Хронический анахронизм "Хроник…": не уставший караул и агент британской разведки Блюмкин

Значительная часть 13-й серии "Хроник русской революции" посвящена одному из самых судьбоносных событий отечественной истории – разгону Учредительного собрания. Но то ли не хватило бюджета, то ли 500 прочитанных режиссёром книг не содержали никаких интересных данных об важнейшем дне 18 января 1918 года, тема оказалась не раскрыта

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071276955_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_bcc4f09cd1d7efb0f0d876c123c90680.jpg

Начало – стандартное: хроника, не имеющая отношения к закадровому тексту. Всё показанное происходит или за год до описываемых событий, или же действительно в 1918-м году, но с разгоном "учредиловки" никак не связано. Например, демонстрация в Петрограде в поддержку независимости Украины. Кстати, эти кадры интересны тем, что прекрасно видно: на январь 1918 года сторонники самостийности еще не определились, голубая или жёлтая полоса должна быть на государственном флаге сверху.Первое, оно же последнее, заседание Учредительного собрания проходило крайне драматично. Не имевшие большинства большевики и левые эсеры избрали тактику освистывания, криков, оскорблений и захлопывания всех представителей партии правых эсеров и центристов. Революционные матросы, то один, то другой брали выступавших "на мушку". С огромным трудом удалось избрать председателя – им стал правый эсер Чернов, которого, кстати, в дни июльского мятежа от бессудной расправы спас Троцкий. Поняв, что все в зале кроме "приглашённой публики" настроены против них, большевики, а вслед за ними и левые эсеры покинули заседание.В целом в фильме вся эта картина дана схематично, без того невероятного напряжения, которое царило в Таврическом дворце. Без гэгов не обошлось. Так, десяток человек, пьющих в комнатенке с Лениным чай, названы фракцией большевиков. Вообще-то их было 180 человек. Естественно, в Петрограде были не все, но больше сотни набиралось. Авторы соединили в одно целое два события: уход руководителей большевиков на совещание в 23 часа и уход всей фракции из дворца в три часа ночи. Вслед за ними ушли левые эсеры – в 4 часа утра.Два момента вызывают улыбку: бывший офицер охранки Прохоров не знает, кто такой Чернов. Мы уже поняли, что как сотрудник спецслужб он ничего из себя не представлял. Но не до такой же степени! Второе то, что Луначарский заверяет Ленина, что у них есть 300 латышских стрелков. Луначарский явно не в курсе, что в Петрограде стоит 6-й Туккумский латышский стрелковый полк, насчитывающий 2,5 тысячи штыков. Если к ним прибавить части Петроградского гарнизона и революционных матросов… Большевики и примкнувшие к ним левые эсеры были единственной реальной силой в городе.Удивительно, что режиссёр решил не показывать знаменитый момент собственно роспуска Учредительного собрания, когда в пять часов утра 19 января Анатолий Железняков сказал свою фразу: "Караул устал". Вполне вероятно, связано это с тем, что сделать лучше, чем показано в фильме "Выборгская сторона", сложно.В сериале нет ни одной сцены, которая была бы ранее отображена в "ленинианах" Советского Союза или "фильмах о революции" 30-60-х годов? Почему? Потому что даже с абсолютно откровенной советской пропагандой сериал сравнения не выдерживает...В серии есть один интереснейший эпизод: освобождение наркомом юстиции товарищем Штейнбергом заключённых петроградской тюрьмы "Кресты".Исаак Захарович Штейнберг действительно возглавлял народный комиссариат юстиции с декабря 1917-го по март 1918-го года, и у него действительно возник "конфликт интересов" с Дзержинским. Штейнберг требовал, что его ведомство обладало исключительной властью во всём, что касается тюрем и судопроизводства, и он действительно выпускал арестованных… правда, не даром, а за денежный залог. Причем сумма залога варьировалась в зависимости от статуса арестованного и степени его "вреда делу Революции".Совнарком, не исключая его председателя Ленина, об этом знал и в споре наркомюста с ЧК, как ни странно, занимал сторону Штейнберга. Поэтому решительно непонятно, почему известие о том, что нарком освободил ещё одну партию арестованных, вызвало у Ленина изумление и раздражение. Скорее всего, Ленин и другие руководители большевиков знали то, о чем не знали авторы фильма: Штейнберг 15 марта уже покинул свой пост в знак протеста против подписания Брестского мира, а потому никого после этой даты освобождать уже не мог. Но, с другой стороны, не разбираться же детально в причинах, по которым большевики разошлись с левыми эсерами? Пусть поводом станет Штейнберг – ему всё равно, а авторам проще.Ну а дальше привычный скачок во времени, и вот мы уже в Москве 6 июля 1918 года. Мятеж левых эсеров.С этого места надо немного подробнее. В советском кинематографе был фильм на эту тему, он так и назывался: "Шестое июля", режиссёр Юлия Карасик. Этот фильм Андрей Кончаловский выделял из всей "ленинианы", как наиболее удачный. Фильм, безусловно, хорош, а игра Демидовой (в роли Марии Спиридоновой) просто гениальна. И вот, пожалуй, впервые за весь сериал авторы решились изобразить тот же момент нашей истории, который уже был запечатлён в отечественном кинематографе. Что заставило режиссера отказаться от прежней схемы непонятно. Но случилось! И зря.Дело ведь не только в актёрской игре, хотя в нынешнем сериале нет ни одного человека, который мог бы сыграть на уровне Демидовой, Шалевича или Ланового. И даже не в режиссуре дело. Просто фильм Карасика исторически достоверен и потому психологически правдив. Современный же – его полная противоположность. Ну а выдвинутая авторская версия о британском следе в убийстве Мирбаха выглядит вообще на уровне анекдота: два британских джентльмена обсуждают, как убить Ленина, но потом решают убить германского посла. Зато пригодился воскресший в прошлой серии Лютер. Он, оказывается – агент британской разведки. И, оказывается, не Мария Спиридонова лично инспирировала покушение, а Лютер самочинно от её лица – прямо из здания ЧК он звонит в британское посольство (через коммутатор!) и вызывает к аппарату Сиднея Рейли...Комедия продолжится и в 14-й серии, когда бывший пианист Алёша встречаются с Ариадной в "Кафе поэтов". Комедийность, конечно, не в том, что Есенин ругается с Маяковским, а тот – с чекистом Блюмкиным. А в том, что на дворе 5 июля, а кафе это было закрыто в апреле 1918 года. Но с подобными анахронизмами мы уже сталкивались неоднократно.Большой кумачовый плакат на Большом театре воспроизведен с удивительной неточностью, но это уже мелочи. Часовой у входа в германское посольство в неопознанной форме говорит на чистом русском и пропускает двух невнятных фигляров самостоятельно – это тоже мелочи. Но интересно, куда именно подъехал автомобиль Блюмкина. Вообще в реальной истории это Денежный переулок 5, строение 1. Здание сохранилось, сейчас в нём посольство Италии. В фильме чекисты-террористы прибывают куда угодно, только не к этому зданию. Вероятно, потому, что к нам применены санкции, и посольство Италии не дало разрешения на съёмки ни рядом, ни внутри.Дальше малоинтересно, потому что авторы, в общем-то, стараются воспроизводить фильм Карасика, воспроизвести даже в мелочах. Получается плохо. Ну хотя то, что Ленин, Свердлов и Чичерин заходят в посольство Германии мимо тех же часовых, которые опять-таки спокойно пропускают невесть кого, такого у Карасика не было. И это, заметьте, сразу после убийства посла… Наверное, остолбенели, когда Ленин им бодро крикнул: "Здравствуйте, товарищи!"В Большом театре тоже творится невесть что. В реальной реальности, как только Ленин узнал, что Мирбаха убил эсер Блюмкин, он распорядился немедленно арестовать всю фракцию левых эсеров. Руководство во главе со Спиридоновой даже и не подозревало, что большевикам уже все известно. Здесь же Спиридонова громко признается в организации убийства посла под одобрительные аплодисменты товарищей по партии. Но ведь буквально несколько минут назад нам показали, что все это придумал Рейли, а Блюмкину приказал Лютер, не ставя Спиридонову в известность! Что вообще происходит? Мария Александровна тоже британская агентесса?Между тем, точное цитирование классического фильма Карасика продолжается, но если у того была мощнейшая драма, то у нас в сериале – провинциальная самодеятельность. Хотя… а ведь сцена ночью в Большом, когда пианист-чекист Алексей играет для Спиридоновой… Её лицо… Этот момент действительно зацепил. Единственный момент во всем сериале, о котором можно сказать? "Да, вот это кино".Дальше к авторам пришло творческое вдохновение, и потому мы видим главвоенмора товарища Троцкого, члена Высшего военного совета товарища Подвойского, нашего главного героя Прохорова (вот взлетел-то!) и какого-то толстого лысого мужчину в штатском, который оттитрован, как Вацетис – командир латышских стрелков. Ну, предположим. Только почему он в Москве? На текущий момент он и его дивизия в подмосковных лагерях, а сам он борется с брожением в солдатских массах, которых упорно пытаются распропагандировать большевики и левые эсеры. Вечером 6 июля в руках Вацетиса во многом находилась судьба Советской России. Его дивизия может смести хоть большевиков, хоть левых эсеров. А тут у нас Троцкий пеняет Вацетису за то, что тот не доложил в особый отдел о подходах к нему британской разведки в лице Рейли.Ну, товарищ Троцкий, ну нельзя же так! Как только на латышском горизонте в мае 1918 года нарисовался Рейли, всё закрутилось мгновенно. Операция ЧК по внедрению своих агентов к британцам уже месяц как началась и идёт успешно. И главную роль в этой истории играет командир артдивизиона латышской дивизии Эдуард Берзинь, а также два чекиста-латыша Ян Буйкис и Ян Спрогис. Известнейшая история, странно, что товарищ Троцкий не в курсе.Сам мятеж эсеров, боевые действия в Москве (между прочим, Кремль обстреливали!) естественно не показали. Зато показали невероятно халтурно нарисованный на компьютере почти что "трехрублевый" план Кремля. Ну, честно говоря, за первые 14 серий мы уже к такому привыкли, так что кроме лёгкой досады за творцов и себя, кому приходится ЭТО смотреть, данный момент уже ничего не вызывает.

