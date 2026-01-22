Исторический миф: злука и день соборности

https://ukraina.ru/20260122/istoricheskiy-mif-zluka-i-den-sobornosti-1074681637.html

22 января каждого года на Украине радостно праздную "день злуки" (или, как говорят недоброжелатели, "случки") – годовщину произошедшего в 1919 года объединения Украинской и Западно-Украинской народных республик. Ну а заодно и годовщину провозглашения независимости – потому что 4-й универсал Центральной Рады был принят тоже 22 января, но годом ранее

Естественно, вокруг этих, достаточно неординарных событий наросло много всякой разной идеологической мишуры. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в свежие публикации украинской прессы. Вот, например статья в издании "РБК-Украина" (для нас, кстати, загадка, как украинское СМИ может называться "РосБизнесКонсалтинг" и почему к РБК нет претензий в России) "В Украине отмечают День соборности: как возник праздник и чем он важен".Почитаем, что пишет редакция этого странного сайта."22 января 1918 года украинская независимость была провозглашена (впервые в XX веке) IV Универсалом Украинской Центральной Рады".Начнём с того, что 22 января 1918 года независимость Украины была провозглашена не "впервые в XX веке", а впервые вообще, поскольку до XIX века никому в голову провозглашать не только украинскую, но и любую вообще независимость не приходило. Богдан Хмельницкий, например, никакой независимости не провозглашал – он просто принял присягу русскому царю, которая аннулировала присягу польскому королю… Ничего не провозглашали и Иван Мазепа с Филиппом Орликом – первый планировал получить владения в Литве, а второй подписал договор с казаками, который назвался "конституцией", но ею не был.При этом авторы очень мило утаивают, что и в случае с УНР никто о независимости от России не говорил. Руководство Центральной Рады исходило из того, что УНР должна быть частью Российской республики на правах широкой автономии, которая была в общих чертах описана в предыдущих универсалах. Независимость была объявлена только по факту исчезновения субъекта, частью которого собиралась быть УНР – РСФСР преемником Российской республики не была.Она, правда, и на территорию УНР не претендовала, но тут есть одна особенность – на территории Украины (она была – её Центральная Рада согласовала с Временным правительством) существовало два государства – УНР и УНР Советов со столицей в Харькове (временно, она делила город с Донецко-Криворожской республикой). Правда, большевистское правительство в Москве на разных этапах признала независимость обоих, чем, с точки рения украинских "патриотов", подтвердило своё желание не допустить независимость Украины (понять это дано не всем).По поводу второго события РБК-Украина самокритично признаёт:"Реализовать Акт Воссоединения из-за дальнейшей войны с "белыми" и "красными" россиянами полноценно не удалось, идея целостности украинской нации в украинской политической мысли уже никогда не ставилась под сомнение".Действительно, реального объединения УНР и ЗУНР не произошло и вероятно даже из-за войны. Однако насчёт того, что "идея целостности (…) никогда не ставилась под сомнение" – прямая ложь. Не только была поставлена, но и вообще отменена за ненадобностью теми же людьми, которые подписали Акт.2 декабря 1919 года представители УНР и Польши подписали проект декларации, по которому УНР отдавала Польше Холмщину, Полесье, Подляшье, Западную Волынь и Восточную Галичину – т.е., территорию ЗУНР.4 декабря 1919 года официальная дипломатическая делегация ЗУНР заявила посольству УНР в Варшаве и правительству Польской Республики о денонсации правительством ЗУНР "Акта Злуки" в качестве протеста против тайных переговоров правительства УНР с правительством Польши.21 апреля 1920 года министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал тайный договор с Польшей, который признавал права этой страны на Волынь и Галичину.Разумеется, можно возразить, что эти действия Петлюра предпринял в условиях крайней необходимости, а в дальнейшем, если бы УНР сохранила свою независимость на какой-то территории, непременно занялся бы восстановлением территориальной целостности политико-дипломатическим путём (это, кстати, была позиция УССР, БССР и позже – СССР, относительно территорий, отошедших Польше по Рижскому миру 1921 года). Но история сослагательного наклонения не знает, а мы знаем факт – Петлюра предал ЗУНР и саму "идею соборности"."События, которые произошли 22 января (…) полностью разрушают утверждение российской пропаганды, будто бы "Украину создал Ленин и большевики" или же "украинские земли впервые объединил Сталин в 1939 году".Мы сами к "утверждениям российской пропаганды" относимся скептически (труд под названием "История Украины" начал в своё время писать Александр Сергеевич Пушкин – это было до Ленина и большевиков, но украинские "патриоты" об этом не знают), но отметим несколько фактов.Во-первых, по признанию самих же авторов РБК-Украина никакого объединения Украины в 1919 году не произошло – речь шла только о декларировании такого объединения.Во-вторых, устойчивое украинское государство – Украинская Социалистическая Советская Республика*, было создано в 1919 году Ленином и большевиками и формально существует по сей день, раз уж Акт о независимости от 24 августа 1991 года был принят Верховным Советом УССР. С тех пор, насколько мы знаем, юридически украинское государство не переучреждалось, а украинское руководство до сих пор апеллирует к "границам 1991 года".В-третьих, упомянутые границы были сформированы как раз Сталиным:- в 1925 году были урегулированы пограничные споры между УССР и РСФСР;- в 1939 году присоединены земли, которые Петлюра отдал Польше;- в 1945 году в УССР из состава Чехословакии была передана Закарпатская область;- в 1951 году в результате территориального обмена с Польшей был получен город Кристинополь (Червоноград, Шептицкий);- в 1954 году в УССР из состава РСФСР была передана Крымская область (юридическая оправданность и состоятельность этого акта, равно как и принадлежность к области города Севастополя – не тема этой статьи).С 1954 и до 2014 года границы Украины существенно не менялись (передача небольшого участка Молдавии, морского шельфа – Румынии и конфликт вокруг Тузлы существенными не являются, поскольку речь шла о территории, но не о населении).Какое отношение к событиям 1945 или 1954 года имеет акт 1919 года мы ей-богу не знаем – в СССР к нему, как и к самой государственности УНР и ЗУНР серьёзно не относились. Достаточно сказать, что в советской военно-исторической литературе Украинская Галицкая армия (вооружённые силы ЗУНР) назвались "галицким корпусом".Ну и немного удивительных сведений о праздновании "дня злуки"."Первое по-настоящему масштабное празднование Дня соборности в Украине состоялось 22 января 1939 года в Хусте (тогда в столицу Карпатской Украины съехалось более 30 тысяч человек)".Для справки – на момент начала СВО население Хуста было менее 30 тыс. человек (сейчас скорее всего больше – за счёт беженцев).Карпатская Украина, о которой пишут авторы РБК – существовавшее с ноября 1938 по март 1939 года автономное образование в составе Чехословакии. Позже она провозгласила независимость и просуществовала в таком статусе менее суток. По данным переписи 1921 года население Закарпатья составляло ок. 600 тыс. человек, так что теоретически такую толпу собрать было можно, но скорее всего численность участников действа завышена примерно на порядок."21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения воссоединения УНР и ЗУНР украинская патриотическая общественность образовала первую "живую цепь" единения – от Ивано-Франковска до Киева. (…) По разным подсчетам, взяться за руки в тот день, чтобы соединить разные регионы нашей страны, могли до 3 миллионов человек".По данным организаторов (примерно в два раза округлённым в сторону увеличения) миллион был всё же один. Откуда авторы РБК задним числом нагнали ещё два миллиона мы не знаем.Такая вот история с географией. Но сейчас смысл появления таких статей понятен – да, мы, как и наши предшественники, никакой "соборной Украины" создать не могли, но мы будем бороться и соберем новую живую цепь – 5 миллионов человек! Если, конечно, в "соборной Украине" найдётся столько народу…* позже – Украинская Советская Социалистическая Республика. Разный порядок слов имеет значение для украинского языка, на котором аббревиатура сначала была УСРР, а потом – УРСР.

