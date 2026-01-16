Британия в Норвегии готовится к войне с Россией - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/britaniya-v-norvegii-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1074383684.html
Британия в Норвегии готовится к войне с Россией
Британия в Норвегии готовится к войне с Россией - 16.01.2026 Украина.ру
Британия в Норвегии готовится к войне с Россией
Элитные подразделения британской армии готовятся к конфликту с Россией в Норвегии в то время, как европейские лидеры пытаются переключить внимание США на другое полушарие. Об этом сообщает издание Politico
2026-01-16T11:16
2026-01-16T11:16
норвегия
новости
россия
британия
карл iii
дональд трамп
politico
международные отношения
международная политика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101087/81/1010878198_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f90a5353b10b21fa9423cd7b400044aa.jpg
Британские морпехи тренируются в лагере "Викинг" на севере Норвегии, не забывая выпить рюмку рома за своего короля Карла III. В суровых условиях их готовят к войне с Россией, а не с США. "В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией", - сказано в публикации. Британия наращивает своё военное присутствие в Норвегии и планирует довести к 2027 году численность своих солдат в норвежском лагере до двух тысяч.Издание отметило, что на другой части света "президент США Дональд Трамп разжигает совершенно иной кризис, настаивая на том, чтобы Гренландия стала его собственностью".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
норвегия
россия
британия
европа
арктика
дания
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101087/81/1010878198_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_975170264b00651c474d59fb663af5c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
норвегия, новости, россия, британия, карл iii, дональд трамп, politico, международные отношения, международная политика, нато, русофобия, европа, арктика, гренландия, дания, сша, эскалация
Норвегия, Новости, Россия, Британия, Карл III, Дональд Трамп, Politico, международные отношения, Международная политика, НАТО, Русофобия, Европа, Арктика, Гренландия, Дания, США, эскалация

Британия в Норвегии готовится к войне с Россией

11:16 16.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Товарищеский матч сборных Норвегии и России
Футбол. Товарищеский матч сборных Норвегии и России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Элитные подразделения британской армии готовятся к конфликту с Россией в Норвегии в то время, как европейские лидеры пытаются переключить внимание США на другое полушарие. Об этом сообщает издание Politico
Британские морпехи тренируются в лагере "Викинг" на севере Норвегии, не забывая выпить рюмку рома за своего короля Карла III. В суровых условиях их готовят к войне с Россией, а не с США.
"В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией", - сказано в публикации.
Британия наращивает своё военное присутствие в Норвегии и планирует довести к 2027 году численность своих солдат в норвежском лагере до двух тысяч.
Издание отметило, что на другой части света "президент США Дональд Трамп разжигает совершенно иной кризис, настаивая на том, чтобы Гренландия стала его собственностью".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НорвегияНовостиРоссияБританияКарл IIIДональд ТрампPoliticoмеждународные отношенияМеждународная политикаНАТОРусофобияЕвропаАрктикаГренландияДанияСШАэскалация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39Армия России освободила Жовтневое в Запорожской области
11:16Британия в Норвегии готовится к войне с Россией
11:04Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT
10:51Началась битва за Никифоровку на Славянском направлении
10:45О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев
10:39В Севастополе задержали мужчину, готовившего теракты по заданию украинских кураторов - ФСБ
10:31Удары украинских БПЛА по КТК заставили Казахстан искать обходные пути для экспорта нефти
10:29Тимошенко прибыла в суд, где ей изберут меру пресечения
10:12В Москве и Чувашии задержали подростков, совершавших поджоги по указанию спецслужб Украины - ФСБ
10:00Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января
09:58Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января
09:57Киевлян придётся выселять, ВВС США потеряли F-35 в океане. Главное к этому часу
09:38Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"
09:12Улучшений со светом в Киеве в ближайшие недели ждать не стоит — гендиректор энергокомпании Yasno
08:47Главное за ночь 16 января
08:12ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
07:42Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции
07:19В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
06:00Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
Лента новостейМолния