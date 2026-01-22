От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы - 22.01.2026 Украина.ру
От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы
От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы
От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы
Феномен "Гренландии" и нового надгосударственного органа под названием "Совет мира" - точка невозврата для старого миропорядка, где суверенитет и право на... Украина.ру, 22.01.2026
2026-01-22T21:00
2026-01-22T21:00
видео
артём ольхин
совет мира
суверенитет
сша
гренландия
ракеты
геополитика
территория
дональд трамп
Феномен "Гренландии" и нового надгосударственного органа под названием "Совет мира" - точка невозврата для старого миропорядка, где суверенитет и право на территорию больше ничего не значат. Такого мнения придерживается донецкий историк Артем Ольхин. Штаты, полагает он, за недели превращают нужную им землю в зону контроля: от размещения ракет и добычи ископаемых до установки дата-центров в ледяном "холодильнике" Гренландии.
видео, артём ольхин, совет мира, суверенитет, сша, гренландия, ракеты, геополитика, территория, дональд трамп
Видео, Артём Ольхин, Совет мира, суверенитет, США, Гренландия, ракеты, геополитика, территория, Дональд Трамп

От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы

21:00 22.01.2026
 
Феномен "Гренландии" и нового надгосударственного органа под названием "Совет мира" - точка невозврата для старого миропорядка, где суверенитет и право на территорию больше ничего не значат. Такого мнения придерживается донецкий историк Артем Ольхин. Штаты, полагает он, за недели превращают нужную им землю в зону контроля: от размещения ракет и добычи ископаемых до установки дата-центров в ледяном "холодильнике" Гренландии.
Лента новостейМолния