"Новый" символ 2026 года, "подбитый" Макрон и самый красивый кот в мире. Неделя необычных фотофактов
"Новый" символ 2026 года, "подбитый" Макрон и самый красивый кот в мире. Неделя необычных фотофактов
Россию завалило снегом. Президент США Дональд Трамп "нарисовал" себе еще одну должность. "Плачущая лошадка" стала символом 2026 года. Глава Франции Эммануэль Макрон появился на публике с кровавым глазом "после потасовки"
В субботу, 10 января, в национальном парке "Завидово" Тверской области местные жители обнаружили необычную находку. На удалённых "партизанских островах", в глухом лесу, был обнаружен загадочный одинокий домик.Обнаружившие домик местные жители первоначально предположили, что это может быть убежище браконьера. Уединенное расположение и скрытность места косвенно поддерживают эту версию.В воскресенье, 11 января, Москву завалило снегом: на российскую столицу обрушился небывалый снежный циклон, который принес с собой рекордное количество осадков. Сугробы, выросшие в Москве, достигали более невероятных высот."С Красной площади за период с 9 января по 15 января вывезено 4537 кубических метров снега, задействовано ежедневно 15 единиц техники, 25 человек", — сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.Снегопады в конце новогодних праздников коснулись не только столицы, но и всей России: на территории страны были зафиксированы рекордные осадки.В понедельник, 12 января, президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность — исполняющий обязанности лидера Венесуэлы.Контроль за ситуацией в Венесуэле глава Белого дома после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро возложил на американское руководство во главе с самим собой.В тот же день абиссинец из России был признан самым красивым котом в мире. Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19 726 баллов рейтинга, что на 1150 больше, чем у его ближайшего конкурента — самца шотландской вислоухой по кличке Мелоди Шарм.Во вторник, 13 января, в китайском городе Иу символом Нового года стала “плачущая лошадка”: плюшевой игрушке по ошибке пришили улыбку "вверх ногами".Брак на производстве стал настоящим трендом: "Кукуму" ("плачущую лошадку") стали охотно покупать, и теперь фабрика выпускает до 15 тысяч таких лошадок ежедневно, а гендиректор магазина плюшевых игрушек Happy Sister подала документы на патент.В среду, 14 января, в Тольятти волонтеры сплели юбилейную сеть для бойцов СВО. В июле прошлого года стало известно, что Тольятти продолжает оставаться одним из самых активных городов, помогающих фронту.С первых дней Специальной военной операции (СВО) тольяттинские волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарные конвои.В четверг, 15 января, президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военными в городе Истр со странным кровавым глазом. Сам он уже заявил – ничего серьезного. Но в Сети сразу подумали, что опять отхватил от своей Бриджит. В предыдущий раз Елисейский дворец назвал пощёчину президенту Макрону от супруги "игривым поддразниванием". "Кстати, в истории с пощечиной Эммануэль "пропустил" от жены как раз справа. Поставленный удар?" — комментируют новость авторы Телеграм-канала "Комсомольская правда". В пятницу, 16 января, в Токио произошли массовые перебои в движении поездов из-за проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает агентство "Киодо". Как отмечалось, остановка движения поездов произошла на кольцевой линии Яманотэ — самой загруженной железнодорожной магистрали столицы Японии.Между тем накануне нардепу Юлии Тимошенко избрали меру пресечения в виде многомиллионного залога. Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в подкупе народных депутатов и "заказных" голосованиях в парламенте.
россия
москва
сша
китай
токио
япония
"Новый" символ 2026 года, "подбитый" Макрон и самый красивый кот в мире. Неделя необычных фотофактов

Россию завалило снегом. Президент США Дональд Трамп "нарисовал" себе еще одну должность. "Плачущая лошадка" стала символом 2026 года. Глава Франции Эммануэль Макрон появился на публике с кровавым глазом "после потасовки"
В субботу, 10 января, в национальном парке "Завидово" Тверской области местные жители обнаружили необычную находку. На удалённых "партизанских островах", в глухом лесу, был обнаружен загадочный одинокий домик.
Обнаружившие домик местные жители первоначально предположили, что это может быть убежище браконьера. Уединенное расположение и скрытность места косвенно поддерживают эту версию.
В воскресенье, 11 января, Москву завалило снегом: на российскую столицу обрушился небывалый снежный циклон, который принес с собой рекордное количество осадков. Сугробы, выросшие в Москве, достигали более невероятных высот.
"С Красной площади за период с 9 января по 15 января вывезено 4537 кубических метров снега, задействовано ежедневно 15 единиц техники, 25 человек", — сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.
Снегопады в конце новогодних праздников коснулись не только столицы, но и всей России: на территории страны были зафиксированы рекордные осадки.
В понедельник, 12 января, президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность — исполняющий обязанности лидера Венесуэлы.
Контроль за ситуацией в Венесуэле глава Белого дома после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро возложил на американское руководство во главе с самим собой.
В тот же день абиссинец из России был признан самым красивым котом в мире. Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19 726 баллов рейтинга, что на 1150 больше, чем у его ближайшего конкурента — самца шотландской вислоухой по кличке Мелоди Шарм.
Во вторник, 13 января, в китайском городе Иу символом Нового года стала “плачущая лошадка”: плюшевой игрушке по ошибке пришили улыбку "вверх ногами".
Брак на производстве стал настоящим трендом: "Кукуму" ("плачущую лошадку") стали охотно покупать, и теперь фабрика выпускает до 15 тысяч таких лошадок ежедневно, а гендиректор магазина плюшевых игрушек Happy Sister подала документы на патент.
В среду, 14 января, в Тольятти волонтеры сплели юбилейную сеть для бойцов СВО. В июле прошлого года стало известно, что Тольятти продолжает оставаться одним из самых активных городов, помогающих фронту.
С первых дней Специальной военной операции (СВО) тольяттинские волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарные конвои.
В четверг, 15 января, президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военными в городе Истр со странным кровавым глазом. Сам он уже заявил – ничего серьезного.
Но в Сети сразу подумали, что опять отхватил от своей Бриджит. В предыдущий раз Елисейский дворец назвал пощёчину президенту Макрону от супруги "игривым поддразниванием".
"Кстати, в истории с пощечиной Эммануэль "пропустил" от жены как раз справа. Поставленный удар?" — комментируют новость авторы Телеграм-канала "Комсомольская правда".
В пятницу, 16 января, в Токио произошли массовые перебои в движении поездов из-за проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает агентство "Киодо". Как отмечалось, остановка движения поездов произошла на кольцевой линии Яманотэ — самой загруженной железнодорожной магистрали столицы Японии.
Между тем накануне нардепу Юлии Тимошенко избрали меру пресечения в виде многомиллионного залога. Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в подкупе народных депутатов и "заказных" голосованиях в парламенте.
