От "признаков компромисса не наблюдается" до конструктива и позитива. Итоги 24 января

От "признаков компромисса не наблюдается" до конструктива и позитива. Итоги 24 января

СМИ сообщили детали переговоров в Абу-Даби

2026-01-24T18:00

2026-01-24T18:00

2026-01-24T18:02

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/18/1074765138_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_62d961b6719280c6d1a00c29f29a7c37.jpg

В ОАЭ прошёл второй раунд переговоров делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности, сообщило агентство Reuters. По данным агентства, встреча началась после полудня в закрытом режиме. Позднее, около 15:30 по Москве РИА Новости сообщило о завершении второго раунда переговоров.После встречи российская рабочая группа во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым вернулась в отель. Представители американской делегации направились в аэропорт.По данным Reuters, переговоры начались после полудня в закрытом режиме. Украинские источники оценили их как конструктивные и позитивные. Новый раунд может состояться на следующей неделе в ОАЭ, утверждает издание Axios.Позднее МИД ОАЭ заявил, что делегации России и Украины в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби обсуждали нерешенные вопросы мирного плана США."Обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения", — рассказали в ведомстве.При этом ранее агентство Reuters cообщило о том, что в первый день признаков компромисса не наблюдалось."Украинские и российские переговорщики встретились в пятницу в Абу-Даби, чтобы обсудить важный вопрос территорий, однако признаков компромисса не наблюдается", — отмечалось в посвящённой первому дню переговоров в публикации.А вот во второй день переговоров те украинские СМИ, которые ранее со ссылками на источники сообщали о том, что Владимир Зеленский поручил затягивать переговоры, сообщили, что украинская делегация начала уступать."Наши источники несколько часов назад сообщили, что есть серьезные сдвиги на переговорном треке, но связаны они с нашими уступками по территориям. Как уточняют источники мы предлагаем формулу, при которой территория Донбасса контролируемая ВСУ станет демилитаризованной зоной с контролем США, но Кремль требует передать ей юридические полномочия и закрепить статус за Россией", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" днём 24 января.Прокомментировал переговоры и сам Зеленский."Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время – двухдневные трёхсторонние встречи. Многое успели обсудить и важно, что разговоры были конструктивными. Переговоры продолжались при участии военных трёх сторон. С нашей стороны были сегодня Рустем Умеров, Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. С американской стороны были Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии", — отметил Зеленский.Он также сообщил, на чём сосредоточились во время переговоров."Главное, на чем сосредоточились обсуждения, это возможные параметры окончания войны. Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос о возможных форматах утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельствах безопасности", — рассказал Зеленский.По его словам, "по итогам встреч в эти дни все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги"."Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу. При готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, и потенциально – на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по её возвращению", — сообщил Зеленский.Он также поблагодарил ОАЭ и президента страны шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна "за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи".Российский политический эксперт Марат Баширов напомнил об истории переговоров."Переговоры в Абу-Даби закончились. Возможно продолжатся через неделю. Напомню, что летом договорились, что будут работать 4 рабочие группы. Регулярно работает одна - по обмену пленными, посылками для них и возвращению детей. В Абу - Даби условно работает вторая. По вопросам безопасности. Нет рабочей группы по политическим и территориальным вопросам, вернее она есть, но на поле боя СВО. Там и ведутся настоящие переговоры", — написал он в своём телеграм-канале.В ОАЭ же после переговоров по Украине в Абу-Даби заявили, что продолжат поддерживать усилия, "направленные на достижения мира во всех кризисах".Подробнее о переговорах в ОАЭ — в статье Дмитрия Ковалевича "Ради энергетического перемирия и имитации перед Трампом. Что говорят на Украине о переговорах в Абу-Даби".

сша

украина

оаэ

