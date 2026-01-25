https://ukraina.ru/20260125/vlasti-pridetsya-podzhat-lapki-ekspert-nazval-glavnyy-indikator-krakha-rezhima-zelenskogo-1074727891.html

"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского

"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского - 25.01.2026 Украина.ру

"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского

Даже массовые отключения электричества и жестокая мобилизация в ВСУ не приведут к падению киевского режима. Режим Зеленского сохранится до тех пор, пока людям хватает ресурсов на элементарное выживание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2026-01-25T06:00

2026-01-25T06:00

2026-01-25T06:00

новости

украина

киев

дания

андрей суздальцев

владимир зеленский

украина.ру

киевский режим

майдан

жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:141:1072:744_1920x0_80_0_0_f046832fe4aeaa321bbe2fc779fb9de7.jpg

Оценивая устойчивость киевского режима на фоне турбулентных событий в Евроатлантике, эксперт заявил, что пока ему ничего не угрожает. "Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает. Тему с коррупцией попытались заткнуть делом [экс-премьера Украины Юлии] Тимошенко, но это традиционный подход", — сказал Суздальцев.Он подчеркнул равнодушие властей к проблемам украинского населения. "То, что народ остался без электроэнергии и замерзает, это никого не волнует. Руководство Украины вообще странно относится к своему народу", — констатировал политолог.Суздальцев уверен, что сейчас украинцы не выйдут на новый Майдан и указал на смену приоритетов населения "На Майдан жители Украины вышли тогда, когда их желания стали опережать их возможности. Сейчас люди озабочены выживанием", — заявил он. "Тут есть индикатор. Это костры во дворах. Когда они появятся, власти придется поджать лапки", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и энергетическом коллапсе в Киеве — в статье Дмитрия Ковалевича "Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил" на сайте Украина.ру.

украина

киев

дания

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, дания, андрей суздальцев, владимир зеленский, украина.ру, киевский режим, майдан, жители, мирные жители, тимошенко, юлия тимошенко, главные новости, власти украины, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине