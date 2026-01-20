https://ukraina.ru/20260120/19-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074543393.html

19 января 2026 года, вечерний эфир

19 января 2026 года, вечерний эфир - 20.01.2026 Украина.ру

19 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.01.2026

2026-01-20T09:57

2026-01-20T09:57

2026-01-20T09:57

донецкая народная республика

россия

донецк

игорь кимаковский

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074543270_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_36c77866cf766bdedd36ef5dbb34f554.jpg

Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Обсуждение событий на фронтах СВО. Гость: Игорь Кимаковский – советник главы ДНР, эксперт Центра социально-консервативной политики* "Тема дня Новороссии". Донецк вместе со всей Россией впервые отметил День артиста, гость: Виктория Бежина - радиоведущая из ДНР* "Культурное обозрение". О работе филиала Дома народов России в ДНР и "Русских центров" в Новороссии. Гость: руководитель филиала Дома народов России в ДНР Ирина Белякова

донецкая народная республика

россия

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, россия, донецк, игорь кимаковский, новороссия сегодня, видео