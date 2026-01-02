https://ukraina.ru/20260102/1059724871.html

Новый год в партизанском архипелаге: как его отмечали белорусские народные мстители

На 1 января 1943 года советская Белоруссия была охвачена партизанским движением. В народные мстители уходили деревнями, а командиры из местных ради безопасности жен и детей переселялись в лес семьями, забирая с собой скотину

Смотрящие от штаба партизанского движения особисты даже жаловались в центр, что в отрядах царит "бытовуха", бегают дети, кругом домашняя обстановка, а отделения и взводы формируются из гражданских лиц без оружия. Это был глас вопиющих в пустыне: Москва ничем не могла помочь комиссарам и инструкторам.Народная войнаПартизанская война стала всенародной, а главы семей ходили на операции, как на работу, буквально из супружеской постели. Дети вертелись тут же, осваивая военное ремесло, но взрослые не забыли устроить им школы. Все будущее руководство Белорусской ССР ковалось именно в этом горниле.Сначала партизанские отряды формировались местными партийными работниками из окруженцев, дезертиров, уголовного элемента и тех, кому с "новым порядком было не по пути". В 1942 году, когда стало ясно, что война хоть и надолго, но немцу в ней не одолеть, в лес стали прибывать все новые люди. Их гнала безработица, нищета, террор властей. С "Большой земли" прилетали профессиональные инструкторы, военные, диверсанты, оружие, деньги, оборудование, спецсредства.К 1 января 1943 года партизаны стали освобождать территорию СССР далеко за линией фронта. Там, где врага выгоняли, появилась невиданная административная единица: "партизанский край". Туда возвращалась советская власть, и Москва делала все, чтобы дать людям возможность полноценно жить на островке мира посреди океана войны.Наш Дед Мороз, наш славный Дед,Принес нам чудеса Побед.Но внук, не уступая Деду,Несет нам полную Победу!Такими стихами приветствовали наступление 1943 года партизаны Бобруйска в газете "Бобруйский партизан". В поздравительной листовке "С Новым годом, товарищи!" сообщалось: "Красная Армия на Центральном и Сталинградском фронте и в районе Северного Кавказа успешно гонит немцев на запад. Количество освобожденных населенных пунктов за вторую половину декабря превышает тысячу".Они были частью этих побед. В заметке Александры Хромовой из партизанского отряда имени Г.И. Кравца Полесской области от 1 января 1943 г. говорится: "Вот и Новый год. Вчера партизаны поздравили фашистов с Новым годом — пустили под откос эшелон с живой силой". В стенгазете художник изобразил новогодний подарок — шкатулку с освобожденными деревнями. Под рисунком приведенное выше четверостишие.Газета партизанского отряда "Мститель" бригады "Народные мстители" от 1 января 1944 г. изображает Деда Мороза в белом масхалате, из карманов которого выпадали поверженные немецкие солдаты. В правом верхнем углу стенгазеты — рисунок партизан в хороводе вокруг елки с красной звездой на верхушке. В мешке — трофейные подарки. Так было в 1943 году. Но 31 декабря 1941-го был самая мрачная новогодняя ночь.Новый год партизана Дзяковича"Документы на руках. Стоим с вещами на выходе из лагеря, с русским комендантом. Идет немецкий комендант и приказывает не отпускать нас. Это был гром средь ясного неба. Но кончилось удачно. На часах был австриец. Документы на руках. Он нас пропустил. До Рогачева доехали поездом. Рогачев-Жлобин — пешком. До Гомеля не стали добираться. В Жлобине — развалины домов с торчащими трубами по берегу Днепра и виселица с повешенным".Это дневник Анатолия Дзяковича. Выпускник Саратовского университета в 1941 году был "распределен" сразу на войну. Его часть была окружена и разгромлена, а лейтенант Дзякович, контуженный, напуганный и деморализованный, попал в плен и посажен в лагерь. Точно как в фильме "Свои". Как и героям картины, ему удалось вернуть себе свободу и уйти в партизаны. Правда, в реальной жизни все было куда прозаичнее. Свободу Дзякович купил, дав русскому коменданту лагеря взятку: свои золотые зубы. Русский комендант дал "откат" немецкому начальству.И вот двое бывших офицеров РККА едут по оккупированной Белоруссии в Жлобин, где у товарища Дзяковича, Михаила, также купившего свободу за взятку, жили родственники. Счастливое событие было двойным праздником для обоих: оно случилось под новый, 1942-й, год."Вчера "справляли" Новый год. Купили поллитра какого-то вина немецкого производства (гадость), мятую картошку взяли в столовой, которой заведует Мишкин дядя. Думал о семье, вспоминал, как встречали новый 41-й. Ни жены, ни ребят уж, видно, не придется видеть. Настроение похоронное. Гибнет и личная жизнь, и Россия. А ведь к этой войне готовились многие годы. А немцы ходят и радуются: весной рус капут".Проза реальной войны: легализовавшись, Анатолий Дзякович работал при оккупантах и только через год ушел к партизанам. В отряде "Железняк" он был назначен командиром подрывников и по собственному признанию пустил столько поездов под откос, что хватило бы на звезду Героя. Но у него не было за войну даже медали. Наградой Анатолий Дзякович считал уже то, что следователи госбезопасности, разобравшись в его деле после освобождения, дали "добро" на его назначение городским председателем Жлобина. Всю свою эпопею он описал в дневнике, который прятал от всех. Нашли записи случайно, а опубликовали без купюр только в 2010 году.Артефакты партизанского Нового годаНовый год в СССР совсем не был запрещен. Отменили выходные, которые вернули в 50-е годы. А сам праздник отмечался ежегодно. 31 декабря с публичным поздравлением по радио выступал председатель правительства СССР и "всесоюзный староста" Михаил Иванович Калинин. Так было и до, и во время войны. Этот голос ждали во всех партизанских отрядах.Сегодня эта тема представлена отдельной экспозицией в белорусском Государственном музее Великой Отечественной войны в Минске. Экспонаты — реальные атрибуты, которые их владельцы бережно сохранили. Здесь символическая шкатулка с обозначенными на карте освобожденными городами. Заглавный рисунок настенной газеты партизанской бригады имени Калинина, что воевала на Минщине. Передовица начала 1944-го.Поздравительные открытки радуют и сегодня. Их партизаны рисовали на кусках любой бумаги — от обрывков обоев до трофейных документов. Дед Мороз на таких открытках всегда рисовался в виде бородатого партизана, в ватнике и увешанный трофейным оружием. Лучшим подарком партизан на Новый год, рассказывают сегодня экскурсоводы, были спланированные боевые операции. А дети ждали партизанского Деда Мороза с трофейными подарками.Главным атрибутом оставалась елка. Только украшали ее погонами, бинтами, ватой, картоном и отполированными стреляными гильзами. Макушкой могла стать бутылка, химическая колба, а лампочки без цоколя были шарами. Сама церемония встречи Нового года для тех, кто не спал, проходила в штабе, у радиостанции. Слушали поздравление Калинина и бой Кремлевских курантов.Операция "С Новым годом!"Фильм режиссера Алексея Германа "Проверка на дорогах" о том, как бывший советский военнопленный, который служил у немцев, в немецкой форме и с немецким оружием, раскаявшись, возвращается к своим в партизанский отряд, был снят в 1970 году. Сюжет показывает, как предателя встретили свои, как он добивался их доверия, как кровью искупил вину перед Родиной.А в основе — реальная история, описанная отцом режиссера, Георгием Павловичем Германом в рассказе "Операция "С Новым годом!", в свою очередь — по мотивам книги партизанского командира Пяткина "Крах Цеппелина". Дело было в 1943 году. В Пскове тогда находился штаб группы армий вермахта "Север", в деревне Печки Печорского района — разведшкола Абвера, где обучались завербованные в лагерях военнопленные. А вокруг, в лесах Ленобласти и Белоруссии, — партизаны.В декабре 43-го опергруппа 1-й Ленинградской партизанской бригады под командованием лейтенанта НКВД Георгия Ивановича Пяткина подготовила диверсионную, контрразведывательную операцию. Было решено внедрить в ваффеншуле партизанского агента. Им стал 20-летний бывший военнопленный, служивший у немцев, а потом ушедший к партизанам Александр Иванович Лазарев. В отличие от кино он привел с собой сотню товарищей по плену и службе у врага. Но в отличие от фильма их после небольшой проверки и "фейс-контроля" сразу зачислили в отряд.Такой была настоящая война — будничной и совсем не кинематографичной. Лазарев доверие оправдал. Вернулся "из отпуска" в ваффеншуле, не вызвал подозрений, стал служить, как обычно. И передавать информацию своим. А затем переодетые в форму СС партизаны, совершенно не говорившие по-немецки, с переводчицей, в новогоднюю ночь к полуночи приехали на немецкую базу. Операция "С Новым годом" прошла безупречно. Школа была разгромлена, а заместитель ее начальника Гурьянов-Лашков захвачен.Картина "Проверка на дорогах" не понравилась критикам худсовета "Ленфильма". С приговором "дегероизация народного сопротивления врагу" фильм был отправлен "на полку", где пролежал 15 лет. А режиссера и автора сценария обвинили в незнании реалий партизанской жизни. Даже во время Перестройки фильм несколько разочаровал аудиторию, потому что от запрещенной картины тогда ждали "откровений": критики СССР и разоблачений "сталинизма". Но всего этого в "Проверке на дорогах" нет. Только чуть драматизированные, очень серые будни встречи всего одного партизанского Нового года.Главная ёлка страныНовый год по-прежнему объединяет всех жителей нашей великой страны. Враг знает это и пытается вредить, как новогодняя Баба-яга. Переносит день праздника на другую дату, запрещает Деда Мороза и Снегурочку, срывает красную звезду с макушек ёлок.Помните: кто-то встречает Новый год в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Таллине, Душанбе, Тбилиси, Астане, Ашхабаде, Кишинёве и всех местах, где живут рожденные в СССР. Они ждут боя Кремлевских курантов. Они чокаются с вами бокалами и пьют с вами за нашу общую великую Родину. И за Великую Победу над фашистами.

