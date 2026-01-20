19 января 2026 года, вечерний эфир - 20.01.2026 Украина.ру
19 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Обсуждение событий на фронтах СВО. Гость: Игорь Кимаковский – советник главы ДНР, эксперт Центра социально-консервативной политики* "Тема дня Новороссии". Донецк вместе со всей Россией впервые отметил День артиста, гость: Виктория Бежина - радиоведущая из ДНР* "Культурное обозрение". О работе филиала Дома народов России в ДНР и "Русских центров" в Новороссии. Гость: руководитель филиала Дома народов России в ДНР Ирина Белякова
Сегодня в эфире:
* "Фронтовые сводки". Обсуждение событий на фронтах СВО. Гость: Игорь Кимаковский – советник главы ДНР, эксперт Центра социально-консервативной политики
* "Тема дня Новороссии". Донецк вместе со всей Россией впервые отметил День артиста, гость: Виктория Бежина - радиоведущая из ДНР
* "Культурное обозрение". О работе филиала Дома народов России в ДНР и "Русских центров" в Новороссии. Гость: руководитель филиала Дома народов России в ДНР Ирина Белякова
