Хронический анахронизм "Хроник…": три генерала и грузин

11-я серия удивила началом. Точнее тем, что хроника в начале фильма почти полностью соответствует тому, что говорят за кадром. Расстрел июльской демонстрации – вот он. Уже прогресс

Вроде и потом всё в порядке: Прохоров перечисляет Батюшину имена арестованных большевиков: Троцкий, Каменев, Коллонтай… Значит, у нас 22 июля – Каменев из списка был арестован последним и именно 22 июля. То ли призрак, то ли зомби Медникова докладывает, что Ленина найти не могут, и Батюшин разрешает ходячему мертвецу взять юнкеров прочесать пригороды. Непонятно, правда, с какой стати Батюшин – на тот момент заключённый и подследственный за злоупотребления властью и ложные обвинения – может давать кому-то юнкеров.Но всё это меркнет по сравнению со следующим эпизодом.Вообще реальная история такова: после разгрома июльского мятежа и начавшейся волны арестов Ленин скрывался в Петрограде. В какой-то момент Сталин перевёз его на квартиру Аллилуевых – она "засвечена" не была, поэтому Ленин там находился в относительной безопасности. Но с появлением Ленина увеличился и поток приходящих в квартиру. Так как поиски будущего вождя мирового пролетариата шли интенсивно, стало понятно: арест – лишь вопрос времени, причём ближайшего, поэтому и было решено отправить Ленина и Зиновьева в Сестрорецк.В фильме же все оказалось до банального просто: полковник Прохоров оказался перевертышем (Почему? Как он к этому пришёл? Сценарист и режиссёр нам не показали…) и лично предупредил Ленина о скором аресте, причем ещё и назвал Сталину свою фамилию. После этого эпизода становится решительно непонятно, отчего сериал не вышел в категории "комедия". Комедийности добавляет и то, что разыскиваемый даже дворнягами Ленин с середины реки кричит Сталину: "Коба!", а тот ему в ответ "Владимир Ильич!"Двурушничество Прохорова понять можно, если он имеет представление о происходящем вокруг столько же, сколько и его шеф Батюшин. Генерал (напомним, который должен сидеть в тюремной камере) объясняет полковнику, что большевики – это сила. Это, по его версии, грозные оппоненты генерала Корнилова, которые вполне могут поднять того на штыки. Ирония в том, что именно в этот период времени большевики переживают самый сложный в своей истории момент – от них отвернулись все и сами по себе они мало что могут. Не добавляют популярности и циркулирующие слухи (и уголовное дело) о связях Ленина с германской разведкой.Но вот полковник Прохоров прозорлив. И когда нам показывают сцену "Алексей над умывальником в квартире любовницы Ариадны", бравый офицер дает понять, что сделал свой исторический выбор. А ведь можно было сделать, что арестовывают честного офицера Батюшина, вместо него начальником над Прохоровым ставят какого-то вора, и ЭТО толкает Прохорова к большевикам. Но нет. Зачем такие сложности?Вообще создается впечатление, что именно в 11-й серии авторы решили использовать весь свой творческий потенциал по полной, и потому, просто не обращая внимания на здравый смысл, понеслись по бездорожью. Они выдумали полностью от начала до конца историю с приходом к Сталину и Дзержинскому генералов Русской армии с предложением о сотрудничестве.Итак. Действующие лица: генерал Маниковский (на тот момент реальной истории помощник военного министра, один из вероятных кандидатов в "диктаторы"), генерал Самойло (начальник штаба Западного фронта) и человек в штатском, представленный, как генерал Потапов (генерал-квартирмейстер Главного управления Генштаба). Личности исторические. В сцене Маниковский и Самойло в мундирах с обязательными в сериале орденами Св. Владимира двух степеней. Стандарт.Чтобы два раза не вставать, Маниковский сразу обращается к Сталину, Дзержинскому и примкнувшему к ним бывшему пианисту Алексею – "товарищи". Уже смешно. Дальше – фантасмагорическая сцена с деловым предложением генералов устроить переворот, создать красную империю лучше всего с монархом во главе. Интересно, что кандидатура Ленина вызывает смех Сталина, а вот его кандидатура смеха не вызывает. Вон откуда ноги-то растут, оказывается, у всей последующей отечественной истории!В реальности из трёх генералов только Потапов действительно с лета 1917 года начал контакты с большевиками. Скорее всего, будучи контрразведчиком, он прекрасно понимал, что происходит в стране и делал ставку на одну из наиболее потенциально влиятельных организаций в России. А может, и просто играл в свою игру, чтобы в любом случае остаться на стороне победителей. Хотя именно в июле увидеть за большевиками будущее…Что ж, видимо, Потапов был прекрасным аналитиком. Собственно, это самое существенное в 11-й серии. Остальное уже и не важно, ну не считая того, что бывший император Николай Романов из окна уезжающего поезда крестит страну… двоеперстием!!! Так и хочется процитировать актрису Нонну Копержинскую из бессмертной кинокомедии "Королева бензоколонки": "Батюшка старовер?"Зато дальше…. Август. Петроград. Управление контрразведки. Генерал Маниковский прямо вот в его здании принимает Сталина, Дзержинского и вездесущего Алексея, как положено, с обращением "Товарищи!" и тут же берет быка за рога. Так как вопрос захвата власти большевиками уже решен, генерал приступает к тщательному планированию операции.Стоп-стоп-стоп! Это вообще что происходит? Это же август. Возвращение большевиков в Петроградский Совет и стремительная большевизация петроградского гарнизона начнутся позже: после того, как вместе с Керенским они остановят корниловский мятеж, который еще даже не случился! Только тогда встанет вопрос о вооружённом восстании. И почему этим занимается Маниковский, а не Потапов?Но пока мы рассуждаем, там, на экране мысль бурлит, и Маниковский предлагает взять телефон, телеграф, мосты и банки. Блестяще! Вот кто это, оказывается, придумал! При этом генерал заявляет ошарашенному Сталину, что его люди захватят банки и обеспечат бесперебойную их работу. Спойлер: соврал. Банки работать при большевиках отказались – вот и верь генералам после этого.И Сталин не верит – подозревает, что генерал играет свою игру. А вообще ситуация интересная. Ведь об операции предложено не ставить в известность ни Ленина, ни Троцкого. Государственный переворот осуществляют два человека: Сталин и Маниковский!А Ленин? А что Ленин? Он снова в привычно лысо-бородатом облике в Разливе ест уху. Между прочим, до самого судьбоносного дня 25 октября 1917 года он так и ходил гладко выбритым и в парике. Вот почему не стали авторы придавать Владимиру Ильичу исторически достоверный облик? Да потому что…Корниловский мятеж авторы сериала нам не покажут. Зачем? Ведь план захвата власти уже готов, руководители есть. Поэтому сразу за августом мы видим октябрь 1917 года."Мы видим город ПетроградВ семнадцатом году:Бежит матрос, бежит солдат,Стреляют на ходу.Рабочий тащит пулемёт.Сейчас он вступит в бой.Висит плакат: "Долой господ!Помещиков долой!"Так описывал события отец режиссёра Сергей Михалков, поэтому сын ничего этого показывать не стал: зачем, если всё уже и так написано и показано? Хотя, если кому надо – то вот кинохроника… основная часть которой – это февраль-март-апрель 1917 года, и даже снос памятника императору Александру II в Ростове-на-Дону есть… от 27 марта 1924 года. С другой стороны: матросы есть, солдаты есть, пулемёты присутствуют (скажите спасибо, что не Калашникова или Дегтярёва). Что ещё нужно-то?А мы уже вместе с нашими героями в тюрьме "Кресты", где полковник Прохоров привычно отстёгивает от стены современную шконку – его вместе с Маниковским посадили большевики. В камере они встречаются с Батюшиным, и это еще один прекрасный гэг, показывающий, что с чувством юмора у создателей всё в порядке. Дело в том, что Маниковского большевики и, правда, посадили, а вот Батюшина – жертву Временного правительства – выпустили. Такая вот ирония судьбы. Но за что посадили в фильме Маниковского понятно: он ж еще в августе обещал Сталину бесперебойную работу банков, а в реальности банки объявили бойкот.И снова хроника. Её, как никогда, много и, как всегда, не относящейся к делу. Январь 1918 присутствует, конечно. Но вот смешно же: засунули известные кадры бронедивизиона во дворе Смольного в дни революции, хотя место им в начале серии, зато вставили Ленина на 2-м конгрессе Коминтерна, а это 1920 год. Ну и заодно Ленина с Крупской, выходящих из Колонного зала 1-го Дома Союзов с Первого Всероссийского съезда работников по внешкольному образованию – это 1919 год. Впрочем, не всё так плохо. Решение Ленина и Спиридоновой разогнать Учредительное собрание в целом показано верно – по сути верно.Нам опять являют Лютера – ожил, оказывается, лиходей. Алексей ему выстрелил в голову, крови натекло литров пять, но, вероятно, мозг не задел, а кровь революционерам заменяет Революция, а потому вот он – живёхонек, с лицом Франкенштейна. Авторы возвращают зрителю уже знакомых, но потерянных персонажей и заодно вводят новых. Вот бывший начальник департамента наружного наблюдения полиции Медников… в реальности давно мертвый, но у нас он жив и работает… в ЧК. Медвежатник, вскрывавший сейф Столыпина – тоже тут. Появляется эсер Блюмкин. И, наконец, Манусевич-Мануйлов. Он долго отсутствовал, но снова при деле – тоже в ЧК.На самом деле даже не в ЧК, а в существовавшую при ней комиссию № 6 по уголовным делам, удалось внедриться бывшему царскому контрразведчику Владимиру Григорьевичу Орлову. Он создал тайную антибольшевистскую сеть, около 80 агентов, находился в контакте с представителями разведок стран Антанты и центральных держав, с Добровольческой армией, куда организовал переброску офицеров. Манусевич-Мануйлов был одним из его агентов, возможно, привлекался к сотрудничеству в ЧК, но точно там не работал.А события набирают оборот. Готовится открытие Учредительного собрания, Генерала Маниковского и Прохорова выпускают из "Крестов" и практически прямым ходом направляют в Таврический дворец. Зачем – непонятно. Маниковский вообще-то попадет в Красную армию, но сильно позже – ближе к лету, а пока ничем не занят. Зато в тюрьме оставили Батюшина, который в реальности был освобожден ещё раньше, но принцип исторической избирательности продолжает работать.Есть расстрел мирной демонстрации красногвардейцами 18 января 1918 года, причем есть он только в рассказе наконец-то появившейся Ариадны Горькому. Зато нет отчего-то первого покушения на Ленина 14 января – тогда был ранен известный революционер Фриц Платтен. Причём ведь именно накал страстей в связи с возможной потерей власти большевиками – с одной стороны, и покушение на Ленина – с другой, и привели к расстрелу демонстрации, которую, к слову сказать, организаторы вообще-то планировали превратить в очень даже не мирную.А вот отчего Ариадна прибежала к Горькому с большими глазами – непонятно. Ей-то что это расстрел? Она Гапона вешать помогала, железная женщина, а тут испугалась.В общем, открытием первого и последнего заседания Учредительного собрания и заканчивается 12-я серия, со знанием того, что Октябрьскую революцию сделали три русских генерала и один грузин.Предыдущие статьи по сериалу:- Хронический анахронизм "Хроник русской революции";- Хронический анахронизм "Хроник…": странный взрыв и проходной двор в подполье;- Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора";- Хронический анахронизм "Хроник": о том, как Кончаловский тайну убийства Столыпина раскрыл…;- Хронический анахронизм "Хроник…": загадка ордена Св. Владимира и роль революционеров в снарядном голоде;- Хронический анахронизм "Хроник…": рестораны, рестораны, рестораны… и поэты в ресторанах;- Хронический анахронизм "Хроник…": потерянные "Апрельские тезисы" и противник восстания Ленин.

