Провал всех надежд Киева

То, что происходит на наших глазах как в публичной плоскости, так и за закрытыми дверями, иначе как провалом всех планов киевской верхушки назвать невозможно.

Никакого плана процветания на восемьсот миллиардов. Никаких эксклюзивных гарантий безопасности от Соединённых Штатов. Никаких позитивных сигналов по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Вашингтоне.По инсайдерской информации, которой я располагаю, встреча прошла для Киева полностью провально. При том что в переговорах участвовали Буданов*, Умеров и Арахамия. Люди, максимально ориентированные на Соединённые Штаты и конкретно на американское разведывательное сообщество. Даже у них не получилось добиться от американской стороны ничего.Контекст был для Киева крайне неблагоприятный. Евроатлантический кризис раскручивается по нарастающей. Противостояние усиливается. Идея так называемого Совета мира, история вокруг Гренландии, тарифная война Трампа. Всё это создавало фон, на котором переговоры украинской делегации с американцами завершились для Киева поражением.По имеющейся информации американская сторона, Уиткофф и Кушнер, которых украинцы пытались уговаривать и продавливать, остались полностью верны духу Анкориджа. Более того, в ходе встречи Киеву было выдвинуто жёсткое и фактически ультимативное требование - Зеленский и его окружение, если они хотят подписания хотя бы рамочного документа, должны публично поддержать инициативы Трампа по Совету мира и по Гренландии. Фактически признать инициативу Трампа по присоединению или покупке Гренландии Соединёнными Штатами.Украинские переговорщики, в первую очередь Буданов, заявили, что не обладают полномочиями подтверждать или отвергать подобные требования и передадут информацию Зеленскому. Как говорят, Зеленский был в ярости. И его ответ, который в итоге был передан американской стороне, сводился к следующему - Владимир Зеленский готов встретиться с Дональдом Трампом тогда, когда Трамп будет к этому готов. Ну, ничего себе. То есть Дональд Трамп должен подготовиться ко встрече с Владимиром Зеленским, и только после этого Зеленский соизволит с ним встретиться. Сомнений относительно реакции Дональда Фредовича на это переданное сообщение у меня нет никаких.Зеленский при этом прямо сообщил американцам, что европейцы ему ближе. Что позиция Европы ему нравится больше. Если говорить конкретнее, то Лондон. Именно Лондон стоит за Зеленским и держит его за всё, за что только можно держать. Где-то рядом маячат Берлин и Париж, но ключевой опорой остаётся Британия.Что ж, Трамп решил в очередной раз действовать экспромтом и выступая в Давосе сообщил что встретится с Зеленским. Беспроигрышная история. Приедет Зеленский, Донни устроит ему публичную порку за наглость. Не приедет, ему же хуже, Донни будет это прокомментировать.И вообще, в этой ситуации, теперь стоит ожидать резкого ухудшения положения Зеленского и его окружения. Причём ухудшения по всем направлениям. В первую очередь по линии американского давления. Вероятны новые антикоррупционные шаги со стороны американских структур на Украине. Новая активизация НАБУ и САП. Новые расследования. Новые публичные удары. И, как мне говорят, возможна ещё одна интересная история. Попытка со стороны посольства Соединённых Штатов и администрации Трампа зачистить так называемую антизеленскую коалицию от двойных агентов. Так-то проблема в том, что почти никто в этой коалиции не является трампистом. И в Вашингтоне это прекрасно понимают. В частности, там прямо называют проблемой такого персонажа, как Виктор Пинчук. Формально он выглядит союзником Белого дома. По факту же давно и глубоко встроен в британскую орбиту влияния. И, по имеющейся информации, у Пинчука в ближайшее время могут начаться серьёзные проблемы. Потому что Белому дому нужна однозначность даже в украинской оппозиции.Кроме того, в феврале, нас, ждут новые публикации. Новые фрагменты плёнок Миндича и, возможно, другие записи. В целом всё будет развиваться по нарастающей и крайне неблагоприятно для Киева. Отдельно важно вот что. По словам людей, хорошо информированных о ходе переговоров, украинских представителей Буданова, Арахамию и Умерова уже проинформировали о поэтапном сокращении объёма разведданных, предоставляемых Соединёнными Штатами Украине. Это решение принято. Вопрос только в темпах. Вот такая вот петрушка.А вот встреча Кушнера и Уиткоффа с представителем Кремля Дмитриевым прошла очень хорошо. И, по имеющейся информации, Кушнер и Уиткофф полностью подтвердили приверженность договорённостям Анкориджа и не отступили ни на шаг от обязательств, взятых перед Россией. И теперь летят к Путину.Что обсуждалось? Говорили о необходимости заставить Киев де факто выйти с территории Донбасса, признать статус новых территорий, внести изменения по гуманитарному блоку и снять все требования и претензии к России. Финансовые, гуманитарные, уголовные. Все эти истории должны быть закрыты. Речь идёт вообще о взаимном отказе от претензий и урегулировании конфликта на этих условиях. Ну и, разумеется, Украина должна отказаться от любых планов вступления в НАТО. Более того, на наших глазах реализуется ровно то, о чём российское военно-политическое руководство говорит давно. Каждый новый месяц, каждый новый этап переговоров, каждая новая итерация диалога делает условия хуже для киевского режима.Параллельно стремительно уходит даже призрачная перспектива переизбрания Зеленского и сохранения им власти. Я повторюсь. Сейчас для него всё будет ухудшаться резко и системно. По большому счёту, на этом можно ставить точку. Это были, вероятно, самые неудачные переговоры украинской делегации с американцами за весь последний год. Хуже была только перепалка в Овальном кабинете. И это при том, что на переговоры приехали люди, которые, что называется, Америке принадлежат с потрохами. Единственное, что можно здесь зафиксировать. Этим трём персонажам было продемонстрировано доброжелательное, персональное отношение. Им дали понять, что в будущей конструкции украинской власти Вашингтон на них рассчитывает. Речь идёт о Буданове, Арахамии и Умерове. Соответственно, американцами сейчас рассматриваются самые разные сценарии развития событий на Украине. В первую очередь это переформатирование парламента, президиума и смена спикера. Формирование новой властной горизонтали с более или менее равновзвешенными центрами силы. Банковая (офис). Грушевского (Рада). И, возможно, появление ещё одного центра. Речь идёт о возможном введении должности вице-премьера по силовому блоку в Кабмине. Фигуры с исключительными полномочиями, которая курировала бы всех силовиков. Фактически третий центр силы. И, кстати, на эту роль американцами сейчас рассматривается Поклад.В этой конфигурации Зеленский всё ближе к той самой изоляции, о которой я говорил ранее. А провальные переговоры и вход Соединённых Штатов в жёсткий клинч с большей частью лидеров Европейского Союза ставят крест на любых политических амбициях Зеленского и киевского режима сохранить статус-кво. Или хотя бы его имитацию. Двадцать шестой год, на мой взгляд, становится гарантированным годом завершения политической карьеры Зеленского. И одновременно годом завершения той формы, в которой существовала эта химера, эта вторая украинская республика с девяносто первого года. После двадцать шестого года это будет уже не она. В двадцать седьмом мы увидим этот огрызок в совершенно ином виде.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

