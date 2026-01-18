https://ukraina.ru/20260118/vs-rf-vedut-boi-na-neskolkikh-uchastkakh-druzhkovskogo-napravleniya-1074458701.html

ВС РФ ведут бои на нескольких участках Дружковского направления

Российские подразделения ведут бои на южной окраине Новопавловки и отбивают атаки, уничтожая беспилотники ВСУ. Об этом 18 января сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"

🟥 На северном участке бойцы ВС РФ ведут бои на южной окраине Новопавловки. Продвинулись и вдоль Казённого Торца; 🟥 Морпехи 61 бригады отражают вражеские попытки вести воздушную разведку, отправляя в последний путь очень дорогостоящие БПЛА-разведчики. Ежедневно подразделением Зенитного ракетно-артелерийского дивизиона 61-й бригады морской пехоты северного флота уничтожаются от 5 до 20 БПЛА разведчиков и комикадзе, а так же мавики, агродроны и фпв противника; 🟥 От Нового Шахово ведётся наступление на Новый Донбасс. В районе Белицкого ВКС РФ уничтожили ФАБами-250 несколько ПВД ВСУ в лесопосадках. В самом населённом пункте наших закрепившихся бойцов нет; 🟥 Юго-западнее Никаноровки идёт зачистка кармана; 🟥 В районе Суворово (Затышок) также идут позиционные бои, противник продолжает через Сухецкое перебрасывать резервы для контратак.В это же время на Краматорском направлении российские подразделения ведут наступательные бои, взяты под контроль ряд населённых пунктов. Подробнее в материале Российские войска продвигаются на Краматорском направленииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Миллионы долларов для одноклассника Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

