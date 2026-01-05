https://ukraina.ru/20260105/tiligulskaya-katastrofa-kak-ottsa-zolotogo-rublya-vitte-chut-v-tyurmu-ne-upekli-1073988362.html

Тилигульская катастрофа: как "отца" золотого рубля Витте чуть в тюрьму не упекли

Ровно полтора века назад произошла самая масштабная в Российской империи, по крайней мере по числу человеческих жертв, железнодорожная катастрофа. Произошла она на территории современной Одесской области. Последующее расследование показало, что она явилась результатом разгильдяйства, неисполнительности и трагичного стечения обстоятельств

24 декабря 1875 года по старому стилю, 5 января 1876 по новому, в более чем 200 верстах к северу от Одессы на станцию Балта Одесско-Елисаветградской ветки Одесской железной дороги прибыл пассажирско-грузовой состав. Начальник станции связался со следующей по пути следования состава станцией Бирзулой по телеграфу. Бирзула – это дореволюционное название города Котовск, который в 2016 году был переименован в Подольск. Оттуда ответили, что никаких поездов навстречу составу не следует, и он может спокойно отправляться далее. В результате тот двинулся на час раньше утверждённого ранее графика, что, в принципе, было предусмотрено, и что, как позже оказалось, имело самые катастрофические последствия.Состав следовал в Одессу. В 11 вагонах-теплушках (их как раз разработали в 1875 году) он вёз 419 новобранцев 14-й пехотной дивизии. За ними были прицеплены четыре вагона с 80-ю тоннами зерна и 2 пассажирских вагона 3-го класса.В 15-ти километрах южнее Балты проходила в то время граница Херсонской и Подольской губерний. Здесь находится так называемый Тилигульский овраг, через который при прокладке дороги пришлось насыпать высокую, достигавшую местами 32-х метров, насыпь. В наше время в этом месте находится пригородная платформа Борщёвка. Очень долгое время, из-за подтапливания, насыпь приходилось досыпать песком, так как глинистый грунт "плыл" и не пропускал воду, на что ушла огромная по тем временам сумма в 90 тысяч рублей. Под насыпью также проложили несколько труб, предназначенных для дренажа и свободного стока дождевых и талых вод. Они также сыграли в катастрофе свою трагичную роль.Как раз в этот день работавший на данном участке мастер со своей ремонтной бригадой решил заменить лопнувшие пять рельсов. По принятым на Одесской дороге правилам полагалось выставить в обе стороны на значительном от места ремонта удалении предупреждающие красные флаги. Но бригада сделала это только в сторону Бирзулы, а в сторону Балты флаги выставлены не были.Поднялся сильный ветер, разыгралась метель. Рабочие и мастер сняли лопнувшие рельсы, и пошли греться и пить чай в сторожку, рассчитывая, что поезд из Балты будет идти по расписанию, и они успеют их заменить. Начальникам ближайших станций никто о ремонте не докладывал, но на Одесской железной дороге для этого и не было возможности – телефонов ещё не изобрели, телеграфы были только на станциях. А лопнувшие рельсы бригады ремонтников обнаруживали постоянно, и менять их нужно было оперативно. Отогревшись, бригада вышла на насыпь заканчивать работу.Когда мастер услышал свисток приближающегося поезда, он схватил красный флаг и бросился к нему навстречу. Однако как раз в этом месте дорога делает довольно крутой почти под 90ᵒ поворот. Кроме того перед насыпью есть выемка, которая ограничивает обзор. Увидев предупреждение, машинист включил задний ход, но поезд слишком разогнался. Машинист дал свистки, означавшие крайнюю опасность. Четверо ехавших в составе кондукторов бросились приводить в действие ручные тормоза. Их усилий оказалось недостаточно. Увидев, что состав не успевает затормозить, рабочие отбежали на соседний железнодорожный путь, а паровоз и вагоны полетели с крутой высокой насыпи под откос.Внизу, как раз возле дренажных труб, паровоз, тендер с углём и первые четыре теплушки образовали нагромождение обломков. Дренажные трубы, в которых гулял январский ветер, образовали тягу, подобно мехам, которыми раздувают огонь в кузнечном горне, или в камине. Вырвавшийся из топки паровоза и стоявших в теплушках печек огонь благодаря им быстро превратился в пожар. Он перекинулся на уголь и стенки вагонов, и заблокированные искалеченные люди стали сгорать заживо. В результате около 140 новобранцев погибли, ещё 120 получили ранения.Главный виновник катастрофы, железнодорожный мастер, как писали газеты, сошёл с ума и бежал. Однако его действия наводят на мысль, что он-то, как раз, с ума не сходил, а, понимая, что придётся серьёзно отвечать, просто быстренько убрался куда подальше, проявив, как раз, недюжинный ум.Вскоре сообщение о страшной аварии поступило в Одессу. К Тилигульской насыпи оттуда отправился экстренный состав, на котором прибыли начальник движения Одесской железной дороги 26-летний Сергей Юльевич Витте (будущий министр путей сообщения, министр финансов и человек, занимавшийся подавлением революции 1905 года) и управляющий дорогой, который её и строил, инженер-путеец Карл Карлович Унгерн-Штернберг. Витте вспоминает в своих мемуарах:"Та часть поезда, которая свалилась под трубу (…) вся сгорела дотла… остался только пепел. Конечно, картина была чрезвычайно грустная. Случай был ужасный. Мы сейчас же подобрали всех новобранцев, которые остались в живых (и не были ещё отправлены в Бирзулу), и повезли их в Одессу, а там сдали их в военный госпиталь".Началось расследование, которое показало, что причиной катастрофы стал целый ряд нарушений. В составе вместо шести положенных кондукторов, из-за того, что не было поездов 1-го и 2-го классов, имелось всего 4. Кроме того, их не было в первом и последнем вагонах, как того требовали правила. Маршрут для машиниста оказался новым, и его никто не предупредил, что движение на Тилигульской насыпи ведётся со скоростью не более 10-ти вёрст в час.Кроме того, никто не предупредил службу пути, что поезд отправится из Балты на час раньше расписания. Судя по тому, что вспоминает Витте, для Одесской дороги это было нормой. Он пишет, что заранее было оговорено, что, если Бирзула сообщит, что никаких встречных поездов нет, состав из Балты может свободно отправляться. О возможности ремонтных работ на маршруте и предупреждении ремонтников никто даже не задумался.Также никто на Одесской железной дороге не использовал предусмотренные министерскими правилами и циркуляром так называемые хлопушки. Это были простые крепившиеся к рельсу устройства – начинённые дымным порохом жестяные коробочки-петарды с крепежом, которые в дополнение к сигнальным флагам ремонтники как раз в таких случаях должны были крепить к рельсам по три штуки в обе стороны на удалении от места ремонта. Если бы три такие хлопушки сработали под колёсами паровоза, машинист всё понял бы без всяких флагов, которые в метель он мог бы и не заметить, и успел остановить состав. Но Витте в своих мемуарах об этих устройствах даже не упоминает.Катастрофа поразила общественность. Один из самых популярных среди иллюстрированных изданий второй половины XIX века журнал "Всемирная иллюстрация" писал:"Достоверно известно, что из сидевших в первых четырёх вагонах не спасся решительно никто. Немногие из пассажиров задних вагонов, которым удалось избегнуть страшной смерти, разбежались в неописанном испуге по разным сторонам, так что число погибших до сих пор не известно в точности. Достоверно только, что погибло гораздо больше ста человек".Точное число жертв катастрофы так до конца и не выяснили – известны только приблизительные данные.В обществе возник немалый негативный резонанс, на который в мемуарах жалуется всё тот же Витте. Так Фёдор Михайлович Достоевский писал:"Неужели, например, это недавнее крушение поезда на Одесской железной дороге с царскими новобранцами, где убили их более ста человек, – неужели вы думаете, что на народ не подействует такая власть развратительно? Народ видит и дивится такому могуществу: "Что хотят, то и делают".Прокурор Константин Иванович Кессель, которому через два года предстояло выступить обвинителем на процессе против революционерки Веры Засулич, в Тилигульской катастрофе обвинил успевшего сбежать мастера ремонтников, начальника движения Одесской железной дороги Витте и директора "Русского Общества Пароходства и Торговли" Николая Матвеевича Чихачёва. Обвинение требовало посадить их каждого… на 4 месяца. Но Одесский окружной суд данный приговор посчитал невозможным утвердить, и в Петербурге дело решили передать в Каменецкую уголовную палату (современный Каменец-Подольский до революции был административным центром Подольской губернии, где и произошла катастрофа). Витте и Чихачёв на процесс не поехали, и их приговорили к 4 месяцам заключения заочно.24 апреля 1877 года началась очередная Русско-турецкая война. Одесская железная дорога оказалась под завязку загруженной перевозками войск и военных грузов, и лишить её в данных условиях руководства никто не решился. Бесперебойная работа одесских железнодорожников вызвала благосклонное отношение к ним Главнокомандующего действующей (Дунайской) армией Великого князя Николая Николаевича (Старшего).Он ходатайствовал, чтобы Витте, который к тому времени находился в Бухаресте и стал уже управляющим железной дорогой, 4 месяца отсидки заменили двумя неделями гауптвахты, которые тот и отбыл, приходя туда только вечером с работы ночевать. В результате на карьере будущего "отца" золотого рубля данная катастрофа негативно не сказалась, скорее наоборот. Единственное, в злопамятном обществе за эту катастрофу его прозвали Герцогом Тилигульским.

