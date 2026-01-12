Экзамен на русскость: что изменилось в сфере миграции и как начать новую жизнь в России – Бублик - 12.01.2026 Украина.ру
Экзамен на русскость: что изменилось в сфере миграции и как начать новую жизнь в России – Бублик
В этом году цикл передач мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" мы завершаем беседой с главой организации "Путь домой", которая занимается помощью соотечественникам в их возвращении на родину, Анатолием Бубликом
Подводим итоги года в сфере переезда соотечественников в Россию:00:41 – Главные изменения в сфере возвращения соотечественников; 02:36 – Изменения в системе и статистика по переселенцам; 10:13 – Мотивация переселенцев из Западной Европы; 16:53 – Вопрос языка; 21:19 – Что привлекает в Россию учёных и предпринимателей? 25:17 – Системное информирование о программах переселения; 29:18 – Местные проекты в регионах; 32:57 – Нерешённые проблемы и заградительные меры.
В этом году цикл передач мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" мы завершаем беседой с главой организации "Путь домой", которая занимается помощью соотечественникам в их возвращении на родину, Анатолием Бубликом
Подводим итоги года в сфере переезда соотечественников в Россию:
00:41 – Главные изменения в сфере возвращения соотечественников;
02:36 – Изменения в системе и статистика по переселенцам;
10:13 – Мотивация переселенцев из Западной Европы;
16:53 – Вопрос языка;
21:19 – Что привлекает в Россию учёных и предпринимателей?
25:17 – Системное информирование о программах переселения;
29:18 – Местные проекты в регионах;
32:57 – Нерешённые проблемы и заградительные меры.
