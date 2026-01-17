https://ukraina.ru/20260117/ssha-pozvolyat-ukraine-utonut-v-sobstvennoy-zhadnosti-markosyan-o-pozitsii-ameriki-trampa-1074413635.html
США, обремененные внутренними проблемами, позволят Украине самостоятельно погрязнуть в собственных пороках. Военные действия не только не прекратятся, но и будут нарастать, исключая любую сезонную передышку для всех сторон конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
По мнению эксперта, сейчас Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины.Давая прогноз на дальнейшее развитие ситуации на Украине, Маркосян оценила позицию США. "Штаты не будут мешать этой суете. У Америки Трампа сейчас столько проблем, что она может позволить Украине самой утонуть в собственной хитрости, жадности и неблагодарности", — заявила публицист.Она спрогнозировала неизбежную эскалацию боевых действий. "Так что военные действия будут продолжаться и стремительно нарастать в своей активности", — сказала Маркосян, подчеркнув, что ситуация на фронте будет развиваться независимо от времени года."Даже мартовское сезонное затишье не сможет стать передышкой в войне ни для кого: ни для Украины, ни для Запада, ни для мира в целом", — резюмировала собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
По мнению эксперта, сейчас Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины.
Давая прогноз на дальнейшее развитие ситуации на Украине, Маркосян оценила позицию США. "Штаты не будут мешать этой суете. У Америки Трампа сейчас столько проблем, что она может позволить Украине самой утонуть в собственной хитрости, жадности и неблагодарности", — заявила публицист.
Она спрогнозировала неизбежную эскалацию боевых действий. "Так что военные действия будут продолжаться и стремительно нарастать в своей активности", — сказала Маркосян, подчеркнув, что ситуация на фронте будет развиваться независимо от времени года.
"Даже мартовское сезонное затишье не сможет стать передышкой в войне ни для кого: ни для Украины, ни для Запада, ни для мира в целом", — резюмировала собеседница издания.
