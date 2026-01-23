https://ukraina.ru/20260123/ugroza-ukrainskikh-raket-i-bpla-zakrytyy-aeroport-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1074707660.html

Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Пензы. Сводку на 4:00 мск 23 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру

В Херсонской области вечером 22 января объявлялась ракетная опасность.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Пензенской, Воронежской, Курской, Белгородской областях, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской, Запорожской, Херсонской областях, в районе Керченского и Таманского полуостровов, в ЛНР.Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 23 января вводились в аэропорту Пензы.Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в сообщении официального телеграм-канала Росавиации от 2:28 мск.Ранее сообщалось, что при атаке украинского БПЛА на Белгородскую область ранения получил мирный житель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

