"США позволят Украине утонуть в собственной жадности": Маркосян о позиции Америки Трампа

США, обремененные внутренними проблемами, позволят Украине самостоятельно погрязнуть в собственных пороках. Военные действия не только не прекратятся, но и будут нарастать, исключая любую сезонную передышку для всех сторон конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

По мнению эксперта, сейчас Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины.Давая прогноз на дальнейшее развитие ситуации на Украине, Маркосян оценила позицию США. "Штаты не будут мешать этой суете. У Америки Трампа сейчас столько проблем, что она может позволить Украине самой утонуть в собственной хитрости, жадности и неблагодарности", — заявила публицист.Она спрогнозировала неизбежную эскалацию боевых действий. "Так что военные действия будут продолжаться и стремительно нарастать в своей активности", — сказала Маркосян, подчеркнув, что ситуация на фронте будет развиваться независимо от времени года."Даже мартовское сезонное затишье не сможет стать передышкой в войне ни для кого: ни для Украины, ни для Запада, ни для мира в целом", — резюмировала собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и скором энергетическом коллапсе — в статье Ростислава Ищенко "Блэкаут и беженцы Украины" на сайте Украина.ру.

