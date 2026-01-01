https://ukraina.ru/20260101/novogodnyaya-istoriya-ot-fedora-lukyanova-svoboda-ot-kazarmy-i-dykhanie-perestroyki-1073854987.html

Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки

Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки - 01.01.2026

Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов вспоминает два... Украина.ру, 01.01.2026

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов вспоминает два Новых года, которые стали для него особыми. Первый — встреча 1988 года, когда он, вернувшись после двух лет службы в Советской армии, буквально ощущал дыхание перестройки: свобода после казармы, бурный роман, атмосфера гласности и надежда, что страна уверенно идет к лучшему, еще без предчувствия последующих кризисов. Второй важный Новый год — уже семейный, после рождения сына.

