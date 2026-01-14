Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая - 14.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260114/novyy-uroven-globalnogo-vyzova-ordukhanyan-o-perchatke-trampa-broshennoy-v-storonu-rossii-i-kitaya-1074306080.html
Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая
Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая - 14.01.2026 Украина.ру
Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру высказал свои опасения по поводу кавалерийских наскоков президента Дональда Трампа на ряд государств, Украина.ру, 14.01.2026
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру высказал свои опасения по поводу кавалерийских наскоков президента Дональда Трампа на ряд государств, а также заявил о необходимости решительных действий со стороны России: 00:21 - Какую игру ведёт Трамп? 11:35 - Создание многополярного мира под вопросом? *в интервью упоминается Кирилл Буданов, внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Украина.ру
Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру высказал свои опасения по поводу кавалерийских наскоков президента Дональда Трампа на ряд государств, а также заявил о необходимости решительных действий со стороны России:
00:21 - Какую игру ведёт Трамп?
11:35 - Создание многополярного мира под вопросом?
*в интервью упоминается Кирилл Буданов, внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
