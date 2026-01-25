"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского - 25.01.2026 Украина.ру
"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского
"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского - 25.01.2026 Украина.ру
"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского
Даже массовые отключения электричества и жестокая мобилизация в ВСУ не приведут к падению киевского режима. Режим Зеленского сохранится до тех пор, пока людям хватает ресурсов на элементарное выживание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-01-25T06:00
2026-01-25T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:141:1072:744_1920x0_80_0_0_f046832fe4aeaa321bbe2fc779fb9de7.jpg
Оценивая устойчивость киевского режима на фоне турбулентных событий в Евроатлантике, эксперт заявил, что пока ему ничего не угрожает. "Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает. Тему с коррупцией попытались заткнуть делом [экс-премьера Украины Юлии] Тимошенко, но это традиционный подход", — сказал Суздальцев.Он подчеркнул равнодушие властей к проблемам украинского населения. "То, что народ остался без электроэнергии и замерзает, это никого не волнует. Руководство Украины вообще странно относится к своему народу", — констатировал политолог.Суздальцев уверен, что сейчас украинцы не выйдут на новый Майдан и указал на смену приоритетов населения "На Майдан жители Украины вышли тогда, когда их желания стали опережать их возможности. Сейчас люди озабочены выживанием", — заявил он. "Тут есть индикатор. Это костры во дворах. Когда они появятся, власти придется поджать лапки", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и энергетическом коллапсе в Киеве — в статье Дмитрия Ковалевича "Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил" на сайте Украина.ру.
"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского

06:00 25.01.2026
 
Даже массовые отключения электричества и жестокая мобилизация в ВСУ не приведут к падению киевского режима. Режим Зеленского сохранится до тех пор, пока людям хватает ресурсов на элементарное выживание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Оценивая устойчивость киевского режима на фоне турбулентных событий в Евроатлантике, эксперт заявил, что пока ему ничего не угрожает. "Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает. Тему с коррупцией попытались заткнуть делом [экс-премьера Украины Юлии] Тимошенко, но это традиционный подход", — сказал Суздальцев.
Он подчеркнул равнодушие властей к проблемам украинского населения. "То, что народ остался без электроэнергии и замерзает, это никого не волнует. Руководство Украины вообще странно относится к своему народу", — констатировал политолог.
Суздальцев уверен, что сейчас украинцы не выйдут на новый Майдан и указал на смену приоритетов населения "На Майдан жители Украины вышли тогда, когда их желания стали опережать их возможности. Сейчас люди озабочены выживанием", — заявил он.
"Тут есть индикатор. Это костры во дворах. Когда они появятся, власти придется поджать лапки", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Украине и энергетическом коллапсе в Киеве — в статье Дмитрия Ковалевича "Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил" на сайте Украина.ру.
