрести около 500 лошадей. Кроме того, он обеспечил ежемесячное финансирование редакции, а Богдану Дедицкому установил годовое содержание в сумме 300 флоринов. Первый номер "Слова" вышел 25 января 1861 года, и все тексты в нём были напечатаны русским гражданским шрифтом с использованием так называемого "язычия" – письменного языка, который с середины XIX века употребляли образованные русины в Австрии.Основу язычия представляла местная русинская лексика (предпочтение отдавалось словам, общим с русским и церковнославянским, тогда как полонизмов избегали), а для новых понятий применялись церковнославянские словообразовательные модели. Стоит отметить, что тогда народный язык галицких русинов содержал не более 700 оригинальных слов ежедневного употребления, потому для написания литературных и научных произведений не было иного выхода, кроме создания новых слов на основе церковно-славянского языка. Неудивительно, что печатался журнал в типографии православного Ставропигийского института.Язык, которым издавалось "Слово", вызвал резкую критику в России, причём как со стороны украинофилов, так и в среде русских литераторов. Так, в одном из первых номеров "Основы" Кулиша-Костомарова было сказано, что "Слово" только тогда достигнет цели и успеха, "когда станет народным не только своим намерением, не только мнением, но и языком". "Пользуясь без разбора другими языками, что мы постоянно замечаем у галицких русинских писателей, "Слово" может достигать своих частных целей, но не главной, и никогда не станет живым органом народной мысли и чувств, никогда не будет душой народной жизни", – писала "Основа" в редакционной статье.В свою очередь, русский литературный критик Николай Чернышевский отреагировал на язык "Слова" статьёй "Национальная бестактность", в которой также потребовал от галицких русинов перейти на малороссийский язык. "Львовское "Слово" основывает свои права и надежды на том, что малорусское племя – племя из 15 миллионов человек. Зачем же говорить о племенном единстве ломаным языком, каким никто не пишет нигде, кроме Львова? Наши малороссы уже выработали себе литературный язык несравненно лучший: зачем отделяться от них? Разве он так далёк от языка русинов, что им нужно писать другим наречием?", – восклицал Чернышевский.В конце концов Богдан Дедицкий стал публиковать в "Слове" всё больше материалов на близком к народному украинском языке. Это понравилось галицкой публике, и уже к апрелю 1861 года "Слово" имело более 1500 подписчиков. После этого Дедицкий уведомил Качковского, что журнал более не нуждается в его материальной поддержке, ибо все затраты покрывает за счёт подписки.Журнал "Слово" пытался быть главной политической трибуной всех галицких русинов, независимо от их ориентации. Редакция вела твёрдую антипольскую линию, однако в большинстве других вопросов его авторы могли занимать противоположные идейные позиции. Примечательно, что именно польские издания первыми обвинили "Слово" в "москвофильстве", со стороны украинофилов – как галицких, так и российских – такие обвинения стали звучать значительно позже. Редакция "Слова" отвечала, что "мы были и будемъ Русинами, и не станемся Москалями, якъ не сталися ними Мало-Русины на Украинѣ".С другой стороны, один из ведущих авторов "Слова" Николай Устиянович утверждал, что "языкъ, которымъ пише Москва, єсть розвитый зъ чистого руского корене", и "Украинскіи писатели зъ политическихъ причинъ нуждаются свой языкъ безуспѣшно отлучити отъ письменного московского". Сам же Богдан Дедицкий писал: "Я искренний малороссъ, но – ворогъ кулішівки, ворогъ хахольськоі мови, ворогъ хлопоманства".В первые годы издания "Слова" Богдан Дедицкий активно печатал на его страницах авторов "Основы" – Пантелеймона Кулиша, Николая Костомарова, Александра Конисского, – которые писали для галицкой публики страшилки о жизни в России. "Валуевский циркуляр" от июля 1863 года привёл к кратковременному переходу "Слова" на ещё более украинофильские позиции. В частности, в журнале был напечатан ряд статей, подготовленных для "Основы", которая прекратила выход ещё в августе 1862-го, во Львов перевезли и часть архивов журнала Кулиша-Костомарова.Однако политические изменения в Австрии ("Сентябрьский патент" 1865 года, заложивший основу будущей двуединой монархии, поражение Австрии в войне с Пруссией в 1866-м) убедили Богдана Дедицкого в том, что Вена решила окончательно подчинить галицких русинов полякам. Главный редактор "Слова" решил, что только принадлежность русинов к великорусской нации может защитить их от польского доминирования.В программной статье "Погляд в будучность" (8 августа 1866 года) "Слово" заявило об этнической, исторической, языковой, литературной и обрядовой общности Галицкой Руси "со всем русским миром". По большому счёту, именно эта статья засвидетельствовала появление политического москвофильства в Галичине.На страницах "Слова" стали чаще появляться тексты сторонников "русского мира" как из Австро-Венгрии (Иван Гушалевич, Адольф Добрянский, Александр Духнович, Анатолий Кралицкий), так и из России (Яков Головацкий, Михаил Коялович, Михаил Погодин, Дмитрий Иловайский, Сильвестр Гогоцкий). Эту линию продолжил ставший в конце 1871 года главным редактором журнала Венедикт Площанский.Но к тому времени Вена уже чётко взяла курс на поддержку украинофилов и борьбу с москвофильством в среде русинов. Дошло до того, что в 1875 году митрополит Галицкий Йосиф Сембратович запретил греко-католическому духовенству читать "Слово", и обратился с таким призывом к прихожанам. Соответственно, число подписчиков журнала резко упало.Возможно, "Слово" прекратило бы выход уже тогда, но на издание обратили внимание в России. В мае 1876 года Михаил Юзефович сделал доклад на заседании Особого совещания для пресечения украинофильской пропаганды, итогом которого стал Эмсский указ Александра II о расширении запрета книгопечатания на украинском языке, а также выделение субсидии в 2000 флоринов в год редакции "Слова". Позже она была увеличена до 6000 флоринов в год, ещё 500 флоринов в год выделяло журналу Министерство народного просвещения России, поддерживал редакцию также Киевский славянский комитет.Но в середине 1887 года "Слово" прекратило выпуск, а российская субсидия перешла к более ловким людям. Одним из них был Осип Марков, до того издававший во Львове двухнедельники "Пролом" (1880-1882) и "Новый Пролом" (1883-1887). Марков начал издавать сначала на "язычии", а потом на русском языке с галицкими особенностями газету "Червоная Русь" (1888-1892), с 1893 года – газету "Галичанин". Примечательно, что она выходила во Львове и после смерти Осипа Маркова в 1909-м – вплоть до конца 1913 года.

https://ukraina.ru/20240807/1024540094.html

https://ukraina.ru/20210913/1032235070.html

https://ukraina.ru/20251219/1021599648.html

западная украина

австрия

львов

россия

галичина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, западная украина, австрия, львов, россия, галичина, пресса, русский язык, украинский язык, xix век