Экзамен на русскость: что изменилось в сфере миграции и как начать новую жизнь в России – Бублик
08:57 12.01.2026 (обновлено: 08:58 12.01.2026)
В этом году цикл передач мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" мы завершаем беседой с главой организации "Путь домой", которая занимается помощью соотечественникам в их возвращении на родину, Анатолием Бубликом
Подводим итоги года в сфере переезда соотечественников в Россию:
00:41 – Главные изменения в сфере возвращения соотечественников;
02:36 – Изменения в системе и статистика по переселенцам;
10:13 – Мотивация переселенцев из Западной Европы;
16:53 – Вопрос языка;
21:19 – Что привлекает в Россию учёных и предпринимателей?
25:17 – Системное информирование о программах переселения;
29:18 – Местные проекты в регионах;
32:57 – Нерешённые проблемы и заградительные меры.
