Изоляция России не состоялась - Лавров
Изоляция России, которой добивался Запад, не состоялась, заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Ни для кого уже секретом не является: пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней не говорили наши недоброжелатели", - отметил министр.
Он напомнил, что крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей.
"Мы очень ценим всех тех, кто лично принял участие в этих торжествах, либо направил специальную делегацию", - сказал Лавров.
По его словам, подавляющее число государств не хочет забывать "память, уроки, историю Второй мировой войны — это важный вывод прошедшего года".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.