Начальник Генштаба ВС РФ рассказал о ходе СВО, Польша снова нашла обломки БПЛА. Новости к 20.00

Разбившийся летательный аппарат обнаружили в Польше недалеко от границы с Украиной. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 16 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-16T19:57

Обломки БПЛА нашли во Влодавском районе Люблинского воеводства, сообщают польские СМИ. По их информации, аппарат обнаружил житель близлежащего населённого пункта Кшивовежба. О каком типе воздушного объекта идёт речь, в публикациях не сказано. Местная полиция подтвердила только факт обнаружения неопознанных обломков.Другие новости к этому часу: 🟥 В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО геройски погиб депутат Железногорской городской Думы Николай Ключников, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн;🟥 Серия взрывов раздается в Сумах и Сумской области. В частности, "Герани" поражают цели в Шостке этой области;🟥 Атака беспилотников на Москву отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего на подлёте к столице сбито более получотни дронов с начала суток;🟥 Передний край боевых действий отодвинут от города Северска на запад более чем на 12 километров. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он проверил ход подготовки на полигоне штурмовых подразделений "Южной" группировки войск."Освобождены населенные пункты Резниковка, Голубовка и Каленики. Ведутся бои в Кривой Луке", - констатировал начальник ГШ ВС РФ.Он сообщил также, что продолжается уничтожение украинских формирований в районе Константиновки, непосредственно в пределах основного укрепрайона ВСУ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский воюет с паралимпийцами, а "банда Эпштейна" - с иранскими школьниками. Итоги 16 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

