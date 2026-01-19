https://ukraina.ru/20260119/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-19-yanvarya-1074482982.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 января
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 января - 19.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 19.01.2026
2026-01-19T09:51
2026-01-19T09:51
2026-01-19T09:51
видео
россия
запорожье
славянск
александр "варяг" матюшин
вс рф
наступление вс рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074482839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c03f4d6e5a858a8e3af436045671a334.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ продвигаются в сторону Запорожья и Славянска, а также развивают наступление в районе Константиновки.
россия
запорожье
славянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074482839_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c24825e6ab8c6338c3eb9faedbd99c26.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, запорожье, славянск, александр "варяг" матюшин, вс рф, наступление вс рф, украина.ру, видео
Видео, Россия, Запорожье, Славянск, Александр "Варяг" Матюшин, ВС РФ, наступление ВС РФ, Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ продвигаются в сторону Запорожья и Славянска, а также развивают наступление в районе Константиновки.