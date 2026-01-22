https://ukraina.ru/20260122/ot-yalty-do-grenlandii-kak-poslevoennyy-miroporyadok-rukhnul-v-novogodnie-kanikuly-1074689649.html

От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы

От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы - 22.01.2026 Украина.ру

От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы

Феномен "Гренландии" и нового надгосударственного органа под названием "Совет мира" - точка невозврата для старого миропорядка, где суверенитет и право на... Украина.ру, 22.01.2026

2026-01-22T21:00

2026-01-22T21:00

2026-01-22T21:00

видео

артём ольхин

совет мира

суверенитет

сша

гренландия

ракеты

геополитика

территория

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074689506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0fe8dad2630ab10dad4b6750c15155f.png

Феномен "Гренландии" и нового надгосударственного органа под названием "Совет мира" - точка невозврата для старого миропорядка, где суверенитет и право на территорию больше ничего не значат. Такого мнения придерживается донецкий историк Артем Ольхин. Штаты, полагает он, за недели превращают нужную им землю в зону контроля: от размещения ракет и добычи ископаемых до установки дата-центров в ледяном "холодильнике" Гренландии.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, артём ольхин, совет мира, суверенитет, сша, гренландия, ракеты, геополитика, территория, дональд трамп, украина, украина аналитика, видео