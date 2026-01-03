https://ukraina.ru/20260103/vladimir-vasilev-ob-atakakh-ssha-na-venesuelu-sleduyuschimi-mogut-stat-kuba-grenlandiya-i-dazhe-iran-1073955883.html

Владимир Васильев об атаках США на Венесуэлу: Следующими могут стать Куба, Гренландия и даже Иран

Трамп демонстрирует решительность и пойдет до конца в действиях против Венесуэлы. Это может быть сделано двумя способами — военным или квазимирным путем. Есть также угрозы в отношении Кубы, Никарагуа, Гренландии и даже Ирана. По-прежнему остается в подвешенном состоянии украинский кризис.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.Президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили бойцы спецназа "Дельта" армии США, сообщил 3 января со ссылкой на источник телеканал CBS. Ранее Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов, в том числе военных, в Венесуэле.— Владимир Сергеевич, почему всё-таки Трамп пошел на военные действия против Венесуэлы, тем более в праздники? — Праздники в Америке закончились: 1-2 января страна вошла в рабочий ритм. Подготовка к этой войне и нападению на Венесуэлу, в общем-то, шла давно. США готовы зайти очень далеко и фактически смещают режим Мадуро.— Что теперь будет с Венесуэлой и самим Мадуро?— Есть разные версии в отношении так называемого захвата Мадуро американским спецназом. Например, якобы Мадуро сам пошел на подобного рода шаг для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Он якобы договорился с Трампом, что США его вывезут из страны и направят в желаемое место — дескать, попытка венесуэльского президента бежать самостоятельно могла быть пресечена, и так далее.Все остальное по стандарту: по всей видимости будет создано какое-то правительство, возможно, во главе с Хуаном Гуайдо, или комитет национального спасения. Кстати сказать, достаточно быстро было сделано заявление, которое призвало американские войска для того, чтобы они покончили с действующим правительством.Главное здесь — это пустить, что называется, козла в огород. Американские корпорации придут в венесуэльскую экономику и будут доминировать в ее энергетическом, сырьевом и, возможно, иных секторах. Это считается основным фактором стабилизации положения в Венесуэле, что одновременно предотвратит, как предполагается, позывы к партизанскому движению.Плюс к этому в Венесуэле последние годы отмечался рост преступности. Поэтому США будут там наводить закон и порядок, чтобы было проще управлять страной — тем более, она уже обезглавлена.Тут есть еще два момента. Венесуэла, как и другие страны, это "задний двор" США и никуда от американцев не денется. Это судьба всего западного полушария. В отдельных странах Латинской Америки действует некая психология из серии "при левых мы уже пожили, давайте посмотрим, что предложат американцы".Поэтому, возможно, правительство Мадуро не оказало сопротивления, потому что считает, что сегодня раскачать венесуэльский народ на партизанскую войну, борьбу за идеалы и защиту суверенитета вряд ли удастся. Если бы у Мадуро и остальных были надежды на то, что Америка увязнет в венесуэльском кризисе, они бы призвали народ к сопротивлению. Но, видимо, ситуация выглядит иначе.Кроме того, не забывайте еще одну важную вещь. Причина данного конфликта несет в себе не только внешнеполитические моменты, но она имеет внутренний характер. Напомню, что, согласно официальным данным, именно Мадуро и правительство 2021 года сознательно инфильтровали Америку венесуэльскими иммигрантами, число которых насчитывает до миллиона человек.То есть начался отток населения из Венесуэлы по принципу "все недовольные уезжайте в США", а это индикатор того, что внутри страны ситуация шаткая и нестабильная, проявляется недовольство населения, и так далее.— Что значит для Трампа ситуация с Венесуэлой, помимо нефтяных бонусов?— Во-первых, Трамп хочет показать свою твёрдую волю, стоящую на силовом методе решения подобных проблем, которые, кстати, вытекают из национальной стратегии безопасности США, опубликованной 5 декабря. Напомню, там сказано, что главный приоритет страны — западное полушарие и новая доктрина Монро.Так вот сегодня Трамп намерен самым серьезным образом покончить со всеми левыми режимами. После Венесуэлы на очереди будет Никаргуа, возможно, Куба. Я бы также предположил, что и Гренландия может быть под угрозой, так это тоже часть доктрины Монро. Как я уже сказал, Трамп пойдет до конца, не считаясь ни с какими издержками и прочим.Во-вторых, есть ещё один важный момент. Действия в западном полушарии (согласно национальной стратегии безопасности США) — это продолжение американской внутренней политики. Трамп действует по принципу “бей чужих, чтобы свои боялись”, хочет показать, что с ним шутки плохи.В Америке сегодня демократическая партия явно идет влево, в том числе это прослеживается в поведении Гэвина Ньюсома, который считается лидером Демократической партии. Он тоже занимает левые позиции, которые в США называют прогрессивными.Трамп, помимо всего прочего, хочет смягчить последствия разворачивающегося дела Эпштейна. Это важно, потому внешние авантюры, по сути, блокируют усилия демократов по раскручиванию указанной истории и как следствие кризиса.Третий и тоже важный фактор. Президент США продолжает попытки укрепить свою базу в Республиканской партии. Современная ситуация в Америке напоминает то, что произошло в 1989-90 годах, когда администрация Буша-старшего, действуя в рамках активистской внешней политики Рейгана, начала вторжение в Панаму.Операция "Правое дело", которая шла с 20 декабря 1989 года по 30 января 1990-го, продолжалась 1,5 месяца и ознаменовала важный поворот — в Америке период Вьетнамской войны закончился синдромом. Это означало, что США готовы, если так можно выразиться, к агрессивной внешней политике. Далее последовали войны в Ираке, в Персидском заливе, и так далее.Так вот, доктрина Монро в редакции Трампа укрепляет его позиции в рядах Республиканской партии, в особенности среди членов движения МАГА, которое стоит на неоизоляционистских позициях и против подобной внешней политики — но с интересными особенностями: такая активная политика на внешнем треке должна быть как раз в западном полушарии.В этом плане Трамп как бы возрождает традиции Рейгана и Буша. Это, в общем-то, на сегодняшний день главная оппозиция, которая есть у Трампа в рядах Республиканской партии — для тех, кто говорит о том, что Трамп забыл наследие Рейгана.То есть мы сейчас, во время второго президентского срока, мы видим истинное лицо Трампа — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это серьезный разворот в американской внешней политике со всех точек зрения. Пока это может быть, ограничено западным полушарием, но не исключено, что и на других направлениях силовой фактор будет доминировать.— Как именно, поясните, пожалуйста.— Есть, я считаю, угрозы в отношении Ирана. По-прежнему остается в подвешенном состоянии украинский кризис. Все это мы должны иметь в виду и принимать соответствующие решения.Более подробно об агрессии США против Венесуэлы в материале Агрессия против Венесуэлы. Что известно на данный момент.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

