Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/novogodnyaya-istoriya-ot-fedora-lukyanova-svoboda-ot-kazarmy-i-dykhanie-perestroyki-1073854987.html
Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки
Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки - 01.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов вспоминает два... Украина.ру, 01.01.2026
2026-01-01T16:00
2026-01-01T16:00
видео
новый год
валдай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073854844_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c14537672d9613609278eba59199853.png
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов вспоминает два Новых года, которые стали для него особыми. Первый — встреча 1988 года, когда он, вернувшись после двух лет службы в Советской армии, буквально ощущал дыхание перестройки: свобода после казармы, бурный роман, атмосфера гласности и надежда, что страна уверенно идет к лучшему, еще без предчувствия последующих кризисов. Второй важный Новый год — уже семейный, после рождения сына.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073854844_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b7a211ebe719d9f45898f18b3074ad9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новый год, валдай, видео
Видео, Новый год, Валдай

Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки

16:00 01.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов вспоминает два Новых года, которые стали для него особыми. Первый — встреча 1988 года, когда он, вернувшись после двух лет службы в Советской армии, буквально ощущал дыхание перестройки: свобода после казармы, бурный роман, атмосфера гласности и надежда, что страна уверенно идет к лучшему, еще без предчувствия последующих кризисов. Второй важный Новый год — уже семейный, после рождения сына.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоНовый годВалдай
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14ВС РФ находятся в посёлке Зализничное западнее Гуляйполя
17:06Основатель террористического и запрещённого РДК* оказался жив
17:00Новогодняя история от "Калины". Противник нанес удар артиллерией, на столе был пулемет
16:14Украинская кухня: готовим пышную дрочёну
16:00Бандера пришёл, порядок не навёл. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*
16:00Новогодняя история от Федора Лукьянова. Свобода от казармы и дыхание перестройки
15:57ВСУ готовят атаки на трёх направлениях
15:44Извлечен файл из БПЛА ВСУ, атаковавших резиденцию президента РФ. Новости к этому часу
15:08Сумское направление: ВС РФ наступают и проводят зачистки
15:03Армия России продолжает продвижение на Бурлукском направлении
15:00Новогоднее поздравление бойцам. Следующий Новый год встретить в семье
14:57Тимошенко назвала местные выборы шансом изменить ошибочную стратегию развития Украины
14:52Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку
14:28РФ ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины
14:22Более половины жителей Украины без позитива смотрят в новый год
14:14В Татарии на территории резервуарного парка возник пожар из-за атаки БПЛА
14:00Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
13:50Рецепты князя Опохмелидзе
13:49"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ
13:36Константиновское направление: ВС РФ преодолевают оборону ВСУ
Лента новостейМолния