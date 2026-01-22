https://ukraina.ru/20260122/ot-yalty-do-grenlandii-kak-poslevoennyy-miroporyadok-rukhnul-v-novogodnie-kanikuly-1074689649.html
От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы
От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы - 22.01.2026 Украина.ру
От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы
От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы

Феномен "Гренландии" и нового надгосударственного органа под названием "Совет мира" - точка невозврата для старого миропорядка, где суверенитет и право на...
Феномен "Гренландии" и нового надгосударственного органа под названием "Совет мира" - точка невозврата для старого миропорядка, где суверенитет и право на территорию больше ничего не значат. Такого мнения придерживается донецкий историк Артем Ольхин. Штаты, полагает он, за недели превращают нужную им землю в зону контроля: от размещения ракет и добычи ископаемых до установки дата-центров в ледяном "холодильнике" Гренландии.
От Ялты до Гренландии: как послевоенный миропорядок рухнул в новогодние каникулы
