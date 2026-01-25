https://ukraina.ru/20260125/vybor-prostoy-na-front-ili-na-front-pochemu-ne-vse-zhiteli-pokidayut-opasnyy-kiev-1074719292.html

Выбор простой: на фронт или на фронт. Почему не все жители покидают опасный Киев

Выбор простой: на фронт или на фронт. Почему не все жители покидают опасный Киев - 25.01.2026 Украина.ру

Выбор простой: на фронт или на фронт. Почему не все жители покидают опасный Киев

Власти Киева настаивают на том, что украинскую столицу нужно покинуть как можно скорее. Однако даже эвакуация может быть опасна для киевлян

2026-01-25T07:04

2026-01-25T07:04

2026-01-25T07:04

анатолий шарий

виталий кличко

киев

украина

африка

дмитрий кулеба

the times

укрэнерго

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074719060_0:42:1050:633_1920x0_80_0_0_de74323b48bfc8533345145e0713d4bd.jpg

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии изданию The Times сообщил: в январе украинскую столицу покинули 600 тыс. человек."В этом месяце 600 тыс. человек уже покинули столицу, где проживает более 3 миллионов жителей, сообщил Кличко", — указывалось в публикации издания.Слова столичного градоначальника вызвали резонанс и на Украине. Местных журналистов заинтересовала методика подсчёта Кличко. Как объяснили "Украинской правде" в пресс-службе мэра, по биллинговым данным на 600 тыс. меньше телефонов "ночует" в украинской столице."Отсюда цифра, которую озвучил мэр. Так, например, считали, сколько оставалось людей в городе в начале войны, 800 тысяч было. Кто-то воспользовался советами и кому было куда, уехали – за город, к друзьям. Плюс каникулы сейчас продлили. Также студенты на онлайн-обучении, и часть их разъехалась, кто не киевляне", – рассказали в пресс-службе Кличко.Ранее, днём 20 января, Кличко сообщил о том, что ситуация с водо- и теплоснабжением в украинской столице остаётся напряжённой."Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу и на Печерске остаётся сложной. Касательно электрики — "Укрэнерго" ввело в столице аварийные графики отключений. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением повреждённых объектов критической инфраструктуры", — написал Кличко в соцсетях.За несколько часов до этого он сообщил, что без тепла в столице остались свыше 5,6 тыс. домов."После этой атаки на столицу без тепла 5 635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", — отметил Кличко.По его словам, левобережный Киев вовсе остался без воды."Левый берег в результате сегодняшней (20 января – Ред.) атаки пока без водоснабжения", – отметил Кличко.За несколько дней до этого, 17 января, Кличко призвал горожан покинуть Киев. В интервью агентству Reuters он пояснил, что Киеву для обеспечения услуг 3,6 млн населения требуется 1700 мегаватт электроэнергии. Нынешний энергетический кризис, по его словам, является самой сложной проблемой для столицы за почти четыре года с февраля 2022 года."Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии", — отмечал Кличко.По его словам, некоторые жители Киева столкнулись с отключениями централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки. Кличко сообщил, что Украине предоставили дополнительные генераторы международные партнёры, однако оставались ещё дома без отопления.Также, отметил Кличко, Киев открыл около 1300 пунктов обогрева и работал над установкой мини-теплоэлектростанций в некоторых районах для децентрализации электроснабжения и отопления.Впрочем, некоторые украинские политики и публичные лица выступили с идеями посмелее, чем идти в пункты обогрева.От кофе до вибратораБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в дни, когда часть Киева сидела без воды, света и тепла, призвал украинцев поддержать малый бизнес."Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-нибудь в небольшом магазине или хотя бы сделайте заказ онлайн", — написал Кулеба на своей странице в соцсетях 19 января.Он закончил свой пост призывом поддержать малый и средний бизнес ."Поддержите микро -, малый и средний бизнес. Ему сейчас труднее всего", — подытожил Кулеба.Его совет украинцы не оценили. В комментариях к записи Кулебу назвали лицемером, отметив, что он живёт в отрыве от реальности, предложив ему самому попробовать походить по ресторанам и кафе на нищенскую пенсию и зарплату. Кулебе также порекомендовали самостоятельно помочь предпринимателям. Например, экс-министра иностранных дел призвали заставить украинские власти душить малый и средний бизнес.Когда украинцы критиковали Кулебу в соцсетях, они ещё не подозревали об идеях невесты экс-министра Светланы Павелецкой. Она 21 января посоветовала украинкам использовать вибраторы, которые продаются у неё в секс-шопе."Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться", — заявила она.Это потрясло даже самых стойких комментаторов, привычных к безумию украинской политики."Историки утверждают, что Мария-Антуанетта не говорила приписываемую ей фразу "Нет хлеба? Пусть едят бриоши!" (якобы так она отреагировала на сообщения о голоде среди бедняков). Но после вот этих кадров я готов поверить, что власть имущие иногда теряют не только ощущение реальности, но и рассудок", — отметил украинский историк и политолог Константин Бондаренко, реагируя на видео с советом Павелецкой.В общем, выбор у киевлян невелик: либо покинуть город, либо воспользоваться пунктами обогрева, которые на Украине называют "пункты несокрушимости". Но и в первом, и во втором случае украинца может ждать опасность.И остаться опасно, и уехатьБлогер Анатолий Шарий 19 января в своём телеграм-канале разместил видео одной украинки."Что сказать: сейчас же в Киеве света скорее нет, чем есть. Поставили же эти пункты несокрушимости — палатки. А как вчера туда зашла, а там — куча ТЦК (военкомов — Ред.), куча ментов. Так что, пацаны, обходите эти палатки стороной, не ходите", — рассказывала та.По его словам, девушка — далеко не первая, кто сообщает о подобной практике."Реально три дня мне уже пишут об этом. Как у водопоя в Африке ловят. Мрази", — прокомментировал Шарий видео.Однако и выезд из Киева для украинских мужчин может быть опасным. Издание Украина.ру уже писало о том, как украинцы начинают бежать из страны через границу с Белоруссией. В побеге как правило используют несколько авто. Первая машина — с женщиной за рулём: она разведывает, где стоят блокпосты с сотрудниками полиции и ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.). На выезде из Киева есть несколько блокпостов. Поэтому те украинские мужчины, которые решатся покинуть украинскую столицу, могут попасть из огня да в полымя: быть мобилизованными на блокпостах.Оставаться же дома, когда тот не подключён к теплу и воде, тоже невозможно. В общем, жители украинской столицы оказались перед непростым выбором.Подробнее о происходящем в Киеве — в статье Сергея Зуева "Киев превращают в мертвый город". Эксперты и политики о ситуации в стране"

киев

украина

африка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

анатолий шарий, виталий кличко, киев, украина, африка, дмитрий кулеба, the times, укрэнерго, reuters