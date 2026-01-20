https://ukraina.ru/20260120/izolyatsiya-rossii-ne-sostoyalas---lavrov-1074548964.html

Изоляция России не состоялась - Лавров

Изоляция России не состоялась - Лавров

Изоляция России, которой добивался Запад, не состоялась, заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

2026-01-20

2026-01-20T11:43

2026-01-20T11:43

"Ни для кого уже секретом не является: пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней не говорили наши недоброжелатели", - отметил министр. Он напомнил, что крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей. По его словам, подавляющее число государств не хочет забывать "память, уроки, историю Второй мировой войны — это важный вывод прошедшего года".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

