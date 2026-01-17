Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти" - 17.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260117/markosyan-o-dele-timoshenko-eto-start-izbiratelnoy-kampanii-a-ne-vydavlivanie-iz-vlasti-1074399244.html
Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти"
Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти" - 17.01.2026 Украина.ру
Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти"
Обыски у Юлии Тимошенко — это не выдавливание её из власти, а старт собственной избирательной кампании. Власти готовятся к войне, в то время как Запад, не имеющий единой позиции, формирует список кандидатов на пост нового Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-01-17T04:30
2026-01-17T04:30
новости
выборы
запад
украина
россия
юлия тимошенко
елена маркосян
украина.ру
батькивщина
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102801/16/1028011682_0:219:2111:1406_1920x0_80_0_0_f556f09726bf417fb18ded40133cfc48.jpg
Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко ранее предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов Рады — на днях глава украинской партии "Батькивщина" попала под рейд НАБУ и САП.Позднее НАБУ выложило аудиозапись разговора Тимошенко с украинским депутатом, где шел разговор про оплату голосования в парламенте. Лидер "Батькивщины" сказала, что на опубликованных пленках звучит не ее голос.Комментируя дело Юлии Тимошенко, эксперт выразила мнение о его истинной цели. "Я не считаю, что её выдавливают из власти. Это больше похоже на старт собственной избирательной кампании", — заявила Елена Маркосян. По её словам, обстановка на Украине меняется, а перспективы становятся мрачными.Публицист объяснила, как сейчас формируется политическое будущее страны. "Список кандидатов на должность очередного Зеленского верстается на Западе, а уже потом на Украине... а у Запада нет консолидированной позиции ни по одному украинскому вопросу и ни по одному возможному кандидату", — сказала Маркосян. Она добавила, что для Тимошенко привычен формат заигрывания и договоренностей. "Привычный и понятный для Тимошенко формат и образ: она всегда с кем-нибудь заигрывает и договаривается", — заключила собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.
запад
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102801/16/1028011682_140:0:2081:1456_1920x0_80_0_0_9624fe235300235b46954af7d1867a1a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, запад, украина, россия, юлия тимошенко, елена маркосян, украина.ру, батькивщина, набу, обыски, депутат, верховная рада, коррупция, власти украины, киевский режим, новости украины, тимошенко
Новости, выборы, Запад, Украина, Россия, Юлия Тимошенко, Елена Маркосян, Украина.ру, Батькивщина, НАБУ, обыски, депутат, Верховная Рада, коррупция, власти Украины, киевский режим, Новости Украины, Тимошенко

Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти"

04:30 17.01.2026
 
© Фото : ba.org.uaЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : ba.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
Обыски у Юлии Тимошенко — это не выдавливание её из власти, а старт собственной избирательной кампании. Власти готовятся к войне, в то время как Запад, не имеющий единой позиции, формирует список кандидатов на пост нового Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко ранее предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов Рады — на днях глава украинской партии "Батькивщина" попала под рейд НАБУ и САП.
Позднее НАБУ выложило аудиозапись разговора Тимошенко с украинским депутатом, где шел разговор про оплату голосования в парламенте. Лидер "Батькивщины" сказала, что на опубликованных пленках звучит не ее голос.
Комментируя дело Юлии Тимошенко, эксперт выразила мнение о его истинной цели. "Я не считаю, что её выдавливают из власти. Это больше похоже на старт собственной избирательной кампании", — заявила Елена Маркосян. По её словам, обстановка на Украине меняется, а перспективы становятся мрачными.
Публицист объяснила, как сейчас формируется политическое будущее страны. "Список кандидатов на должность очередного Зеленского верстается на Западе, а уже потом на Украине... а у Запада нет консолидированной позиции ни по одному украинскому вопросу и ни по одному возможному кандидату", — сказала Маркосян.
Она добавила, что для Тимошенко привычен формат заигрывания и договоренностей. "Привычный и понятный для Тимошенко формат и образ: она всегда с кем-нибудь заигрывает и договаривается", — заключила собеседница издания.
Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостивыборыЗападУкраинаРоссияЮлия ТимошенкоЕлена МаркосянУкраина.руБатькивщинаНАБУобыскидепутатВерховная Радакоррупциявласти Украиныкиевский режимНовости УкраиныТимошенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Крыса, загнанная в угол: Леонков о том, почему с теряющим влияние США "надо держать ухо востро"
04:45"Защиты от "Орешника" нет": эксперт раскрыл, почему ПРО НАТО бессильны против российского оружия
04:30Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти"
04:15Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты
04:00"США позволят Украине утонуть в собственной жадности": Маркосян о позиции Америки Трампа
03:42В Сочи работают сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает Оперштаб региона
03:18Взрывы гремят в Буче и Гостомеле Киевской области
02:42Нанесены удары по целям в Вышгороде Киевской области
01:52Сибига украинской аморальности. Без креста на шее против Красного Креста
01:36ВС РФ нанесли удары по целям противника в Чугуеве Харьковской области
00:15‼ Вот и закончился очередной день. Чем он запомнится подписчикам "Украина.ру"?
00:08ВС РФ ведут активное наступление на Купянском, Славянском, Запорожском и Харьковском направлениях
00:03100-150 тысяч киевлян, у которых дома лопнули трубы, останутся без тепла этой зимой
23:48ВС РФ продолжают успешное продвижение на Константиновском направлении
23:40МАГАТЭ добилось согласия России и Украины на локальное прекращение огня у Запорожской АЭС для ремонта
23:27Одесский депутат во время выступления по Фрейду назвал украинский язык "поганой мовой"
23:24Львовское коммунальное предприятие закупило техническую соль по завышенной в два-три раза цене
23:16Самолет-амфибия уничтожает катер противника
23:02Сядет ли Тимошенко при Зеленском, за что России надо благодарить Трампа и куда катится мир— Гаспарян
22:42Депутат Федина предложила СБУ взяться за русскоязычные школы, заявив о "вирусе" русской культуры
Лента новостейМолния