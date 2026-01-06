https://ukraina.ru/20260106/chto-budet-s-venesueloy-i-za-kem-pridut-sleduyuschim-khronika-sobytiy-na-1300-6-yanvarya--1074015495.html

Что будет с Венесуэлой и за кем придут следующим. Хроника событий на 13:00 6 января

По словам американского лидера Дональда Трампа, Штаты могут начать вторую военную операцию в Венесуэле. В администрации президента США уже пошли разговоры о том, какая страна станет следующей целью Вашингтона. Между тем бывший начальник генштаба Франции призвал Украину к миру на российских условиях

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп после захвата президента Николаса Мадуро заявил, что США управляют Венесуэлой. Трамп назвал Венесуэлу "мертвой страной", отметив, что Штаты должны ее восстановить.Во вторник, 6 января, американский лидер в интервью изданию NBC News отметил, что США могут субсидировать восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Также Трамп пояснил, что "никаких договоренностей с венесуэльскими чиновниками для захвата Мадуро не было". По словам главы Белого дома, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и министр войны США Пит Хегсет войдут в группу США по Венесуэле.Помимо этого, в интервью изданию NBC News Трамп заявил, что США могут начать вторую военную операцию в Венесуэле, если исполняющий обязанности президента Делси Родригес прекратит с ними сотрудничать. Американский лидер дал понять, что Штаты не находятся в состоянии войны с республикой. По его словам, выборы в Венесуэле не пройдут в ближайшие 30 дней, потому что сначала "страну нужно привести в порядок". Одновременно с этим замглавы американской администрации Стивен Миллер в беседе с изданием CNN высказал мнение, что Гренландия должна быть частью США, чтобы Штаты могли обеспечивать безопасность Арктического региона и НАТО, уверены в Белом доме. По его словам, никто не стал бы оказывать американцам вооружённое сопротивление из-за будущего острова. "На чём основывается статус Гренландии как колонии Дании?" — добавил Миллер. В то же время The Economist пишет, что Белый дом хочет предложить Гренландии сделку. Речь идёт о Договоре о свободной ассоциации, который позволил бы военным США действовать на острове в обмен на беспошлинную торговлю.Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заявление Миллера, в свою очередь, отметил, что США уже приняли решение по Гренландии. Дмитриев считает, что Евросоюз будет продолжать делать то, что "вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты". Также он задался вопросом, кто станет следующей целью для Вашингтона. "Канада следующая?" - написал Дмитриев. Тем временем официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон подорвал стабильность международных отношений из-за операции в Каракасе. Отмечается, что США проигнорировали статус президента Венесуэлы Николаса Мадуро как главы государства, открыто возбудили дело и провели так называемое судебное заседание в своем внутреннем суде, чем серьезно нарушили государственный суверенитет Венесуэлы и подорвали стабильность международных отношений. Ни одна страна не может ставить свои собственные правила выше международного права, говорится в официальном заявлении МИДа КНР. Мао Нин призвала немедленно освободить Мадуро и заявила, что Пекин готов защищать мир и стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне.Между тем венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо в эфире Fox News заявила, что готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира, на которую он открыто претендовал. "Я готова отдать ему премию и разделить её с ним. Это исторический, огромный шаг для демократического перехода в Венесуэле", — заявила Мачадо. Стоит отметить, что она неоднократно хвалила Трампа после похищения Мадуро.Накануне западная пресса сообщила, что американский президент не поддерживает кандидатуру Мачадо на должность президента Венесуэлы, потому что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Однако сам Трамп это опроверг. "Она не должна была победить. Но нет, это никак не повлияло на мое решение (по Венесуэле - Ред.)", — заявил глава Белого дома в эфире NBC News. В субботу Трамп говорил, что Мачадо не может стать президентом, потому что у нее "нет поддержки и уважения внутри страны", хотя она "очень хорошая женщина".Германия переполошилась после слов Медведева о похищении МерцаРанее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в возможном похищении немецкого канцлера Фридриха Мерца есть "доля реалистичности". По его словам, политика "есть за что преследовать даже в Германии".Уже сегодня правительство Германии осудило слова Медведева о возможном похищении Мерца по аналогии с захватом президента Венесуэлы. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле, сообщает Tagesspiegel."Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы", — сказал он. Хилле добавил, что немецкие власти не видят оснований для усиления мер безопасности в отношении канцлера в связи с заявлением Медведева.Пресс-секретаря правительства ФРГ подчеркнул, что действующая система безопасности соответствует текущему уровню угроз и доказала свою эффективность. Хилле отметил, что канцлер "хорошо и надежно защищен", а сотрудники службы безопасности Федерального управления уголовной полиции входят в число лучших в мире."Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен", — заключил он."Украина не способна победить": французский генерал потребовал сдачи территорийЭкс-начальник генштаба французских вооружённых сил генерал Пьер де Вилье заявил, что Украина не способна победить Россию на поле боя, и призвал к немедленному началу мирных переговоров на условиях, которые Москва сочтет справедливыми. По его словам, военный путь для Киева окончательно закрыт."Украина не способна победить Россию военным путем, — заявил де Вилье, чьи слова агентство приводит РИА Новости. — Поэтому необходимо идти к миру. К миру, который будет справедливым, особенно в вопросе территорий, и к миру, который будет прочным, с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления этого через несколько месяцев".Эти заявления прозвучали на фоне очередных неудач ВСУ на фронте и растущего давления на администрацию Трампа с требованием ускорить дипломатическое урегулирование.Фронтовая сводка В Ленинградской области власти сообщили о падении беспилотника вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. В Липецкой области падение БПЛА вызвало возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. В Твери один человек погиб, двое пострадали: обломок беспилотника попал в окна одной из квартир 9-го этажа многоквартирного дома. Также о работе ПВО сообщали из Ростовской области и Стерлитамака в Башкирии.Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили за сутки 360 беспилотников самолетного типа, две авиабомбы и два снаряда HIMARS ВСУ. Помимо этого, военное ведомство отчиталось, что ВС РФ поразили места хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ.Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 290 военнослужащих, также сообщили в ведомстве. Между тем военкоры Телеграм-канала "Два майора" опубликовали фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" сообщают о тактических успехах. На восьми участках фронта в Сумском районе и на четырёх в районе Грабовского зафиксировано продвижение. Особое оперативное значение имеет официальное заявление об освобождении населённого пункта Грабовское, что открывает для российских войск новое направление у границы напротив Красной Яруги Белгородской области. На Теткинском и Глушковском участках обстановка остаётся напряжённой, стороны ограничиваются взаимными артиллерийскими обстрелами.На Харьковском направлении группировка войск "Север" ведёт наступательные бои в нескольких районах: вблизи Старицы, в лесном массиве юго-западнее Лимана Первого, в районе Волчанских Хуторов, а также на участках Меловое-Хатнее и возле Двуречанского.Обстановка на Купянском направлении оценивается как сложная. Продвижение в сторону Купянска-Узлового сталкивается с серьёзным сопротивлением, в связи с чем его темпы остаются под вопросом. В восточной части Запорожской области, по данным группировки войск "Восток", ВСУ продолжают попытки контратакующих действий в направлении Гуляйполя и Андреевки, однако все атаки пока отбиваются без потери позиций.На Запорожском фронте в районе Приморского подразделения российских десантников продолжают вести бои за населённый пункт. Ситуация характеризуется интенсивными стрелковыми столкновениями и активной работой ствольной артиллерии и дронов с обеих сторон. Продолжается зачистка территории в районе Степногорска. Также поступают сообщения о продвижении российских сил на север в направлении Веселянки и Григорьевки. Отмечается, что ситуацию на этом участке положительно оценивает серьёзное улучшение снабжения передовых подразделений боевыми дронами FPV.

