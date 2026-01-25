Белухин о тактике Трампа: Неясность целей по Гренландии позволяет ему оставаться хозяином положения - 25.01.2026 Украина.ру
Белухин о тактике Трампа: Неясность целей по Гренландии позволяет ему оставаться хозяином положения
Белухин о тактике Трампа: Неясность целей по Гренландии позволяет ему оставаться хозяином положения - 25.01.2026 Украина.ру
Белухин о тактике Трампа: Неясность целей по Гренландии позволяет ему оставаться хозяином положения
Дональд Трамп не раскрывает конкретных планов относительно Гренландии, что является частью его тактики. Неопределённость даёт Вашингтону преимущество в переговорах и позволяет менять позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
2026-01-25T04:30
2026-01-25T04:30
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к ситуации вокруг Гренландии и США, но внимательно отслеживает её развитие. По его словам, сегодня на мировой арене перечёркнуты все правила, которые прежде устраивали Запад и составляли основу международного порядка. Лавров отметил, что если западные страны хотят обсуждать гренландский вопрос по своим внутренним правилам, это их личный выбор.Комментируя возобновление громких заявлений Трампа, эксперт назвал это элементом его политического поведения. "Думаю, что это сознательная часть его политической переговорной тактики", — заявил Белухин.Он пояснил, какую выгоду извлекают США из такой позиции. "Такая неопределённость позволяет Трампу оставаться хозяином положения, ведь все ответы всё равно находятся у него", — сказал скандинавист.Эксперт также отметил изменчивость намерений американской стороны. "Не исключено, что он может поменять свои планы на ходу, поэтому неясность его целей и задач – это элемент его политического поведения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
Белухин о тактике Трампа: Неясность целей по Гренландии позволяет ему оставаться хозяином положения

04:30 25.01.2026
 
Дональд Трамп не раскрывает конкретных планов относительно Гренландии, что является частью его тактики. Неопределённость даёт Вашингтону преимущество в переговорах и позволяет менять позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к ситуации вокруг Гренландии и США, но внимательно отслеживает её развитие. По его словам, сегодня на мировой арене перечёркнуты все правила, которые прежде устраивали Запад и составляли основу международного порядка.
Лавров отметил, что если западные страны хотят обсуждать гренландский вопрос по своим внутренним правилам, это их личный выбор.
Комментируя возобновление громких заявлений Трампа, эксперт назвал это элементом его политического поведения. "Думаю, что это сознательная часть его политической переговорной тактики", — заявил Белухин.
Он пояснил, какую выгоду извлекают США из такой позиции. "Такая неопределённость позволяет Трампу оставаться хозяином положения, ведь все ответы всё равно находятся у него", — сказал скандинавист.
Эксперт также отметил изменчивость намерений американской стороны. "Не исключено, что он может поменять свои планы на ходу, поэтому неясность его целей и задач – это элемент его политического поведения", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
