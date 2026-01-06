Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта - 06.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260106/novogodnyaya-istoriya-ot-deputata-gosdumy-yaroslava-nilova-kak-sbylas-detskaya-mechta-1073835601.html
Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта
Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта - 06.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта
Новый год — это главный праздник детства, утверждает депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. По его словам, самые яркие эмоции он получал, распаковывая... Украина.ру, 06.01.2026
2026-01-06T05:52
2026-01-06T05:52
видео
новый год
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073835419_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8f255dffe86aa5121d35003bd86a3b2.png
Новый год — это главный праздник детства, утверждает депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. По его словам, самые яркие эмоции он получал, распаковывая новогодний подарок от родителей. Наиболее же всего запомнился Ярославу Нилову 2011-й год — когда он выиграл выбору в Государственную Думу, исполнив тем самым свою детскую мечту, к которой шел 14 лет.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073835419_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bab9f6f5bb4b7611dba714169f2c3048.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новый год, государственная дума рф, видео
Видео, Новый год, Государственная дума РФ

Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта

05:52 06.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Новый год — это главный праздник детства, утверждает депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. По его словам, самые яркие эмоции он получал, распаковывая новогодний подарок от родителей. Наиболее же всего запомнился Ярославу Нилову 2011-й год — когда он выиграл выбору в Государственную Думу, исполнив тем самым свою детскую мечту, к которой шел 14 лет.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоНовый годГосударственная дума РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Ким Чен Ын посадил дерево на территории строящегося музея в честь участников СВО из КНДР
09:50В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек — врио губернатора Королев
09:18"Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу
08:30Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты
08:07Новогодние истории на Украина.ру
08:00Исаак Бродский и его лениниана
07:00Владимир Носков: ВСУ загнали себя в дроновый тупик и получат проблемы от Павлограда до Константиновки
06:38Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке
06:22Иллюзия суверенитета: что показала операция по похищению Николаса Мадуро
05:53Новогодняя история от бойца с позывным "Медведь". Украсили елку боевыми гранатами
05:52Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта
20:00Вне юрисдикции и права. Самуэль Трапп о захвате Мадуро и том, как США разрушают "верховенство закона"
20:00ЕК оправдала вмешательство США в Венесуэлу. Зеленский проводит чистки в правительстве. Итоги 5 января
19:08Генсек ООН осудил операцию США в Венесуэле как нарушение международного права
18:50Двойной подход Еврокомиссии? Для Каракаса — "преждевременно", для Киева — мгновенно
18:34Возле здания суда, куда доставили Мадуро, прошла акция протеста. Главное к этому часу
18:02Украинские СМИ сообщают о перестановках в кругах Зеленского и ужесточении мобилизации
17:46В Киеве задержана 24-летняя девушка, которая накануне взорвала автомобиль. Главное к этому часу
17:38Американский эксперт: Трамп лжёт, и причина нападения на Венесуэлу – нефть, а не наркотики
17:23Евгений Ющук о захвате Мадуро и Венесуэле: Задача Трампа — выкинуть Россию и Китай из Южной Америки
Лента новостейМолния