"Новый" символ 2026 года, "подбитый" Макрон и самый красивый кот в мире. Неделя необычных фотофактов
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
© Фото : сгенерировано ИИ
Россию завалило снегом. Президент США Дональд Трамп "нарисовал" себе еще одну должность. "Плачущая лошадка" стала символом 2026 года. Глава Франции Эммануэль Макрон появился на публике с кровавым глазом "после потасовки"
В субботу, 10 января, в национальном парке "Завидово" Тверской области местные жители обнаружили необычную находку. На удалённых "партизанских островах", в глухом лесу, был обнаружен загадочный одинокий домик.
Обнаружившие домик местные жители первоначально предположили, что это может быть убежище браконьера. Уединенное расположение и скрытность места косвенно поддерживают эту версию.
© vk.com / Национальный Парк Завидово
1 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
© vk.com / Национальный Парк Завидово
2 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
© vk.com / Национальный Парк Завидово
3 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
© vk.com / Национальный Парк Завидово
4 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
© vk.com / Национальный Парк Завидово
5 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
1 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
2 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
3 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
4 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
5 из 5
© vk.com / Национальный Парк Завидово
В воскресенье, 11 января, Москву завалило снегом: на российскую столицу обрушился небывалый снежный циклон, который принес с собой рекордное количество осадков. Сугробы, выросшие в Москве, достигали более невероятных высот.
"С Красной площади за период с 9 января по 15 января вывезено 4537 кубических метров снега, задействовано ежедневно 15 единиц техники, 25 человек", — сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.
© Фото : соцсети
1 из 10
© Фото : соцсети
1 из 10
© Фото : соцсети
Снегопады в конце новогодних праздников коснулись не только столицы, но и всей России: на территории страны были зафиксированы рекордные осадки.
В понедельник, 12 января, президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность — исполняющий обязанности лидера Венесуэлы.
Контроль за ситуацией в Венесуэле глава Белого дома после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро возложил на американское руководство во главе с самим собой.
В тот же день абиссинец из России был признан самым красивым котом в мире. Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19 726 баллов рейтинга, что на 1150 больше, чем у его ближайшего конкурента — самца шотландской вислоухой по кличке Мелоди Шарм.
Во вторник, 13 января, в китайском городе Иу символом Нового года стала “плачущая лошадка”: плюшевой игрушке по ошибке пришили улыбку "вверх ногами".
Брак на производстве стал настоящим трендом: "Кукуму" ("плачущую лошадку") стали охотно покупать, и теперь фабрика выпускает до 15 тысяч таких лошадок ежедневно, а гендиректор магазина плюшевых игрушек Happy Sister подала документы на патент.
© Фото : peopledaily.com.cn
1 из 3
© Фото : peopledaily.com.cn
© Фото : peopledaily.com.cn
2 из 3
© Фото : peopledaily.com.cn
© Фото : peopledaily.com.cn
3 из 3
© Фото : peopledaily.com.cn
1 из 3
© Фото : peopledaily.com.cn
2 из 3
© Фото : peopledaily.com.cn
3 из 3
© Фото : peopledaily.com.cn
В среду, 14 января, в Тольятти волонтеры сплели юбилейную сеть для бойцов СВО. В июле прошлого года стало известно, что Тольятти продолжает оставаться одним из самых активных городов, помогающих фронту.
С первых дней Специальной военной операции (СВО) тольяттинские волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарные конвои.
© X / Necro Mancer
1 из 3
© X / Necro Mancer
© X / Necro Mancer
2 из 3
© X / Necro Mancer
© X / Necro Mancer
3 из 3
© X / Necro Mancer
1 из 3
© X / Necro Mancer
2 из 3
© X / Necro Mancer
3 из 3
© X / Necro Mancer
В четверг, 15 января, президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военными в городе Истр со странным кровавым глазом. Сам он уже заявил – ничего серьезного.
Но в Сети сразу подумали, что опять отхватил от своей Бриджит. В предыдущий раз Елисейский дворец назвал пощёчину президенту Макрону от супруги "игривым поддразниванием".
"Кстати, в истории с пощечиной Эммануэль "пропустил" от жены как раз справа. Поставленный удар?" — комментируют новость авторы Телеграм-канала "Комсомольская правда".
© REUTERS / Philippe Magoni
© REUTERS / Philippe Magoni
В пятницу, 16 января, в Токио произошли массовые перебои в движении поездов из-за проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает агентство "Киодо". Как отмечалось, остановка движения поездов произошла на кольцевой линии Яманотэ — самой загруженной железнодорожной магистрали столицы Японии.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Между тем накануне нардепу Юлии Тимошенко избрали меру пресечения в виде многомиллионного залога. Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в подкупе народных депутатов и "заказных" голосованиях в парламенте.
Подписывайся на