https://ukraina.ru/20260106/novogodnyaya-istoriya-ot-deputata-gosdumy-yaroslava-nilova-kak-sbylas-detskaya-mechta-1073835601.html

Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта

Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта - 06.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта

Новый год — это главный праздник детства, утверждает депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. По его словам, самые яркие эмоции он получал, распаковывая... Украина.ру, 06.01.2026

2026-01-06T05:52

2026-01-06T05:52

2026-01-06T05:52

видео

новый год

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073835419_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8f255dffe86aa5121d35003bd86a3b2.png

Новый год — это главный праздник детства, утверждает депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. По его словам, самые яркие эмоции он получал, распаковывая новогодний подарок от родителей. Наиболее же всего запомнился Ярославу Нилову 2011-й год — когда он выиграл выбору в Государственную Думу, исполнив тем самым свою детскую мечту, к которой шел 14 лет.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новый год, государственная дума рф, видео