Итоги встречи Трампа с Зеленским

Ну и вот Зеленский всё-таки добрался до Давоса, опровергая собственные россказни о том, что есть дела поважнее в Киеве. Но, Трамп поманил пальцем и Зеленский сорвался забыв о замерзающем Киеве. А на самом деле не лететь в Давос у него причины были и самые серьезные.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074687504_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_209c2e9071a0ae0845e2952815368778.jpg

Причина в провальном визите киевской троицы Арахамии, Умерова и Буданова* в Вашингтон аккурат перед началом форума в Швейцарии, и истерической реакции Зеленского на ультиматумы Белого дома. Комментируя в предыдущей статье ответную наглость Зеленского, я писал что реакция Дональда Трампа не заставит себя ждать. Ну, и вот пожалуйста. Было бы интересно посмотреть на выражение его квартального лица в тот момент, когда он в прямом эфире услышал от Трампа: "Я думаю, он сейчас где-то здесь в зале. Я с ним встречусь". Итог - Зеленский всё-таки примчался в Давос, и что дальше? В медиа сообщили, что встреча длилась меньше часа. На самом деле она длилась меньше двадцати минут. Это уже подтверждённая информация. Что известно точно? Будущее обсуждение переносится в Эмираты. Стив Уиткофф перед своим полётом в Москву заявил, что после встречи с Владимиром Путиным они отправятся в Эмираты для работы в рабочих группах. Сам Зеленский после встречи с Трампом уже заявил, что в Эмиратах состоится трёхсторонний формат Россия-Украина-Соединённые Штаты. Ну и мы получили этому подтверждение уже после переговоров в Кремле сегодня ночью. Туда, отправится та же троица Буданов, Умеров, Арахамия, плюс Кислица и Гнатов. И там будет обсуждаться ровно то, что в ультимативной форме потребовали от киевского режима. Кстати, если вспомнить про требование от Трампа к Зеленскому публично поддержать инициативы по Гренландии и по Совету мира, то очень показательна эскапада недофюрера с трибуны Давоса, с чтением нотаций европейцам. Мол, вы без Украины слабы. Без Украины вы никто. А с Украиной, о вас не будут вытирать ноги. По факту что он сказал? Трамп молодец. Трамп силён. Трамп может быть не прав. Но он в своём праве. Про Совет мира он ничего не сказал. Но и возражать себе не позволил.В сухом остатке. Зеленский понимает, что он сбитый лётчик. Собственно, отсюда вся его ядовитость и всё это брызгание ядовитой слюной. Ему объяснили, что он сбитый лётчик. Почему? Да всё по тому же – НАБУ и САП и антизеленская коалиция, и фронда в собственной команде. Что мы видим за последнюю неделю? Подозрение Ростиславу Шурме, бывшему замглавы Офиса, курировавшему ни много ни мало Нефтегаз и, как говорят знающие люди, до сих пор сидящему, что называется, на распасах там. Человеку, курировавшему также промышленный сектор, общавшемуся с олигархами, который получил подозрение с высокой степенью вероятности для того, чтобы заключить сделку. Потому что после обыска в июне под Мюнхеном, он сотрудничает с НАБУ, он сотрудничает с ФБР. А еще, получил подозрение и бывший глава пограничной службы, человек, которого поставил Ермак. Ну и третья история, которая уже в работе у НАБУ, это история, пришедшая с подачи антизеленской коалиции. Про Ивана Баканова, друга детства Зеленского, его ближайшего соратника вплоть до двадцатого-двадцать первого года, про откровенную коррупцию, про огромные деньги, которые ему передавались, что называется, сумками. И это далеко не всё, что у американцев уже есть по Зеленскому. И он вынужден будет прогнуться. И прогибается. Поступает информация, что Зеленский и его команда, верхушка киевского режима, с некими оговорками, но подтвердили готовность вывести ВСУ с территории Донбасса. И когда Стив Уиткофф говорит перед полётом в Москву о том, что на Украине возникнет большая беспошлинная зона, это как раз про это. Это про специальную экономическую зону на Донбассе. Детали будут обсуждаться уже в Эмиратах. Но прогресс очевидный.И здесь речь не про какую-то высокую степень ответственности или обязательность Трампа. Нет, это всё про большие деньги. Трампу нужна Россия. Трампу нужна Россия, держащая дистанцию с Китаем. И ради этого он готов решать украинский кейс, хотя не готов рисковать, как и вся его команда. Поэтому всё происходит очень медленно, очень неторопливо. Но, верно.О том, как ведет себя Трамп с партнерами - в статье Василия Стоякина ""Новая искренность" Дональда Трампа*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Михаил Павлив

Михаил Павлив

Михаил Павлив

