https://ukraina.ru/20260123/v-ozhidanii-zolotoy-likhoradki-raspil-ukrainy-bez-zelenskogo-1074702343.html

В ожидании "золотой лихорадки". Распил Украины без Зеленского

В ожидании "золотой лихорадки". Распил Украины без Зеленского - 23.01.2026 Украина.ру

В ожидании "золотой лихорадки". Распил Украины без Зеленского

Пока мирные переговоры замедлились и, кажется, что стороны далеки от компромисса, за кулисами идут во всю торги, кто и как будет восстанавливать послевоенную Украину. На кону – большой куш. И вот тот, кто будет осваивать миллиарды частных и международных инвестиций и разбогатеет, как во времена "золотой лихорадки".

2026-01-23T06:40

2026-01-23T06:40

2026-01-23T06:40

украина

россия

великобритания

владимир зеленский

трамп и зеленский

андрей ермак

нато

ес

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103147/82/1031478220_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f5d757fe97fe3f794266b3d2f217b030.jpg

На днях украинский инвестбанкир Сергей Фурса опубликовал новость, что уже определились кандидаты на управление европейским фондом восстановления Украины. "А теперь, наконец, можем объявить. Dragon Capital и Amber Infrastructure победили в общеевропейском рыночном конкурсе со своей инвестиционной концепцией и были избраны кандидатами в управление европейским фондом восстановления Украины. Для Украины это важный сигнал: несмотря на войну, страна привлекательна для масштабных инвестиций, а международные институты доверяют профессиональным командам. Мы уверены, что фонд будет иметь большое влияние на экономическое восстановление и откроет доступ к частному капиталу для перспективных бизнесов по всей стране".Итак, что это за компании такие, которые урвали такой жирный ломоть? Конечно, здесь случайных нет. Это британская и "соросовская" компании.Amber Infrastructure — международная инвестиционная управляющая компания, специализирующаяся на инвестициях и управлении активами в сфере инфраструктуры. Штаб-квартира – в Великобритании. Ключевые сектора экономики - энергетика (включая возобновляемые источники энергии), транспорт, цифровая инфраструктура, социальные объекты (школы, больницы). Самый значимый проект – Триморье. Инициатива трёх морей (Three Seas Initiative) — это экономическая и инфраструктурная инициатива, в которой участвуют 12 стран Евросоюза, расположенные между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями. Её основная цель — развитие транспортных, энергетических и цифровых связей в этом регионе, укрепление экономического единства и отказ от российской энергетики. Создан проект еще в 2015 году. Украина присоединилась к инициативе в 2022 году. Ключевой партнёр и спонсор - США, которые таким образом намерены укрепить энергетическую безопасность союзников по НАТО, а на самом деле - расширить экономическое присутствие в регионе и продавать собственные энергоресурсы в Европе вместо России. Естественно, Россия воспринимает это проект как враждебный изначально, а после 2022 года и присоединение к нему Украины, это стало очевидным. Инициатива, которая изначально рассматривалась как экономическая, сейчас несет и военную угрозу. Например, железная дорога Rail Baltica теперь имеет явное "двойное назначение" — и для экономики, и для военной логистики НАТО. Кроме того, проект Триморья официально превратился в платформу для поддержки Украины и её послевоенного восстановления, что прямо противоречит российским интересам.Вторая компания, которая победила в конкурсе на освоение послевоенных инвестиций на Украине – это Dragon Capital. Это самая известная и самая скандальная компания на Украине благодаря своему руководителю Томашу Фиале. Как написал в своем тг-канале экономический аналитик Даниил Монин: "Соросята, которые поддерживают убийство экономики Украины теперь будут видбудовувати (восстанавливать -ред.). Очень смешно. Правда"Итак, Dragon Capital, одна из крупнейших иностранных инвестиционных групп на Украине, и её бессменный директор чешского происхождения Томаш Фиала уже несколько лет находятся в центре публичных скандалов и судебных баталий с украинскими правоохранительными органами. Фиала владеет несколькими украинскими влиятельными медиа-ресурсами, в том числе НВ, "Украинская правда". Фиала был фигурантом скандалов по незаконной скупке земли сельхозназначения до снятия моратория на ее продажу. Также Фиала активно вовлечён в политический процесс на Украине. Украинские СМИ ему приписываю связи с Вячеславом Вакарчуком, который чуть не стал президентом Украины вместо Зеленского. Также Фиала имеет связи с Виктором Пинчуком, с которым вместе участвовал в финансировании проекта "Новые лидеры". Также Фиала замешан чисто в бизнесовых разборках по разделу торговых центров, участков и прочее.Последний громкий скандал связан с именем Владимира Кудрицкого, из-за которого поднялся большой коррупционный скандал – "Миндич-нейт". Томаш Фиала инициировал проект Power One, который занимался бы развитием распределительной генерации. Проект осуществлялся совместно с компанией Negen, соучредителем которой является Кудрицкий – бывший глава "Укрэнерго". Украинские СМИ писали, что Зеленский и Ермак были недовольны, что сливки с энергетических проектов снимали "недружественные инвесторы". То, что Фиала не жалует Зеленского понятно из статей и коррупционных расследований его "Украинской правды". Напомним, что Кудрицкий был обвинен в хищениях на строительстве защитных сооружений на энергетических объектах. Он был арестован в конце 2025 годы и вышел под залог. Считается, что именно арест Кудрицкого послужил триггером для обнародования компромата на ближайшее окружение Зеленского, который в итоге привёл к отставке Андрея Ермака.Вот и неслучайно именно Dragon Capital и Amber Infrastructure будут осваивать европейские деньги на восстановление Украины. Для этих целей создана Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I. Этот фонд является центральным элементом их деятельности на Украине. Европейский инвестиционный банк (EИБ) уже выделил 50 млн евро. Рассчитывают привлечь всего 350 млн евро. Ожидается, что каждый евро инвестиций фонда привлечёт дополнительный частный капитал, в итоге общий объём инвестиций в проекты может составить 6–7 млрд евро. Летом 2026 года планируется официальный запуск Фонда на Конференции по восстановлению Украины в Польше.Судя то тому, что отношения ключевых участников этого проекта и Зеленского, мягко говоря, натянутые, следует вывод, что европейские инвесторы намерены зарабатывать на Украине без ЗеКоманды.Что происходит с западным финансирование Украины - в статье Михаила Павлива "Провал всех надежд Киева"

украина

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, россия, великобритания, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, нато, ес, укрэнерго