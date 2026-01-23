Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу - 23.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260123/ugroza-ukrainskikh-raket-i-bpla-zakrytyy-aeroport-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1074707660.html
Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу - 23.01.2026 Украина.ру
Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Пензы. Сводку на 4:00 мск 23 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-01-23T04:28
2026-01-23T04:28
новости
украина.ру
россия
херсонская область
белгородская область
запорожская область
крым
воронежская область
курская область
днр
В Херсонской области вечером 22 января объявлялась ракетная опасность.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Пензенской, Воронежской, Курской, Белгородской областях, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской, Запорожской, Херсонской областях, в районе Керченского и Таманского полуостровов, в ЛНР.Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 23 января вводились в аэропорту Пензы.Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в сообщении официального телеграм-канала Росавиации от 2:28 мск.Ранее сообщалось, что при атаке украинского БПЛА на Белгородскую область ранения получил мирный житель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
херсонская область
белгородская область
запорожская область
крым
воронежская область
курская область
днр
лнр
липецк
пенза
волгоградская область
саратовская область
аэропорт
Украина.ру
новости, украина.ру, россия, херсонская область, белгородская область, запорожская область, крым, воронежская область, курская область, днр, лнр, липецк, пенза, волгоградская область, саратовская область, росавиация, аэропорт, угроза, бпла, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина.ру, Россия, Херсонская область, Белгородская область, Запорожская область, Крым, Воронежская область, Курская область, ДНР, ЛНР, Липецк, Пенза, Волгоградская область, Саратовская область, Росавиация, аэропорт, угроза, БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу

04:28 23.01.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Украина.ру
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Пензы. Сводку на 4:00 мск 23 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру
В Херсонской области вечером 22 января объявлялась ракетная опасность.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Пензенской, Воронежской, Курской, Белгородской областях, в ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской, Запорожской, Херсонской областях, в районе Керченского и Таманского полуостровов, в ЛНР.
Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 23 января вводились в аэропорту Пензы.
Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в сообщении официального телеграм-канала Росавиации от 2:28 мск.
Ранее сообщалось, что при атаке украинского БПЛА на Белгородскую область ранения получил мирный житель.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости
 
