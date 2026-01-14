https://ukraina.ru/20260114/novyy-uroven-globalnogo-vyzova-ordukhanyan-o-perchatke-trampa-broshennoy-v-storonu-rossii-i-kitaya-1074306080.html

Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая

Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая - 14.01.2026 Украина.ру

Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру высказал свои опасения по поводу кавалерийских наскоков президента Дональда Трампа на ряд государств, Украина.ру, 14.01.2026

2026-01-14T19:55

2026-01-14T19:55

2026-01-14T19:55

россия

китай

дональд трамп

рафаэль ордуханян

кирилл буданов

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074305809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8532a7a4d0f3668cb808bfc8db6bb51.png

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру высказал свои опасения по поводу кавалерийских наскоков президента Дональда Трампа на ряд государств, а также заявил о необходимости решительных действий со стороны России: 00:21 - Какую игру ведёт Трамп? 11:35 - Создание многополярного мира под вопросом? *в интервью упоминается Кирилл Буданов, внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, китай, дональд трамп, рафаэль ордуханян, кирилл буданов, украина.ру, видео, видео