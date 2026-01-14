https://ukraina.ru/20260114/novyy-uroven-globalnogo-vyzova-ordukhanyan-o-perchatke-trampa-broshennoy-v-storonu-rossii-i-kitaya-1074306080.html
Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая
Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая - 14.01.2026 Украина.ру
Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру высказал свои опасения по поводу кавалерийских наскоков президента Дональда Трампа на ряд государств, Украина.ру, 14.01.2026
2026-01-14T19:55
2026-01-14T19:55
2026-01-14T19:55
россия
китай
дональд трамп
рафаэль ордуханян
кирилл буданов
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074305809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8532a7a4d0f3668cb808bfc8db6bb51.png
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру высказал свои опасения по поводу кавалерийских наскоков президента Дональда Трампа на ряд государств, а также заявил о необходимости решительных действий со стороны России: 00:21 - Какую игру ведёт Трамп? 11:35 - Создание многополярного мира под вопросом? *в интервью упоминается Кирилл Буданов, внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074305809_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aff6a167d97300aaef9264ad315daa51.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, китай, дональд трамп, рафаэль ордуханян, кирилл буданов, украина.ру, видео, видео
Россия, Китай, Дональд Трамп, Рафаэль Ордуханян, Кирилл Буданов, Украина.ру, Видео
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру высказал свои опасения по поводу кавалерийских наскоков президента Дональда Трампа на ряд государств, а также заявил о необходимости решительных действий со стороны России:
00:21 - Какую игру ведёт Трамп?
11:35 - Создание многополярного мира под вопросом?
*в интервью упоминается Кирилл Буданов, внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight