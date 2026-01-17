https://ukraina.ru/20260117/markosyan-o-dele-timoshenko-eto-start-izbiratelnoy-kampanii-a-ne-vydavlivanie-iz-vlasti-1074399244.html

Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти"

Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти" - 17.01.2026 Украина.ру

Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти"

Обыски у Юлии Тимошенко — это не выдавливание её из власти, а старт собственной избирательной кампании. Власти готовятся к войне, в то время как Запад, не имеющий единой позиции, формирует список кандидатов на пост нового Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-01-17T04:30

2026-01-17T04:30

2026-01-17T04:30

новости

выборы

запад

украина

россия

юлия тимошенко

елена маркосян

украина.ру

батькивщина

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102801/16/1028011682_0:219:2111:1406_1920x0_80_0_0_f556f09726bf417fb18ded40133cfc48.jpg

Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко ранее предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов Рады — на днях глава украинской партии "Батькивщина" попала под рейд НАБУ и САП.Позднее НАБУ выложило аудиозапись разговора Тимошенко с украинским депутатом, где шел разговор про оплату голосования в парламенте. Лидер "Батькивщины" сказала, что на опубликованных пленках звучит не ее голос.Комментируя дело Юлии Тимошенко, эксперт выразила мнение о его истинной цели. "Я не считаю, что её выдавливают из власти. Это больше похоже на старт собственной избирательной кампании", — заявила Елена Маркосян. По её словам, обстановка на Украине меняется, а перспективы становятся мрачными.Публицист объяснила, как сейчас формируется политическое будущее страны. "Список кандидатов на должность очередного Зеленского верстается на Западе, а уже потом на Украине... а у Запада нет консолидированной позиции ни по одному украинскому вопросу и ни по одному возможному кандидату", — сказала Маркосян. Она добавила, что для Тимошенко привычен формат заигрывания и договоренностей. "Привычный и понятный для Тимошенко формат и образ: она всегда с кем-нибудь заигрывает и договаривается", — заключила собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.

запад

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, запад, украина, россия, юлия тимошенко, елена маркосян, украина.ру, батькивщина, набу, обыски, депутат, верховная рада, коррупция, власти украины, киевский режим, новости украины, тимошенко