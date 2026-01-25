https://ukraina.ru/20260125/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-zabytaya-nezalezhnost-i-poslednee-okno-v-evropu-1074768471.html

Западная Украина за минувшую неделю: забытая "нэзалэжность" и последнее окно в Европу

Западная Украина за минувшую неделю: забытая "нэзалэжность" и последнее окно в Европу - 25.01.2026 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: забытая "нэзалэжность" и последнее окно в Европу

Годовщину провозглашения "Акта Злуки", вскоре денонсированного властями как ЗУНР, так и УНР, на Западной Украине продолжают отмечать как День Соборности. Забыв, как Петлюра сдал Галичину и Волынь полякам

2026-01-25T07:25

2026-01-25T07:25

2026-01-25T07:25

эксклюзив

украина

зунр

западная украина

симон петлюра

ярослав железняк

александр галицкий

верховная рада

офис президента

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073464214_0:39:2580:1490_1920x0_80_0_0_ff9bb900be2eb1797bf0e1c57050f3ec.png

День Соборности в регионе отметили практически без упоминания ЗУНРВ четверг, 22 января, в областях Западной Украины отметили "День Соборности Украины и 108-ю годовщину провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР)". Именно так торжественные акции именовались в пресс-релизах органов власти и местного самоуправления. О Западно-Украинской Народной Республике (ЗУНР), которая в этот день в 1919 году объединилась с УНР, в официальных документах принципиально не упоминали.Самыми массовыми были торжества во Львове. Здесь на Соборной площади возле храма Святого Андрея собрались представители власти, духовенства и общественности, а также крымских татар и общины Мариуполя. Мероприятие начали совместным исполнением государственного гимна Украины и молитвой "За Украину и её защитников".В завершение в исполнении Галицкого академического камерного хора и оркестра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного прозвучали песни Украинских сечевых стрелков (УСС). УСС — военная формация австро-венгерской армии, благодаря которой в значительной степени 1 ноября 1918 года была провозглашена ЗУНР. Эта республика сначала контролировала почти всю Восточную Галицию, то есть территории нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.При этом выступившие на мероприятии губернатор Львовской области Максим Козицкий и первый вице-мэр Львова Андрей Москвленко ни словом не обмолвились о ЗУНР. Их слушали менее двух сотен человек, большинство из которых составляла массовка из студентов и спасателей в форме.В Ивано-Франковске по случаю Дня Соборности состоялась общая молитва у входа в здание областной военной администрации. Мероприятие началось с минуты молчания, после молитвы чуть больше сотни собравшихся разошлись. Никто из представителей власти на акции не выступал.В Тернополе по случаю праздника в городском Украинском доме состоялось торжественное заседание под названием "Украина — единое и соборное государство". Во время мероприятия выступил Тернопольский муниципальный духовой оркестр Оркестра Воли.В это время новоназначенный губернатор Тернопольской области Тарас Пастух находился в Каменец-Подольском, где День Соборности совместно отмечали представители четырёх областей: Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой."У нас есть эта инициатива, которая переходит как своеобразная эстафета между нашими областями, наиболее причастными, собственно, к событию, поскольку когда-то река Збруч разделяла Украинскую Народную Республику и Западно-Украинскую Народную Республику", — сказал Пастух журналистам. Он оказался единственным галицким чиновником, хоть таким образом вспомнившим о ЗУНР.В Каменец-Подольском находился и Руслан Осипенко, новый губернатор Буковины, которую в ноябре 1918 тоже провозгласили частью ЗУНР. Следует отметить, что в самих Черновцах массовых акций по случаю Дня Соборности не было.Зато состоялись они в Закарпатье, которое ЗУНР считала своей территорией и даже послала туда в декабре 1918 подразделения УСС — которые сразу же стали заниматься мародёрством. Поэтому закарпатские русины не хотели вхождения в ЗУНР, а на своём съезде в городе Хуст 21 января 1919 провозгласили присоединение края напрямую к УНР, с которой Закарпатье даже не имело общей границы. Собственно, именно на Хустском съезде, а не на объединении УНР и ЗУНР акцентировали внимание на торжествах в Ужгороде.Напомним, 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве был провозглашён так называемый "Акт Злуки" УНР и ЗУНР (поэтому 22 января долго называли "Днём Злуки"). На самом деле это была аннексия ЗУНР, которая де-юре отрекалась от своей независимости и превращалась в "Западную область УНР". Однако "соборная Украина" просуществовала всего 175 дней: 16 июля 1919 года вся территория ЗУНР была оккупирована Польшей, с которой лидер УНР Симон Петлюра сразу начал сепаратные переговоры за спиной руководства ЗУНР. Узнав об этом, диктатор ЗУНР Евгений Петрушевич 4 декабря 1919 денонсировал "Акт Злуки".А 22 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий и вице-министр иностранных дел Польши Ян Домбский подписали Договор о сотрудничестве обоих правительств (известен как Пакт Пилсудского — Петлюры). Этим документом Директория УНР во главе с Симоном Петлюрой окончательно денонсировала "Акт Злуки" между УНР и ЗУНР и отказалась в пользу Польши не только от Восточной Галиции, но и от Западной Волыни, Холмщины, Берестейщины, Подляшья и части Полесья.НАБУ против людей Офиса президента на таможне. Начали с ВолыниДля волынских таможенников День Соборности оказался совсем не праздничным. Обыски, которые начались 21 января около 17:00 и продолжались почти до утра 22 января, прошли на рабочих местах и по месту жительства отдельных должностных лиц таможенного поста "Луцк" Волынской таможни. Проводили обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Следственные действия были санкционированы судом в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2024 году по фактам, которые имели место с 2022 года на Волынской таможне.Утром 22 января депутаты Верховной Рады Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк, а также журналист Евгений Плинский опубликовали в социальных сетях фото около 70 пачек купюр в 100 долларов, якобы изъятых во время обысков. В постах утверждалось, что на фото миллион долларов, хотя местные комментаторы пишут о 850 тысячах долларов."Миллион долларов вам в ленту, но не на фарт. НАБУ проводит обыски на Волынской таможне. Деньги за контрабанду, которая дальше идёт в страну и реализуется без документов из-за огромных контрабандных сетей. Это то, почему мы не должны повышать налоги, а должны прикрыть дыры и сладкие схемки системной коррупции, обогащающие несколько сот семей, убивая других! Ну и, конечно, это не могло происходить без участия отдельных правоохранителей", — написал Гетманцев."Подписчики сбросили — "чёрная касса" Волынской таможни за импорт. За один месяц — говорят, за декабрь. Схема по сертификации. Волынская (ещё Черновицкая и Одесская), кстати, координируется прямо Офисом Президента. Как вам? Есть ещё вопрос о необходимости реформы таможни?", — риторически спросил Железняк.Больше подробностей было в посте Плинского. "Детективы НАБУ разоблачили схему растаможки на Волынской таможне около 2000 автомобилей по поддельным сертификатам EUR.1 (предоставляют преференцию по уплате пошлины в 10 %, уменьшая её до 1,8 %). Схема была организована руководством Волынской таможни на посту "Луцк", где к её реализации было привлечено руководство этого поста и несколько посторонних лиц, занимавшихся сбытом бланков сертификатов EUR.1. Только за период 2023–2024 годов зафиксированы потери бюджета более чем на 105 миллионов гривен", — написал журналист.По его словам, когда детективы НАБУ пришли с обысками на Волынскую таможню, им настолько повезло, что вместе с доказательствами схемы по авто они случайно накрыли ещё и месячную кассу, собранную по разным схемам на Волынской таможне за декабрь. "Миллион долларов! Вы представляете, сколько вообще крадётся на таможне, если только Волынь генерирует такую сумму за месяц?" — написал Евгений Плинский.При этом спикер Волынской таможни Валентина Черныш в комментарии журналистам отрицала изъятие наличных во время обысков. "Следователи НАБУ изъяли документы. Никаких денежных средств не изымали. То, что в соцсетях называют "чёрной кассой Волынской таможни", — не соответствует действительности. Мы не понимаем, откуда взялись эти фотографии, насколько они реальны. Их происхождение — сомнительное", — сказала она и добавила, что во время обысков подозрения никому не объявляли.С февраля 2025 года Волынскую таможню возглавляет Дмитрий Стасенко. Его отец Игорь Стасенко возглавляет Департамент документального обеспечения Офиса президента Украины. Назначение Дмитрия Стасенко состоялось после того, как НАБУ начало расследование схемы продажи должностей в Государственной таможенной службе.Как напомнил 22 января близкий к НАБУ портал "Наши деньги", в июле 2024 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в торговле руководящими должностями в структуре Государственной таможенной службы Назару Шептицкому, пасынку Александра Рувина, руководителя крупнейшего судебно-экспертного института страны. По данным следствия, через Шептицкого руководству Гостаможслужбы предлагали $1 млн за назначение своего человека на должность руководителя Львовской таможни, $500 тысяч и $200 тысяч — за должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни соответственно.Согласно обнародованным НАБУ аудиозаписям, один из фигурантов хвастался собственным опытом "заработка" на Волынской таможне — 4–5 миллионов долларов ежемесячно. Кроме того, фигуранты обсуждали перспективы заработка на Черновицкой таможне и целесообразность назначения там своего начальника. Учитывая тот факт, что недавно руководителем Черновицкой области назначен бывший генерал-лейтенант полиции Руслан Осипенко, следующий визит НАБУ следует ожидать на Черновицкой таможне.Закарпатье остаётся "окном в Европу" для украинских водителейСлужба безопасности Украины 19 января сообщила о подозрении двум закарпатским частным предпринимателям, которые под прикрытием международных перевозок оформили 47 военнообязанных мужчин как водителей международных рейсов.Две параллельные схемы действовали в городе Чоп. Подозреваемые имели лицензии на международные перевозки и формально трудоустраивали мужчин, пытавшихся избежать мобилизации. Через систему "Шлях" такие работники получали право официально выехать за пределы Украины, но обратно не возвращались.Ранее подобные схемы активно действовали в других областях Западной Украины, прежде всего во Львовской, Волынской и Тернопольской, но там их давно перекрыли. Теперь очередь дошла и до Закарпатья, констатируют местные комментаторы.Однако закарпатские водители бегут за границу и безо всяких схем. Как сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), 22 января на словацко-украинской границе произошла попытка её силового прорыва.Рейсовый автобус сообщением "Кошице — Свалява" направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород". В ходе проверки документов пограничники выяснили, что 49-летний водитель находится в розыске в государственном электронном реестре "Оберег". Опасаясь задержания, водитель развернул автобус в обратном направлении и на скорости двинулся в сторону Словакии."Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, однако мужчина не реагировал на законные требования военнослужащего и предпринял попытку наезда на него. Поскольку такие действия подвергали жизнь пограничника опасности, он был вынужден открыть огонь", — рассказали в ГПСУ. После этого пограничники применили средства принудительной остановки транспортных средств на выезде из пункта пропуска."Благодаря быстрому реагированию им удалось предотвратить попытку прорыва автобуса через границу и сохранить свои жизни. Водитель понял, что не сможет продолжить движение автобуса, оставил его и побежал в сторону Словакии. Все его документы остались на территории Украины", — сообщили в ГПСУ.Близкий к СБУ ужгородский журналист Виталий Глагола со ссылкой на очевидцев добавил, что водитель бросил автобус, полный пассажиров, оставив людей на нейтральной полосе. В настоящее время мужчина находится у словацких пограничников. Пока неизвестно, передаст ли словацкая сторона водителя украинским стражам порядка.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: людоловов режут и стреляют

украина

зунр

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, зунр, западная украина, симон петлюра, ярослав железняк, александр галицкий, верховная рада, офис президента, набу