Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова*

Происходящее в Венесуэле и Иране вкупе с назначением Буданова* главой офиса Зеленского чревато для нас большими проблемами. У Киева в загашнике немало терактов и провокаций для РФ, одновременно с событиями, происходящими по периметру. Это может создать опасный кумулятивный эффект, ведь цель этой предварительной игры — обеспечить контроль над РФ.

2026-01-05T14:53

2026-01-05T14:53

2026-01-05T14:54

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян.Трамп заявил 2 января 2026 года, что если Иран продолжит "убивать мирных протестующих граждан", то США придут на помощь этим гражданам​​​.— Каринэ Александровна, насколько серьёзно то, что происходит в Иране? К чему это может привести?— Ранее я комментировала СМИ, что операция против Ирана непременно начнется после бурных беспорядков и терактов по периметру его границ. Судя по интенсивности выступлений провокаторов, которых все-таки активно отправляют в тюрьму, если верить иранским источникам, это происходит в основном вблизи крупных приграничных городов.До сегодняшнего дня, как ни странно, не было выступлений в Тебризе, столице Иранского Азербайджана, где популярны пантюркистские взгляды. Хотя они сильно поумерились в результате 12-дневной войны Израиля и Ирана, когда с территории постсоветского Азербайджана много чего летело. Я в это время была в Ереване, жила и общалась в отеле с беженцам (из состоятельной категории). Эти люди бежали не в постсоветский Азербайджан, а в Армению, где их неплохо приняли, в том числе малообеспеченных граждан, перешедших границу — им быстро организовали помощь.Одна попытка провокации тем не менее состоялась в Тебризе (поджог одного правительственного здания), но она, насколько я знаю, пресечена. Интересно, что бунтующие силы силы надеялись именно на протесты в Иранском Азербайджане — но пока не получается.С одной стороны, иранские власти справляются с ситуацией и действуют оперативно. Например, сразу же сменили директора местного центробанка. Верховный лидер выступил с заявлением, что финансовые власти страны не справляются с ситуацией, ее необходимо корректировать. То есть он как бы оправдал протесты, призвал при этом жестко обходиться с провокаторами.С другой — на прошлой неделе в Иран было поставлено много военно-транспортных самолетов и вертолётов, и, видимо, иной техники. В то же время наблюдается интенсивное приземление военной авиации из Соединенных Штатов в Катаре, Иордании, в Рамштайне в Европе и так далее. Так что совершенно очевидно, что они готовятся к операции [против Ирана], предполагаются ракетные удары. В Израиле объявлена полная готовность.— То есть США в случае с Ираном будут действовать руками Израиля?— Думаю, это может быть сделано общими усилиями обеих стран. У вооруженных сил Израиля неплохие позиции, есть военные опорные пункты в Иракском Курдистане и на границе с Ираном в постсоветском Азербайджане.— События в Иране связаны с действиями Трампа в Венесуэле и захватом Мадуро?— Конечно. Прежде всего очевидно, что оправдываются заявления Трампа о том, что он плевать хотел на “зеленую” повестку (“Бури, детка, бури”), и желает взять под контроль все страны, которые имеют запасы разведанной нефти, в частности легко добываемое сырье.Тут есть нюанс. За последние два десятилетия практически не было кредитов и инвестиций на нефтеразведка, и в данной ситуации Трамп пытается использовать нефтяную углеводородную составляющую для укрепления величия и доминирования Америки. Это также позволит США притормозить критическую ситуацию с долларом, на которой страна зарабатывает, имея [печатный] станок.— Что значат события в Венесуэле, протесты в Иране и в целом воинственный настрой Трампа для России, особенно в аспекте украинского кризиса?— Во-первых, именно Россия, как я упомянула, за последнее время без афиширования поставила немало вооружений в Иран, обучила иранских военных, и так далее. То есть нами уже предприняты определенные действия.Я неоднократно предупреждала, России стоит ожидать много угроз с Юга; параллельно с этим идет потеря Армении, связанная с "маршрутом Трампа", и не исключены провокации в отношении 102-й базы в Гюмри. Что касается азербайджана, официального заявления Алиева касательно ареста Мадуро не было, но судя по информации в местных СМИ, они радовались этому. То есть в Азербайджане, как близком союзнике Израиля и в надежде получить Большой Азербайджан тоже готовятся.У меня впечатление, что любовь нашей элиты к Западу не нуждается во взаимности. А в реальности происходящее [в Венесуэле и Иране] чревато для нас большими проблемами — не случайно разгоняется паника, что американский Госдеп призвал своих граждан покинуть Россию, как это было перед трагедией в Крокусе.И, конечно, учитывая назначение Буданова* руководителем администрации Зеленского, на мой взгляд, даёт понять, что у них в загашнике немало терактов и провокаций для нашей территории — одновременно с событиями, происходящими по периметру. Это может создать чрезвычайно опасный кумулятивный эффект, потому что по сути мы видим preliminary game [с англ. — "предварительная игра".— Рeд.], чтобы обеспечить контроль над Россией.Также о том, что получит Трамп от свержения режима Мадуро в Венесуэле, в интервью Владимир Васильев об атаках США на Венесуэлу: Следующими могут стать Куба, Гренландия и даже Иран.*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

