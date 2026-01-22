Командование ВСУ отправляет на передовую недолеченных боевиков из госпиталей
10:11 22.01.2026 (обновлено: 10:43 22.01.2026)
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно отзывает боевиков из отпусков и выписывает из госпиталей недолеченных военных из-за страха потерять боевые позиции в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах, передает 22 января РИА Новости
"Для недопущения утраты позиций командование ВСУ в срочном порядке усиливает позиции военнослужащими 1-го погранотряда государственной пограничной службы Украины... Личный состав вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не завершив курс реабилитации", - говорится в материале.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала назвал "сокрушительное поражение Украины" вопросом времени, учитывая острую нехватку солдат в ВСУ и все более эффективные наступательные действия российских войск.
