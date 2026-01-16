https://ukraina.ru/20260116/britaniya-v-norvegii-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1074383684.html
Британия в Норвегии готовится к войне с Россией
Элитные подразделения британской армии готовятся к конфликту с Россией в Норвегии в то время, как европейские лидеры пытаются переключить внимание США на другое полушарие. Об этом сообщает издание Politico
Британские морпехи тренируются в лагере "Викинг" на севере Норвегии, не забывая выпить рюмку рома за своего короля Карла III. В суровых условиях их готовят к войне с Россией, а не с США. "В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией", - сказано в публикации. Британия наращивает своё военное присутствие в Норвегии и планирует довести к 2027 году численность своих солдат в норвежском лагере до двух тысяч.Издание отметило, что на другой части света "президент США Дональд Трамп разжигает совершенно иной кризис, настаивая на том, чтобы Гренландия стала его собственностью".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Британские морпехи тренируются в лагере "Викинг" на севере Норвегии, не забывая выпить рюмку рома за своего короля Карла III. В суровых условиях их готовят к войне с Россией, а не с США.
"В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией", - сказано в публикации.
Британия наращивает своё военное присутствие в Норвегии и планирует довести к 2027 году численность своих солдат в норвежском лагере до двух тысяч.
Издание отметило, что на другой части света "президент США Дональд Трамп разжигает совершенно иной кризис, настаивая на том, чтобы Гренландия стала его собственностью".
