Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова* - 05.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260105/idut-igry-s-tselyu-podchinit-rossiyu-karine-gevorgyan-o-situatsii-v-irane-i-naznachenii-budanova-1074000347.html
Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова*
Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова* - 05.01.2026 Украина.ру
Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова*
Происходящее в Венесуэле и Иране вкупе с назначением Буданова* главой офиса Зеленского чревато для нас большими проблемами. У Киева в загашнике немало терактов и провокаций для РФ, одновременно с событиями, происходящими по периметру. Это может создать опасный кумулятивный эффект, ведь цель этой предварительной игры — обеспечить контроль над РФ.
2026-01-05T14:53
2026-01-05T14:54
интервью
иран
россия
венесуэла
дональд трамп
кирилл буданов
израиль
война
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058198037_269:49:2821:1484_1920x0_80_0_0_5140b2de7b0a0c61264db5f6210ab615.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян.Трамп заявил 2 января 2026 года, что если Иран продолжит "убивать мирных протестующих граждан", то США придут на помощь этим гражданам​​​.— Каринэ Александровна, насколько серьёзно то, что происходит в Иране? К чему это может привести?— Ранее я комментировала СМИ, что операция против Ирана непременно начнется после бурных беспорядков и терактов по периметру его границ. Судя по интенсивности выступлений провокаторов, которых все-таки активно отправляют в тюрьму, если верить иранским источникам, это происходит в основном вблизи крупных приграничных городов.До сегодняшнего дня, как ни странно, не было выступлений в Тебризе, столице Иранского Азербайджана, где популярны пантюркистские взгляды. Хотя они сильно поумерились в результате 12-дневной войны Израиля и Ирана, когда с территории постсоветского Азербайджана много чего летело. Я в это время была в Ереване, жила и общалась в отеле с беженцам (из состоятельной категории). Эти люди бежали не в постсоветский Азербайджан, а в Армению, где их неплохо приняли, в том числе малообеспеченных граждан, перешедших границу — им быстро организовали помощь.Одна попытка провокации тем не менее состоялась в Тебризе (поджог одного правительственного здания), но она, насколько я знаю, пресечена. Интересно, что бунтующие силы силы надеялись именно на протесты в Иранском Азербайджане — но пока не получается.С одной стороны, иранские власти справляются с ситуацией и действуют оперативно. Например, сразу же сменили директора местного центробанка. Верховный лидер выступил с заявлением, что финансовые власти страны не справляются с ситуацией, ее необходимо корректировать. То есть он как бы оправдал протесты, призвал при этом жестко обходиться с провокаторами.С другой — на прошлой неделе в Иран было поставлено много военно-транспортных самолетов и вертолётов, и, видимо, иной техники. В то же время наблюдается интенсивное приземление военной авиации из Соединенных Штатов в Катаре, Иордании, в Рамштайне в Европе и так далее. Так что совершенно очевидно, что они готовятся к операции [против Ирана], предполагаются ракетные удары. В Израиле объявлена полная готовность.— То есть США в случае с Ираном будут действовать руками Израиля?— Думаю, это может быть сделано общими усилиями обеих стран. У вооруженных сил Израиля неплохие позиции, есть военные опорные пункты в Иракском Курдистане и на границе с Ираном в постсоветском Азербайджане.— События в Иране связаны с действиями Трампа в Венесуэле и захватом Мадуро?— Конечно. Прежде всего очевидно, что оправдываются заявления Трампа о том, что он плевать хотел на “зеленую” повестку (“Бури, детка, бури”), и желает взять под контроль все страны, которые имеют запасы разведанной нефти, в частности легко добываемое сырье.Тут есть нюанс. За последние два десятилетия практически не было кредитов и инвестиций на нефтеразведка, и в данной ситуации Трамп пытается использовать нефтяную углеводородную составляющую для укрепления величия и доминирования Америки. Это также позволит США притормозить критическую ситуацию с долларом, на которой страна зарабатывает, имея [печатный] станок.— Что значат события в Венесуэле, протесты в Иране и в целом воинственный настрой Трампа для России, особенно в аспекте украинского кризиса?— Во-первых, именно Россия, как я упомянула, за последнее время без афиширования поставила немало вооружений в Иран, обучила иранских военных, и так далее. То есть нами уже предприняты определенные действия.Я неоднократно предупреждала, России стоит ожидать много угроз с Юга; параллельно с этим идет потеря Армении, связанная с "маршрутом Трампа", и не исключены провокации в отношении 102-й базы в Гюмри. Что касается азербайджана, официального заявления Алиева касательно ареста Мадуро не было, но судя по информации в местных СМИ, они радовались этому. То есть в Азербайджане, как близком союзнике Израиля и в надежде получить Большой Азербайджан тоже готовятся.У меня впечатление, что любовь нашей элиты к Западу не нуждается во взаимности. А в реальности происходящее [в Венесуэле и Иране] чревато для нас большими проблемами — не случайно разгоняется паника, что американский Госдеп призвал своих граждан покинуть Россию, как это было перед трагедией в Крокусе.И, конечно, учитывая назначение Буданова* руководителем администрации Зеленского, на мой взгляд, даёт понять, что у них в загашнике немало терактов и провокаций для нашей территории — одновременно с событиями, происходящими по периметру. Это может создать чрезвычайно опасный кумулятивный эффект, потому что по сути мы видим preliminary game [с англ. — "предварительная игра".— Рeд.], чтобы обеспечить контроль над Россией.Также о том, что получит Трамп от свержения режима Мадуро в Венесуэле, в интервью Владимир Васильев об атаках США на Венесуэлу: Следующими могут стать Куба, Гренландия и даже Иран.*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20230310/1044273311.html
https://ukraina.ru/20260103/greg-vayner-o-ssha-v-venesuele-tramp-pokazal-zelenskomu-kak-on-umeet-reshat-voprosy-1073959930.html
иран
россия
венесуэла
израиль
сша
украина
ближний восток
армения
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058198037_446:0:2578:1599_1920x0_80_0_0_51893fc5870f28ad43efd4bb98946684.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, иран, россия, венесуэла, дональд трамп, кирилл буданов, израиль, война, сша, украина, теракт, терроризм, ближний восток, армения
Интервью, Иран, Россия, Венесуэла, Дональд Трамп, Кирилл Буданов, Израиль, война, США, Украина, теракт, терроризм, Ближний Восток, Армения

Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова*

14:53 05.01.2026 (обновлено: 14:54 05.01.2026)
 
© ФотоКаринэ Геворгян интервью
Каринэ Геворгян интервью - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Происходящее в Венесуэле и Иране вкупе с назначением Буданова* главой офиса Зеленского чревато для нас большими проблемами. У Киева в загашнике немало терактов и провокаций для РФ, одновременно с событиями, происходящими по периметру. Это может создать опасный кумулятивный эффект, ведь цель этой предварительной игры — обеспечить контроль над РФ.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян.
Трамп заявил 2 января 2026 года, что если Иран продолжит "убивать мирных протестующих граждан", то США придут на помощь этим гражданам​​​.
— Каринэ Александровна, насколько серьёзно то, что происходит в Иране? К чему это может привести?
— Ранее я комментировала СМИ, что операция против Ирана непременно начнется после бурных беспорядков и терактов по периметру его границ. Судя по интенсивности выступлений провокаторов, которых все-таки активно отправляют в тюрьму, если верить иранским источникам, это происходит в основном вблизи крупных приграничных городов.
До сегодняшнего дня, как ни странно, не было выступлений в Тебризе, столице Иранского Азербайджана, где популярны пантюркистские взгляды. Хотя они сильно поумерились в результате 12-дневной войны Израиля и Ирана, когда с территории постсоветского Азербайджана много чего летело.
Я в это время была в Ереване, жила и общалась в отеле с беженцам (из состоятельной категории). Эти люди бежали не в постсоветский Азербайджан, а в Армению, где их неплохо приняли, в том числе малообеспеченных граждан, перешедших границу — им быстро организовали помощь.
Каринэ Геворгян - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта 2023, 17:42
Каринэ Геворгян: кто онаПолитолог, востоковед
Одна попытка провокации тем не менее состоялась в Тебризе (поджог одного правительственного здания), но она, насколько я знаю, пресечена. Интересно, что бунтующие силы силы надеялись именно на протесты в Иранском Азербайджане — но пока не получается.
С одной стороны, иранские власти справляются с ситуацией и действуют оперативно. Например, сразу же сменили директора местного центробанка. Верховный лидер выступил с заявлением, что финансовые власти страны не справляются с ситуацией, ее необходимо корректировать. То есть он как бы оправдал протесты, призвал при этом жестко обходиться с провокаторами.
С другой — на прошлой неделе в Иран было поставлено много военно-транспортных самолетов и вертолётов, и, видимо, иной техники. В то же время наблюдается интенсивное приземление военной авиации из Соединенных Штатов в Катаре, Иордании, в Рамштайне в Европе и так далее. Так что совершенно очевидно, что они готовятся к операции [против Ирана], предполагаются ракетные удары. В Израиле объявлена полная готовность.
— То есть США в случае с Ираном будут действовать руками Израиля?
— Думаю, это может быть сделано общими усилиями обеих стран. У вооруженных сил Израиля неплохие позиции, есть военные опорные пункты в Иракском Курдистане и на границе с Ираном в постсоветском Азербайджане.
— События в Иране связаны с действиями Трампа в Венесуэле и захватом Мадуро?
— Конечно. Прежде всего очевидно, что оправдываются заявления Трампа о том, что он плевать хотел на “зеленую” повестку (“Бури, детка, бури”), и желает взять под контроль все страны, которые имеют запасы разведанной нефти, в частности легко добываемое сырье.
Тут есть нюанс. За последние два десятилетия практически не было кредитов и инвестиций на нефтеразведка, и в данной ситуации Трамп пытается использовать нефтяную углеводородную составляющую для укрепления величия и доминирования Америки. Это также позволит США притормозить критическую ситуацию с долларом, на которой страна зарабатывает, имея [печатный] станок.
— Что значат события в Венесуэле, протесты в Иране и в целом воинственный настрой Трампа для России, особенно в аспекте украинского кризиса?
— Во-первых, именно Россия, как я упомянула, за последнее время без афиширования поставила немало вооружений в Иран, обучила иранских военных, и так далее. То есть нами уже предприняты определенные действия.
Я неоднократно предупреждала, России стоит ожидать много угроз с Юга; параллельно с этим идет потеря Армении, связанная с "маршрутом Трампа", и не исключены провокации в отношении 102-й базы в Гюмри. Что касается азербайджана, официального заявления Алиева касательно ареста Мадуро не было, но судя по информации в местных СМИ, они радовались этому. То есть в Азербайджане, как близком союзнике Израиля и в надежде получить Большой Азербайджан тоже готовятся.
У меня впечатление, что любовь нашей элиты к Западу не нуждается во взаимности. А в реальности происходящее [в Венесуэле и Иране] чревато для нас большими проблемами — не случайно разгоняется паника, что американский Госдеп призвал своих граждан покинуть Россию, как это было перед трагедией в Крокусе.
И, конечно, учитывая назначение Буданова* руководителем администрации Зеленского, на мой взгляд, даёт понять, что у них в загашнике немало терактов и провокаций для нашей территории — одновременно с событиями, происходящими по периметру. Это может создать чрезвычайно опасный кумулятивный эффект, потому что по сути мы видим preliminary game [с англ. — "предварительная игра".— Рeд.], чтобы обеспечить контроль над Россией.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
3 января, 16:07
Грег Вайнер о США в Венесуэле: Трамп показал Зеленскому, как он умеет решать вопросыЗахват Мадуро для Трампа — вишенка на торте. Венесуэльский экс-президент начнет давать показания, и там будет много уникальной информации, которая, во-первых, развалит саму Венесуэлу, во-вторых, поставит под вопрос существование Кубы и Никарагуа. В то же время, Трамп показал Зеленскому, что умеет решать вопросы и считает его никем.
Также о том, что получит Трамп от свержения режима Мадуро в Венесуэле, в интервью Владимир Васильев об атаках США на Венесуэлу: Следующими могут стать Куба, Гренландия и даже Иран.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюИранРоссияВенесуэлаДональд ТрампКирилл БудановИзраильвойнаСШАУкраинатеракттерроризмБлижний ВостокАрмения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Украина.ру — подписаться и знать больше Аналитика
17:09Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна
17:08Фронтовая сводка с Северского направления
17:04В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения на работу
16:57В Германии задержан экс-нардеп Украины Руслан Демчак по подозрению в манипуляциях на фондовом рынке
16:31"После полуночи рухнул потолок": одна из пострадавших в деталях описала двойной удар по кафе в Хорлах
16:29The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай
16:22Мадуро доставили к зданию Федерального суда Нью-Йорка. Главное к этому часу
15:42Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение ужесточения санкций против России
15:22Около 35 вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области. Главные новости к этому часу
15:17Малюк* официально объявил об отставке
15:08Новым главой СБУ назначен террорист
15:00Тилигульская катастрофа: как "отца" золотого рубля Витте чуть в тюрьму не упекли
14:57Российские войска развивают наступление под Ореховом, вышли к Новояковлевке
14:53Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова*
14:28Идут "дроновые" бои: успехи с Запорожского фронта
14:25В Архангельской области задержан местный житель за оправдание терроризма в интернете
14:21Подразделения ВС РФ контролируют северную часть поселка Куриловка и пробиваются к западной окраине
14:00Новогодняя история от "Беса". Медведь не приходил, но мимо пробегал
13:46Битва за Малюка* и "Партия ветеранов"
Лента новостейМолния