Хронический анахронизм "Хроник…": АВ-ТО-РА!

Хронический анахронизм "Хроник…": АВ-ТО-РА!

15-я серия сериала "Хроники русской революции" начинается привычно – с кинохроники, не имеющей ничего общего с тем, о чем говорится за кадром. А говорится о покушении на Ленина, отчего мы точно знаем дату: 30 августа 1918 года

В хроникальной же вставке мы видим дореволюционный общий план Кремля, Лубянскую площадь 1927 года, толпу людей, среди которых легко заметить красноармейца в буденовке образца 1922 года (тип летний с двумя козырьками, прозванный в шутку "здравствуй и прощай"). На словах о заговоре послов Великобритании, Франции и США мы видим офицеров союзных стран. Вообще тема покушения в кино прекрасно известна по игровому фильму Ромма "Ленин в 1918 году", 70 лет давно прошли, использовать можно. Ну, хозяин – барин, давайте будем использовать "левую" хронику, как пример вопиюще пренебрежительного отношения к материалу.Правда, всё же нам смогли сказать о красном терроре, как ответе на покушение, и это, вроде бы, правильно, но… не совсем. Дело в том, что одновременно с Лениным произошло покушение (успешное) на председателя Петроградской ЧК Урицкого, а за два месяца до этого – на Володарского, главного редактора главного печатного органа Петросовета – "Красной газеты". Следствие не выявило никакой организации, стоявшей за преступлениями, только впоследствии, через годы, выяснилось, что это было дело рук эсеров. Председатель ВЦИК Свердлов немедленно решил использовать оба инцидента для развязывания "красного террора" в отношении политических противников большевиков.Об Урицком и Володарском, между тем, в сериале ни слова, как и об общем фоне: страна полыхает Гражданской войной, мятеж чехословацкого корпуса, экспедиционные войска стран Антанты в Архангельске и Владивостоке… Но ладно. Это ж хроники русской революции, а не Гражданской войны, в конце концов. Странно только, как любители "клубнички" смогли пройти мимо якобы имевших место отношений Фанни Каплан с братом Ленина Дмитрием Ульяновым – уму непостижимо. Это же просто находка для любого режиссёра, особенно, если он делает что-то подобное "Хроникам…"Решение привязать покушения к британскому посольству показано, в целом, верно, но без очередного гэга не удержались. В помощь к пианисту-чекисту Алёше в Петроград, брать посольство, командируют Прохорова. Это, вероятно, специально: знают же, что не было ни одного дела, которое Прохоров не провалил бы. И все получилось как всегда: британского военно-морского атташе Кромми живым взять не удалось, Сидней Рейли, ради которого все и затевалось, сбежал. Зато зачем-то поймали Ариадну.Вернёмся к интересным локациям, которые искала творческая группа сериала, и о которых с гордостью писал режиссёр. Прежде всего, бывшее здание посольства Великобритании в Петрограде. Здание это до сих пор существует, находится на углу Дворцовой набережной и Миллионной улицы. Фасад с 31 августа 1918 года, когда там развернулись драматические события, практически не изменился. Ничего особо охраняемого там сегодня нет, а есть Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, поэтому решительно непонятно, отчего сцену с посольством снимали возле особняка великого князя Сергея Александровича. Ну, то, что в предыдущей серии группе не дали снимать современное здание итальянского посольства – понятно. Но в данном-то случае что мешало?Второй интересной локацией является Бутырская тюрьма, куда поместили вездесущую Ариадну. Это что угодно, только не внутренности тюрьмы. Вообще. Учитывая, что объект, хоть и режимный, но вполне доступный для съёмок, это удивительно. Вероятно, локации в настоящей тюрьме показались группе не столь интересными.Впечатлил момент обыска в женской камере. Надо сказать, что большевики, прекрасно знавшие, что такое тюрьма, точно так же знали обо всех ухищрениях заключенных и о том, как надо, и как не надо, вести себя охране. Поэтому вариантов, когда собранные в бесформенную кучу женщины остаются во время обыска в камере, просто не существовало.Очень подробно дана история с Максимом Горьким. Например, разгром его газеты "Новая жизнь", который на самом деле произошёл 29 июля (а у нас, напомню, 31 августа на дворе). Обыски у самого Горького тоже были, но уже через год. Писатель и его гражданская супруга Мария Андреева были назначены руководителями Оценочно-антикварной комиссии. Комиссии надлежало исследовать и оценивать культурные ценности и драгоценности, конфискованные у чуждого элемента. Часть предстояло передать в музеи, а часть – продать на внешнем рынке. Ценности привозились к Горькому на квартиру, которая начала напоминать жилище Гобсека с антикварно-ювелирным уклоном. А сам писатель в тот же период заделался заядлым коллекционером произведений искусства. Естественно, пошли слухи, что Горький часть ценностей прикарманивает, чем воспользовался его недруг, председатель Петроградского Совета Зиновьев, и стал присылать группы для обысков.Встреча с Лениным, показанная далее – это собранные воедино встречи писателя с вождём революции за 1919-21 годы. При этом не сказано и не показано, что Ленин настоял на отъезде Горького сам. Вероятно, Владимир Ильич прекрасно понимал, что логика событий заставит покончить с отчаянным диссидентом Горьким, каким тот стал, а этого Ленину явно не хотелось. И в реальной реальности писатель уехал из Советской России в октябре 1921 года, а не в конце 1918-го, как в сериале. Официально – для сбора помощи голодающим жителям Поволжья.Опять мы видим неумирающего Медникова, который решил бежать из Москвы на Дон и, заодно, генерала Батюшина, бывшего начальника Прохорова. Этот момент интересен тем, что верные себе авторы сериала решительно в очередной раз исказили биографию исторически существовавшего генерала. На самом деле он, будучи освобождённым Советской властью, в первые же дни после Октябрьского переворота немедленно сбежал из Петрограда в Крым, где тихо и мирно служил на почте, пока Крым не заняли белые. Только тогда он вернулся к профессии разведчика и контрразведчика при штабе Вооруженных сил Юга России. Таким образом, генерал просто не нуждался в липовых мандатах и иных документах, изготовленных Прохоровым. Кстати, бывший бравый ротмистр уже в который раз за сериал предает своих начальников, на этот раз – большевиков.16-я серия начинается со слов "Прошло пять лет". В предыдущей был 1918 год, значит, сейчас 1923-й. Голос за кадром: "После поражения в Гражданской войне остатки белого движения покидают Россию". Не будем придираться к стилю, суть мы поняли. 1923-й год, белые бегут. Правда, из Крыма последние ушли в 1920-м, а из Владивостока в 1922-м, но какая разница. Понимая, что серия последняя, авторы решили отыграть хронику по полной программе. И в 1923-м году мы видим красноармейцев возле танка Т-18… первый прототип которого появился только в 1927-м году.Но вообще в хронике присутствует интереснейший человек – генерал Викторин Молчанов, который одно время командовал Ижевской стрелковой бригадой, состоящей из восставших против большевиков рабочих-добровольцев. Последний генерал Дальневосточной республики. К сожалению, о таких, как он, в сериале ни слова.Ну а дальше следует уже понятная история с завещанием Ленина, с болезнью Ленина и хитрым Сталиным, который прячет от партии предсмертное письмо. На самом деле написал его Ленин ещё 22 декабря 1922 года, Сталин его не прятал, письмо огласила Крупская перед XIII съездом РКП(б) – история историкам известная, но публицистами постперестроечного периода перевранная до неузнаваемости, и в этом виде попавшая в сериал.Точно так же искажена до неузнаваемости роль Троцкого в 1923 году. После окончания Гражданской войны он часть своего влияния резко утратил: на первое место выдвигалась новая партийная бюрократия, а преданные Троцкому красные командиры оттирались на второй план. Кроме того, в Политбюро уже разворачивалась жесточайшая схватка за власть, и Троцкому в тот период было явно не до портретов в парадном стиле.Кстати, ни саму борьбу, исход которой стал судьбоносным для страны, ни образование СССР с Лениным, закладывающим мины, не показали вообще. Вероятно, это исторические мелочи. Зато показали снова Прохорова, который явно встал на путь профессионального предательства. Но момент этот очень смешон. Прохоров служит в РККА, а одет в штатское. Строгих правил на сей счёт не было: ну в свободное от службы время может же человек одеться, как хочет. Но нюанс в том, что в те годы командир Красной Армии, а Прохоров должен иметь командирскую должность, раз уж он в контрразведке и завязан на лично Троцкого, просто никогда не стал бы одевать "гражданку". Даже если б она у него и была.Завершается сериал так же странно, как и начался: смертью и похоронами Ленина, а потом через хроникальный микс – полётом Гагарина. Возникает вопрос: а если б Ленин не умер, космоса б не было? Или наоборот, Гагарин был, потому что до него был Ленин и примкнувший к ним Прохоров?Сериал таит в себе одну очень и очень большую Интригу. А именно: кто писал сценарий, и кто режиссёр-постановщик? В титрах – Андрей Кончаловский. А на деле? Ведь Андрей Сергеевич, как к нему не относись – профессиональный кинематографист, большой режиссёр, один из лучших сценаристов СССР. А профессионал отличается тем, что даже халтура его будет высокопрофессиональной. Со временем любой профессионал приходит к тому, что "руки сами всё делают". Допустить наличие сценарных ляпов и провалов, таких как в сериале, отсутствие сценарной логики, рваное повествование с постоянным обрывом сюжетных линий – для сценариста уровня Кончаловского просто невозможно. Как режиссёр, ещё на этапе работы со сценарием, он не мог не видеть всех допущенных ошибок и несуразиц.Возникает ощущение, что над сценарием и на съемках работали разные, слабо связанные между собою творческие бригады с очень низким уровнем общей редактуры. Ну а местами нижайший уровень компьютерной графики, странная, мягко говоря, работа операторов и осветителей – всё это только глубже усиливает ощущение, что Кончаловский в сериале сам по себе был задействован минимально. Хотя, если мы все время поминаем Кончаловского, то надо обязательно вспомнить и полноправного создателя гэгов Александру Конашенкову (подбор хроники).Из актёрских работ можно упомянуть разве что Наталью Самсонову (Крупская), она хотя бы играет, Анну Щетинину (Инесса Арманд) – блестяще изображает мебель, и Марию Биорк (Мария Спиридонова)… и, в общем-то всё.Отсутствие специалистов по эпохам, историков костюмов и униформы, фалеристов, просто историков, специалистов по хронике отнюдь не добавили сериалу качества. В итоге получилось то, что получилось.Предыдущие статьи по сериалу:- Хронический анахронизм "Хроник русской революции";- Хронический анахронизм "Хроник…": странный взрыв и проходной двор в подполье;- Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора";- Хронический анахронизм "Хроник": о том, как Кончаловский тайну убийства Столыпина раскрыл…;- Хронический анахронизм "Хроник…": загадка ордена Св. Владимира и роль революционеров в снарядном голоде;- Хронический анахронизм "Хроник…": рестораны, рестораны, рестораны… и поэты в ресторанах;- Хронический анахронизм "Хроник…": потерянные "Апрельские тезисы" и противник восстания Ленин;- Хронический анахронизм "Хроник…": три генерала и грузин;- Хронический анахронизм "Хроник…": не уставший караул и агент британской разведки Блюмкин.

