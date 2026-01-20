https://ukraina.ru/20260120/glavnye-voprosy-vneshney-politiki-rf-sergey-lavrov-otvetil-na-voprosy-izdaniya-ukrainaru-1074553407.html

Главные вопросы внешней политики РФ. Сергей Лавров отвечает изданию Украина.ру

Главные вопросы внешней политики РФ. Сергей Лавров отвечает изданию Украина.ру - 20.01.2026 Украина.ру

Главные вопросы внешней политики РФ. Сергей Лавров отвечает изданию Украина.ру

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопросы обозревателя издания Украина.ру... Украина.ру, 20.01.2026

2026-01-20T12:55

2026-01-20T12:55

2026-01-20T13:04

видео

россия

сша

сергей лавров

мид рф

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074553263_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e69e9066c53c1b5587a9f26db5c8bf2.jpg

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопросы обозревателя издания Украина.ру Анны Черкасовой, подробно охарактеризовал нынешнюю ситуацию в отношениях России и США.

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, сергей лавров, мид рф, украина.ру, видео