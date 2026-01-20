Изоляция России не состоялась - Лавров - 20.01.2026 Украина.ру
Изоляция России не состоялась - Лавров
Изоляция России, которой добивался Запад, не состоялась, заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Ни для кого уже секретом не является: пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней не говорили наши недоброжелатели", - отметил министр. Он напомнил, что крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей. По его словам, подавляющее число государств не хочет забывать "память, уроки, историю Второй мировой войны — это важный вывод прошедшего года".
Украина.ру
Изоляция России не состоялась - Лавров

11:43 20.01.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Изоляция России, которой добивался Запад, не состоялась, заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Ни для кого уже секретом не является: пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней не говорили наши недоброжелатели", - отметил министр.
Он напомнил, что крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей.
"Мы очень ценим всех тех, кто лично принял участие в этих торжествах, либо направил специальную делегацию", - сказал Лавров.
По его словам, подавляющее число государств не хочет забывать "память, уроки, историю Второй мировой войны — это важный вывод прошедшего года".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
