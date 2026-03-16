https://ukraina.ru/20260316/oskar-po-povestke-komu-i-za-chto-dostalis-glavnye-nagrady-gollivuda-1076853019.html

"Оскар" по повестке: кому и за что достались главные награды Голливуда

Самое неожиданное и "сюрпризное" в нынешней церемонии вручения "Оскара", которая состоялась в Лос- Анжелесе 16 марта 2026 года, это тот факт, что золоченую статуэтку не получил Дональд Трамп, известный своей любовью к разного рода премиям и наградам.

эксклюзив

сша

украина

россия

дональд трамп

деандре джордан

джеймс андерсон

blm

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/10/1076853866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f354e04ec38a94f355cf3912430e93c1.jpg

Он уже выписал себе и "нобелевку", и лавровые венки победителя всех войн, но вот в американской киновселенной по прежнему доминируют оппоненты президента США - либералы и глобалисты. Они диктуют повестку киноиндустрии и раздают "Оскаров" не по художественной ценности, а по политической лояльности. Нынешняя, 98-я церемония, не стала исключением: заветные статуэтки розданы фильмам и актерам, пропагандирующим расовые, либеральные и женские ценности. Так, "Оскар" за лучший фильм получила кинокартина "Битва за битвой", лучшей актрисой названа Джесси Бакли сыгравшая в "Гамнете", золотую статуэтку лучшего актера взял Майкл Б. Джордан ("Грешники"), а лучшим режиссером признан Пол Томас Андерсон за ленту "Битва за битвой". Все эти фильмы в той или иной степени попинали политику республиканцев и Трампа. И это не говоря уже о "звездах", которые присутствовали на голливудской церемонии. Они освистали американского президента, скандировали пропалистинские лозунги и требовали срочно закончить войну в Иране так, что в какой-то момент могло показаться будто в театре "Долби" снимают антивоенный блокбастер, а не раздают награды Американской академии кинематографических искусств и наук. Все это сильно напомнило ситуацию 2003 года - тогда на фоне вторжения американцев в Ирак организаторы "Оскара" резко сократили торжественные мероприятия и убрали красную дорожку. Многие актёры, бойкотировавшие решение о начале войны, не стали посещать вручение кинопремии. В 2026-м такой жести не было, актеры, режиссеры и сценаристы спокойно потоптали красный ковер, но зато церемония отличилась беспрецедентными мерами безопасности - на фоне угроз о возможных прилетах иранских "шахедов" по объектам в Калифорнии. Вокруг Dolby Theatre, где проходило вручение, установили целые баррикады, которые охраняли тысячи полицейских: складывалось ощущение, что "оскароносцы" находились в осажденной крепости. Впрочем, учитывая политику организаторов и характер фильмов-победителей, в какой-то мере это сравнение справедливо. C той только разницей, что крепость "Оскар" капитулировать не собирается. И это видно, прежде всего, по фильмам которые Киноакадемия назвала знаковыми в 2026 году. Прежде всего, речь идет о кинокартине "Битва за битвой", рассказывающей о борьбе повстанцев против миграционных агентов. Группа левых революционеров под названием "Французы-75" восстает против правого насильственного наклона в государстве. Причём делает это "благородное" дело совсем неблагородными методами, попутно унижая и сея насилие среди тех, кто к этому "повороту" даже и не причастен. Знакомо ведь: цель оправдывает средства? И один из самых влиятельных режиссеров современности Андерсон (снявший "Нефть" и "Ночь в стиле буги") вписывается в эту политическую коньюктурщину, своим именем и талантом поддерживая "леваков" и движение BLM - ведь освободители людей из миграционных лагерей "сеют добро" под предводительством чернокожей революционерки. Так что "Битва за битвой" не совсем кино, а политическая прокламация, большой кукиш, который киношники сунули под нос Трампу и его республиканцам. Из этой же серии и лента "Грешники", получившая аж 16 номинаций за то, что чернокожие рабочие с плантаций отлично поют блюз под гитару пасторского сына. Фильм, задуманный как хоррор, выглядит на самом деле фантастическим мюзиклом с положительными темнокожими героями - близнецами Смоком и и Стэком, которые возвращаются в родной город, повоевав в траншеях Первой мировой и попробовав себя в роли гангстеров в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста (!!!) территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. В фильме все позитивные и черные, кроме двух злодеев - белого владельца фермы и ирландца-вампир, который приходит на вечеринку с целью отобрать уникальную африканскую культуру. Неудивительно, что "Оскар" за лучшую мужскую роль достался актеру Майклу Б. Джордану, неплохо справившегося с двойной ролью братьев-близнецов. Вот только кинокритики в один голос твердят, что все бледнолицые конкуренты Джордана, начиная от Тимоти Шаломе и заканчивая Леонардо ди Каприо, играли гораздо лучше. В общем, налицо расовая киносегрегация, когда награду дают не за выдающиеся таланты, а за цвет кожи и попадание в либеральную повесточку. Особенно обидно за Шаломе, который сыграл в многогранной картине "Марти Великолепный" свою лучшую за всю карьеру роль, но ни он сам, ни фильм не попали в призовой список - хотя уверенно шли на "Оскар". Из этой же серии кинолента "Сны поездов" Клинта Бентли - драма о лесорубе Роберте, которую по глубине и накалу можно сравнить с "Мостами округа Мэдисон". Однако и "Сны…", и "Бугония" которую неформально назвали лучшим фильмом года, пролетели над кинопремией. Зато слезовыжимательная, полуфантастическая история "Гамнета" от Хлои Чжао как раз получила "Оскара", а играющая жену Шекспира Агнесс - Джесси Бакли - свою статуэтку за лучшую женскую роль. Она посвятила награду "прекрасному хаосу материнского сердца" и назвала ее "величайшей честью", хотя чтобы умилить зрителя судьбой матери, убивающейся по умершему от болезни 11-летнему сыну, особо и напрягаться не надо. Да и сама картина очень спорная, хотя бы потому, что в ее основе лежит выдуманный от начала до конца сюжет о том, как Уильям Шекспир сочинил "Гамлета" с целью преодоления скорби по сыну. Но киноакадемики решили, что слезливая сказочка вполне достойна высшей награды. Впрочем, настоящие страсти разыгрались в битве документальных категорий. "Оскар" за документалку достался русофобской картине "Господин Никто против Путина" американского документалиста Дэвида Боренштейна, смонтированный из видеозаписей школьных торжеств в городке Карабаш Челябинской области. Он обошел очень достойных номинантов, например, ленту о системной ксенофобии ("Идеальный сосед" Гиты Гандбхир и Алисы Пейн) и даже документальный фильм Мохаммадрезы Эйни и Сары Хаки о первой иранской женщине, избранной в совет своей деревни ("Прорезаясь сквозь скалы"). За бортом остались и вполне годные "Алабамское решение" (о проблемах тюремной системы в США) или "Посмотрите на меня в лучшем свете" - о борце за права меньшинств Андреа Гибсон. Это лишний раз доказывает, что премия "Оскар" продолжает оставаться антироссийской культурной базой, буквально штампуя новых героев для русофобов. В данном случае, им стал бежавший из России педагог Таланкин, чьи видеофиксации школьной жизни в Челябинской области и легли в основу документального оскароносного кино. В течение двух лет самодеятельный режиссер тайно записывал на камеру школьные линейки, уроки о важном, собрания - собирая материал о том, как государственная идеологическая повестка касающаяся СВО и патриотического воспитания, постепенно внедряется в повседневную школьную жизнь. После завершения съёмок предатель покинул Россию, вывезя отснятый материал за границу, где была подготовлена окончательная версия фильма о "господине Никто…". Самое забавное, что Украина уже раскритиковала организаторов "Оскара" за то, что они присудили премию российскому фильму. Содержание документальной ленты, ее русофобский накал и американские режиссеры, помогавшие монтировать антироссийскую агитку не убедили строгих бандеровских кинокритиков в том, что российскому кино вообще можно присуждать какие-то международные награды. Впрочем, Украине вообще ничего не обломилось, хотя она представила на соискание "Оскара" документальный фильм режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Украинский взгляд на войну больше никого не интересует, а вот российскую внутриполитическую позицию и реакцию на СВО мировая киноиндустрия продолжает изучать - хоть и под специфическим углом. Интересно, что бы случилось с украинскими наблюдателями за чужими успехами, узнай они, что еще один "русский Оскар" получила в Голливуде короткометражка "Певцы" - фильм, снятый по одноименному рассказу Ивана Тургенева. Впрочем, не факт, что уничтожители Пушкина и Булгакова еще помнят, кто такой писатель Тургенев, а уж его "Муму" давно затмил пес Патрон. Но все равно, "Оскар" присужденный в номинации "Лучший игровой короткометражный фильм" режиссеру из США Сэму Дэвису - шаг очень многоговорящий. На публику можно демонстрировать русофобию, но на сцене в Париже ставить "Бориса Годунова" на русском, а на американских платформах показывать произведения Тургенева.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

