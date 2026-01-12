https://ukraina.ru/20260112/duren-dumkoy-bogateet-skazka-pro-800-milliardov-1074183052.html

Дурень думкой богатеет. Сказка про 800 миллиардов для Украины и реальная экономика

Дурень думкой богатеет. Сказка про 800 миллиардов для Украины и реальная экономика

Британская The Telegraph (ну, а кто бы ещё, если не англичане) сообщают о том, что на Давосском экономическом форуме, Дональд Трамп, а также, собирающийся направиться туда в конце января Зеленский, подпишут некий план, прости Господи, "процветания".

По логике издания, это якобы программа восстановления Украины. И The Telegraph называет ни много ни мало цифру в 800 миллиардов долларов на восстановление Украины.Что тут сказать? Когда начинается жонглирование такими цифрами, особенно памятуя о том самом злосчастном "репарационном кредите", и всех перипетиях с его выделением, хотя речь там шла даже не о ста, не о двухстах и не о трёхстах миллиардах евро, — вот когда начинают жонглировать цифрами 800 миллиардов, когда официальные лица в Европе или на Украине говорят о 500 с лишним миллиардах долларов на восстановление, когда Зеленский рассказывает, что они попытаются довести фонд восстановления до триллиона, — мне кажется, всегда стоит на секунду остановиться и задуматься. Что происходит? И вопрос здесь, что называется, не гамлетовский. Не "быть или не быть". Даже не классические русские вопросы — кто виноват и что делать. Ни Герцен, ни Достоевский, ни Чернышевский тут ни при чём. Здесь, похоже, мы имеем дело с сакраментальной одесской максимой - чтобы быть, как говорят в Одессе, и в теме, и в доле. И вот когда начинают размахивать цифрами 800 миллиардов, триллион, это, конечно, история исключительно про то, чтобы погреть рученьки. Удивительная хуцпа первых лиц киевского режима, ничего не скажешь! Теперь о том, что есть по факту. Ни разу ни одна официальная сторона не заявляла ни о каком фонде восстановления Украины даже в 500 миллиардов долларов. Что вообще звучало? Первое. Звучали официальные сообщения, что фонд восстановления в принципе будет. Второе, что звучало, особенно на фоне всего этого марлезонского балета вокруг репарационного кредита и на фоне переговоров в Майами, это то, что американская сторона обсуждает с российской использование порядка 100 миллиардов долларов из замороженных в Европе российских активов в качестве вклада в тот самый фонд восстановления. А также якобы обсуждалось совместное инвестирование ещё примерно 100 миллиардов, с участием европейцев и американцев.А теперь давайте о том, что происходит на самом деле. Это никакая не сладкая вата для украинчиков. Не кисельные берега и не молочные реки для Киева. Это - жёсткий бизнес. С которого главари киевского режима, конечно же, хотят иметь гешефт малый от сильных мира сего, за услуги.В основе всего этого процесса лежит та самая "ресурсная сделка". Почему, кстати, сейчас снова набросы именно от британцев? Да потому что им всё никак не даёт покоя их собственная "столетняя сделка", в которой дублируется почти всё то, что Зеленский уже пообещал американцам. Он это им пообещал, а потом ещё и британцам продал. Ну, блин, швыцер чистой воды, понимаете. Так вот, в основе будет лежать именно эта сделка. И фонд. Этот фонд уже зарегистрирован. И зарегистрирован он не где-нибудь, а в Нью-Йорке. Больше того, я с самого начала обсуждения самой идеи "ресурсной сделки" говорил о том, что третьей стороной там вполне может быть Россия. И что Штаты это с Россией обсуждают. Речь при этом не идёт ни о каких бредовых, в европейском изложении, репарациях или выплатах от России. Нет. Это, если назвать попроще, инвестиции. А если называть вещи своими именами, это совместное владение и совместное управление остатками собственности незалежной. И вот, кстати, сразу свежая информация, которая сейчас гуляет: крупнейшее литиевое месторождение на Украине в ближайшее время, по результатам тендера, станет собственностью близкого бизнес-партнёра и друга Дональда Трампа. Ну а кто бы сомневался.Возвращаемся к ресурсной сделке и к фонду. Да, в этот фонд, вероятно, обсуждалось участие России. Я специально говорю "вероятно", потому что официальных заявлений не было, но вы всё прекрасно понимаете. При этом, напомню, в Берлине Кушнер и Уиткофф жёстко обсуждали с европейцами их бредовую идею, по сути, похищения российских активов. Обсуждали, в той логике, что не лезьте туда, деньги мы знаем, как использовать, и Россия против этого возражать не будет. И европейцы их услышали. Сюда же прекрасно ложится тот факт, что в двадцатых числах декабря на одном из раундов переговоров украинской и американской делегаций с украинской стороны присутствовали Умеров и Гнатов, а со стороны США, помимо Кушнера и Уиткоффа, был еще и представитель Белого дома, Джош Грюнбаум. Очень интересный персонаж, кстати. Комиссар Федерального агентства по закупкам, но главное - специалист по сделкам слияния и поглощения. И вот тут у меня простой вопрос. А что бы ему там делать, если речь шла о каком-то абстрактном плане восстановления и процветания Украины? Почему на переговорах от американцев присутствует профильный специалист по слияниям и поглощениям? А, кстати, Кушнер, это, помимо всего прочего, ещё и еврейское лобби, и лобби Уолл-стрит. Уиткофф, в первую очередь бизнесмен. Трамп, бизнесмен в квадрате. Так что, это всё про одно. Незалежную, тот огрызок, который останется по итогам полномасштабных военных действий, будут додерибанивать. Причём додерибанивать системно. Её и так уже по большому счёту попилили. Например, фонд сельскохозяйственных земель процентов на 60, а может и больше, уже принадлежит западным компаниям. Либо напрямую, либо через прокладки в виде украинских компаний. Еще в 2024 году крупнейшие украинские агрохолдинги, вроде "Кернел Групп" или "Мироновского хлебопродукта", внезапно начали как бешеные скупать землю. Хотя раньше в земли под зерновые они особо не лезли. Одни вообще про птицу, другие про масличные и подсолнечное масло. Но за ними стояли крупнейшие американские фонды, которые выделяли под это огромные ресурсы. Но, делить там всё ещё есть что. Добывать там ещё есть что. А раскулачивание олигархов будет продолжено, без всякого сомнения.Ну и вот. 8 мая 2023 года украинский Минфин заключил договор не с кем-нибудь, а с BlackRock Ларри Финка. А они, по удивительному совпадению, либо напрямую, либо через аффилированные структуры является крупнейшим частным держателем украинских ценных бумаг. То есть фактически крупнейшим кредитором Украины. В середине 2025 года было громкое сообщение о том, что BlackRock якобы перестал искать инвесторов в фонд восстановления Украины. Многие тогда радостно решили: ну всё, американцы выходят из этого гиблого дела. А потом прошла осень, прошла зима, и мы получаем информацию, что BlackRock и конкретно Ларри Финк участвуют в переговорах по восстановлению Украины. Уиткоф на последнем прошедшем в Париже раунде переговоров снова называет фамилию Финк. И рассказывает как они замечательно вместе с представителями BlackRock, обсуждали с украинской стороной так называемую программу восстановления Украины. Только, давайте сразу договоримся: не надо обманываться словом "восстановление". И уж тем более не надо обманываться очередными сказками про белого бычка от Зеленского про триллион долларов для Украины. Мол, сейчас будет принят, проголосован и реализован план процветания Украины.Да нет там, в этом плане, никакого процветания. Этому огрызку остаётся ровно одна участь, быть раздерибаненным кредиторами. Стать площадкой для добычи ресурсов, производства сельхозпродукции и экспортёром дешёвой рабочей силы. Со всеми вытекающими, мягко говоря, драматическими последствиями для этой так называемой государственности. Я уже много раз говорил и повторю ещё раз. Я не вижу перспективы выживания этой государственности дольше, чем 10–15 лет после завершения полномасштабных военных действий. И это не отменяет того факта, что за эти 10 или 15 лет её окончательно раздерибанят, выжмут, а потом активы просто перерегистрируют в новых юрисдикциях. Кстати, та же The Telegraph пишет, что план на 800 миллиардов долларов будет растянут на сколько? Правильно, на 10 лет. Вот ровно на те самые 10 лет, о которых я и говорю. Совпадение? Не думаю.Поэтому, не исключаю, что некий документ Трампом и Зеленским в Давосе действительно может быть подписан. Поживём — увидим. Времени осталось немного. Реальную подоплёку я вам только что объяснил. Это вообще не про этот огрызок незалежной. И уж точно не про бедолашных гречкосеев, которые по злой воле судьбы и злого рока населяют этот клочок суши. Это про больших воротил транснационального, трансатлантического бизнеса. Про эксплуатацию. И, большим счастьем для предприятий, городов и отдельных секторов экономики на остатках незалежной будет присутствие там России как соинвестора и соуправителя. Подход там будет совершенно другой, не такой, как у транснационалов.Ну, а в целом, никакого процветания. Никакого восстановления. Это ликвидационная комиссия. Это дело о банкротстве Второй Украинской республики.Эксперты о происходящих кадровых переменах на Украине - в статье "Фигаро тут, Фигаро там". Что говорят на Украине о назначении Дениса Шмыгаля министром энергетики

