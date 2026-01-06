https://ukraina.ru/20260106/illyuziya-suvereniteta-chto-pokazala-operatsiya-po-pokhischeniyu-nikolasa-maduro-1074009101.html

Иллюзия суверенитета: что показала операция по похищению Николаса Мадуро

Можно сколько угодно обсуждать похищение главы суверенного и независимого государства, апеллируя к нормам международного права, и бесконечно долго сочувствовать личной трагедии Мадуро, однако сути это не меняет.

Похищенного американским спецназом и доставленного в США уже бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут судить по американским законам и наверняка приговорят к пожизненному заключению. В то же время его преемникам в итоге придётся выполнить почти все требования Вашингтона так как иного выбора у них не остаётся.Страна без государстваСуверенитет и независимость — производная от массы характеристик. Часть из них не поддаются корректировке в принципе, а география, как известно благодаря Наполеону Бонапарту, является приговором. Другая часть факторов вполне поддаётся изменению: экономику можно развить, структуру экспорта и импорта скорректировать, численность населения увеличить.Однако как ни старайся, в ряде случаев вопиющие диспропорции никакой корректировке не поддаются.Номинальный ВВП США превышает 30,6 трлн долларов, тогда как ВВП Венесуэлы колеблется в коридоре от 82 до 109 млрд долларов. Проще говоря, даже по весьма условном и часто оторванному от реальности показателю ВВП, экономика США примерно в 300 раз крупней экономики Венесуэлы. Схожая история и с человеческим потенциалом: в США проживает в 12 раз больше человек, чем в Венесуэле — 341 млн человек против 28 млн человек.Таким образом, страны мира не равны, а декларации о суверенитете и независимости не стоят ничего.Для сравнения стоит привести пару примеров, которые нам — жителям постсоветского пространства — позволят понять драматичную разницу в весовых категориях между США и Венесуэлой.Номинальный ВВП России составляет порядка 2–2,2 трлн долларов, а Украины колеблется в районе 200 млрд долларов. Даже по показателю номинального ВВП — автор отдаёт себе отчёт в условности данного экономического показателя — Россия крупнее Украины в 10 раз. Что сделала Россия с украинской экономикой за почти 4 года СВО известно всем: страна лишилась экономики как таковой и может выживать лишь до тех пор, пока её тыл в лице ЕС будет вливать в страну, то есть перечислять деньги киевской власти. Примерно то же могли бы сделать с Россией США вместе со странами НАТО, если бы у России не было ядерного оружия — Россия может отстаивать свой суверенитет и независимость не в последнюю очередь благодаря наличию ядерной триады, грозящей гарантированным уничтожением не только США и их союзникам, но и всему миру.В то же время наличие ЯО не спасло СССР от распада — сказался целый комплекс факторов от предательства элит до ошибок/преступлений в сфере экономической политики.Ни фронта, ни тылаСледовательно, для обеспечения суверенитета важны не только боеспособна армия, но и тыл. Без сбалансированного по структуре и географии экспорта с импортом невозможно обеспечить поддержание армией боеспособности. Без вменяемой денежно-кредитной и бюджетной политик невозможно обеспечить экономическую стабильность. Без развитого сельского хозяйства и пищевой промышленности нечего и мечтать о продовольственном суверенитете. А без комплекса мер по национализации элит невозможно обеспечить лояльность своей же бюрократии. Примеры можно продолжать, но в данном случае можно ограничиться этим.От 80% до 95% всего венесуэльского экспорта (порядка 13–18 млрд долларов) приходится на сырую нефть, нехитрая продукция сельского хозяйства — какао, кофе и морепродукты — в сумме даёт ещё порядка 5%. При этом экспорт нефти не диверсифицирован: то половина нефти отгружается в США, то до 85% поставок приходится на Китай из-за потери доступа на американский рынок из-за санкций.В импорте доминирует продовольствие — 56% площади Венесуэлы приходится на тропические леса и горы — и нефтепродукты. Из 11–15 млрд долларов импорта примерно треть приходится на Китай, а четверть на США.Опять же, стоит оттолкнуться от чего-то более-менее близкого к нам. В 2024 году Азербайджан экспортировал товаров на 26,5 млрд долларов (90% экспорта составляет нефть), а Белоруссия за 11 месяцев 2025 года отправила за границу товаров на 37,1 млрд долларов. Необходимо помнить, что в Белоруссии проживает около 9,5 млн человек, в Азербайджане — 10,2 млн человек, а в Венесуэле — 28 млн человек.Венесуэла во времена Чавеса и Мадуро даже близко не была эталоном грамотной экономической, денежно-кредитной и бюджетной политик. Темпы инфляции в стране измеряются сотнями процентов, ВВП не только не растёт, но и сокращается, госдолг подобрался к 200% от ВВП, а бедности живёт половина населения. Никакого импортозамещения, разумного протекционизма или просто здравого смысла — даже к нефтяной промышленности годами относились как к корове, которую нужно много доить и мало кормить.Как следствие, порядка 8 млн венесуэльцев проживают за её пределами. В 2010-х годах Венесуэла была одним из мировых лидеров по уровню насильственной преступности: в 2016 году в стране на 100 тыс. человек приходилось 90-92 убийства, но к 2024 году данный показатель сократился до 26 убийств на 100 тыс. человек. И дело не в том, что жить стало легче и власти навели порядок на улицах: за 10 лет из страны уехало свыше 7 млн человек и теперь за пределами республики проживает около 8 млн человек или каждый четвёртый венесуэлец.Проще говоря, у Венесуэлы нечем обеспечивать собственный суверенитет, а потому иллюзия его наличия сохранялась лишь до тех пор, пока не появился тот, кто рискнул демонстративно на него посягнуть. Таких стран с иллюзорным суверенитетом в мире порядочно — за пределами России Украину по-прежнему рисуют на картах в границах 1991 года, а в Сомали лет как 40 нет централизованной власти, зато страна такая на глобусе есть.Деваться некудаЧто будет дальше? Очевидно, что США в лице Дональда Трампа добьются своего и новое политическое руководство Венесуэлы будет куда сговорчивее Николаса Мадуро. Дело в обязанности президента том, что деваться исполняющей Дольси Родригес некуда.Во-первых, у Венесуэлы нет ни экономики, ни ресурсов, ни армии, ни вменяемых чиновников, которые могли бы исправить эти фундаментальные проблемы даже в долгосрочной перспективе. О кратко, - и среднесрочной перспективах и вовсе говорить не приходится.Во-вторых, драматичный разрыв в потенциале США и Венесуэлы невозможно исправить в принципе. США можно и не проводить военную операцию против Венесуэлы — достаточно и дальше захватывать танкеры, обнуляя венесуэльский экспорт, "доводя" общество до состояния социального взрыва, а элиты до такого состояния сговорчивости.В-третьих, новой Стратегией нацбезопасности США возродили доктрину Монро, а это означает, что они считают Южную Америку своей зоной влияния. Суверенитет каждой из стран данного материка будет подвергнут испытанию, которое Николас Мадуро уже провалил.Строго говоря, элитам Венесуэлы повезло, что они протянули так долго и за них взялись лишь в 2025 году.США по силам "подмять" под себя страну за страной, споткнувшись разве что о Бразилию. В этих условиях политикам южноамериканских стран остаётся немногое.1. Не дразнить США и не лезть на рожон — времена изменились, за "базар" нужно отвечать, а "понты" лучше не качать.2. Отдавать себе отчёт в пределах как собственных возможностей, так и возможностей других государств, в том числе и претендующих на статус сверхдержав.3. Развивать экономику, стабилизировать финансы, заниматься импортозамещением и диверсификацией товарной и географической структуры торговли.4. Интегрироваться друг с другом, становясь крупнее и сильнее.***А теперь стоит вернуться к России.Похищение Мадуро — акт реставрации классического империализма: он Трампу куда ближе той его гибридной разновидности с приставкой "нео", которую практиковали его предшественники с помощью НКО и подконтрольных СМИ. Поэтому США, теряя контроль над некогда глобальным миром, вырвут из него свою сферу влияния, превратив союзников в вассалов, а ряд стран и вовсе низведут до состояния колоний.Единственное, что в этих условиях может сделать Россия, так это защитить себя и тех, кто входит с ней в союзы различных форматов: Союзное государство, Евразийский экономический союз, Организация договора коллективной безопасности и так далее. К России у её соседей может быть масса претензий, могут быть конфликты интересов и даже обиды. Но Белоруссию Россия в 2020 году спасла, в 2022 году спасла Казахстан, да и себя в обиду не даёт.И стоит признать очевидное: как Россия не терпит антироссийские режимы у своих границ, так и США антиамериканские терпеть не обязаны. А эмоции и симпатии в таких условиях нас ближе к чистоте понимания не делают.

