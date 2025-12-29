https://ukraina.ru/20251229/mir-stal-gorazdo-blizhe-zelenskiy-gotov-k-ustupkam-territoriy-no-est-nyuans-1073794707.html

Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс

Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс - 29.12.2025 Украина.ру

Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс

Мир к Новому году не наступает, но с каждой новой переговорной встречей "дух Анкориджа", как призрак отца Гамлета, все сильнее взывает к великодушной и милосердной справедливости.

2025-12-29T17:04

2025-12-29T17:04

2025-12-29T17:04

россия

донбасс

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

набу

рада

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449991_0:21:3072:1748_1920x0_80_0_0_d17038dff41c563ca860db906744bd59.jpg.webp

Так вел себя и Трамп, который при всей своей прямолинейной империалистической политике без чрезмерно затратных "демократических" экивоков, выглядит адекватнее и договороспособнее, чем легионы борцов за права человека. От отвешивал комплименты Путину, говорил, что Россия хочет подписать мирный договор, но есть объективные и понятные причины, почему это до сих пор не сделано — Путин не хочет перемирия, которое может быть сорвано в любой момент, а хочет стабильного и долгосрочного мира.Основа для этого — вывод ВСУ из Донбасса. Ушаков так и сказал: "Киев должен принять смелое решение по Донбассу". Таким образом, вопрос о заморозке по ЛБС был с повестки дня снят, Зеленский об этом вообще не говорил. Обсуждается, по большому счету, только одно — каким образом и на каких условиях украинские войска покинут Донбасс. Раньше такого не было и это, безусловно, огромный прогресс.Да, позже, явно для внутренней аудитории, Зеленский сообщил, что на переговорах о выводе ВСУ вообще не шла речь, но все понимают, что это не так. Если об этом не говорили, то что тогда не смогли согласовать по территориальному вопросу? Зеленский настаивает на создании свободной экономической зоны (СЭЗ) без "демилитаризации", но так не бывает. Буквально несколько дней назад, он рассматривал вариант именно демилитаризированной зоны, из которой уйдут ВСУ, но в которую не войдут ВС РФ. И, что самое главное, зачем тогда референдум, на котором Зеленский тоже настаивает?Референдум сам по себе малореалистичен, а без остановки военных действий — невозможен. Готова ли Россия к перемирию на время референдума, если его вообще будут проводить? Неизвестно. Зеленский говорит, что "россияне не хотят давать нам это на столько дней, сколько необходимо". Значит ли это, что сколько-то дней все же дать могут?Трамп добивается другого — утвердить территориальный вопрос и другие спорные моменты не на референдуме, исход которого сложно предугадать (если, конечно, его не проводить в "Дие"), а в парламенте. Даже готов лично выступить перед депутатами Верховной Рады, если это потребуется. И, что интересно, Зеленский не стал категорически отказываться, а, наоборот, допустил такую возможность, хотя уточнил, что по территориям все-таки хотел бы провести референдум. Еще раз, зачем референдум по территориям, если речь не идет об их уступке?Но парламент — самое реалистичное и рациональное решение. Пока что. Нельзя забывать о "пидозрах", которые НАБУ выдала целому ряду "слуг народа" прямо в день, когда Зеленский полетел к Трампу. Дело касается взяток и ведет к близкому другу Зеленского Шефиру, на которого, по слухам, после ухода с должности Ермака, замкнули коррупционные потоки. Достаточно выхода из правящей партии 4-х депутатов-мажоритарщиков (которых не заменят), как коалиция развалится и до формирования новой коалиции Рада не сможет решить ничего. Из кого может сформировать новое большинство, никто сейчас не понимает — союз "поросят" и "соросят" не имеет достаточного количества депутатов. Но главное не это, а то, что Зеленский потеряет остатки влияния на парламент. Сейчас у них с главой фракции Арахамией перемирие, вероятно, как раз с целью подписать мирный договор с Россией и остаться у власти. А тут еще, если верить инсайдам, в январе на Украину возвращается Залужный — явно не для того, чтобы занять место премьера. Если он действительно едет (а помощники экс-главкома все отрицают), то едет как кандидат на президентские выборы, кандидат от Европы и от всей сборной "антизеленской оппозиции". Это то, что без колебаний можно назвать "партией войны", которая совсем не нужна России. Но и не нужна Зеленскому. Проиграв выборы Залужному, он, с большой долей вероятности, сядет в тюрьму.Поэтому ситуация такова — необходимо подписывать мир (а это значит — отдавать Донбасс), но только в таких формулировках и на таких условиях, которые позволят Зеленскому наверняка переизбраться. Например, провести голосование частично в "Дие" и, чтобы такие выборы на Западе признали законными. Кстати, на заседании рабочей группы по подготовке к выборам Арахамия заявил, что голосование будет возможно и онлайн. Но признает ли такое Европа, если увидит, что Зеленский реально готов остановить войну? Проевропейская коалиция "соросят" и "поросят" может и не признать. А если нет, не будет ли новых "пленок Миндича" и новых "пидозр"? Никто ведь до сих пор так и не знает наверняка, в чьих интересах ведет игру НАБУ — администрации действующего президента США или союза Демпартии, евробюрократии и "антизеленской оппозиции"?Альтернатива — мир не подписывать. Но тогда (если НАБУ все же подчиняется ФБР, а ФБР сейчас точно подчиняется Трампу) можно получить ту же историю: разваливается коалиция, Зеленский теряет парламент, проигрывает выборы Залужному и садится.Итак, лучший вариант — это мир с сохранением власти. Референдум по территориям с этой целью — инструмент годный. Зеленский смог бы разделить ответственность за "непопулярные решения" с народом и сказать, что он-то был готов воевать до победы, но не может пойти против воли народа. Но референдум нельзя провести из-за российской позиции — сначала территории, потом остановка военных действий. Хотя намеки на то, что Москва якобы готова дать Киеву какое-то время на референдум и выборы, были, но официальные лица этого не подтверждают. Помощник президента РФ Ушаков по результатам разговора Путина и Трампа подчеркнул консенсус в вопросе о том, что что прекращение огня "под предлогом референдума" приведет лишь к затягиванию войны. В таком случае остается только парламент, на чем и настаивает Трамп.И вот нардеп от "Слуги народа" Гетманцев сообщает, что "большинство ВРУ, уверен, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего" и поэтому сможет принять "непопулярные, но нужные решения" для прекращения войны. То есть парламент готов, была бы отмашка.Но есть еще один вариант. Его, по большому счету, озвучил Путин, когда сказал, что, чем дольше Зеленский тянет резину и чем успешнее действуют на фронте ВС РФ, тем добровольный отвод ВСУ из Донбасса становится менее интересным. В смысле, через какое-то время указанные территории будут взяты военным путем и условия изменятся не в пользу Украины. Парадокс в том, что Зеленского это бы устроило. Для него не проблема отказаться от возврата частей Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей, которые ему предлагают в обмен на остатки Донбасса. Это уже занятые военным путем территории, "стоим, где стоим". Для него проблема отдать приказ об отходе с позиций по политическим соображениям. В противном случае верховному главнокомандующему не нужны были бы никакие референдумы. Генштаб ВСУ спокойно приказал войскам отступить из Северска и для этого не потребовались голосования. Просто была "военная необходимость".Если бы "военная необходимость" в ближайшее время потребовала вывода войск из Славянска и Каматорска, Зеленский был бы спасен. Вывод войск приведет к остановке огня, а значит ничто не помешает провести референдум и свалить на народ ответственность за территориальные уступки. Тем более, голосовать придется не за "сдачу Донбасса", а за мир, потому что Донбасс уже и так будет сдан. После этого — выборы, но уже в качестве президента-миротворца, который получит "платиновые" гарантии безопасности для страны и привлечет в страну американские инвестиции. Если за это время Украина потеряет еще несколько населенных пунктов вроде Орехова в Запорожской области, это не повлияет ни на что, крупнейшие города, а главное — черноморские порты, все равно останутся под контролем Киева.Такой вариант полностью устроит Трампа, цель которого — выскочить из этой войны, но так, чтобы и с Россией вести дела, не давая ей окончательно уйти в сферу влияния Китая, и Украину сохранить, чтобы получить ее ГТС и редкоземельные металлы. Но это устроит и Кремль, которому нужно выскочить из этой войны, но так, чтобы цели СВО были выполнены. Одна из трех заявленных целей — защита Донбасса. ВСУ выходят — достижение цели засчитано. После этого на референдуме могут даже проголосовать "против", после этого Зеленского могут не переизбрать и посадить, а дело будет сделано. Дедлайна в переговорном процессе нет, он будет продолжен "в ближайшие недели", поэтому вероятность третьего варианта, который потребует еще времени для военных действий, совсем не нулевая.Интересный момент с гарантиями безопасности. Зеленский заявил, что этот вопрос решен на 100%, но затем — что, если гарантии не будут включать в себя "мониторинг и присутствие партнеров", то военное положение и мобилизацию он отменять не будет. И здесь тоже не хватает деталей. Что он подразумевает под "присутствием партнеров" — мониторинговую миссию или военный контингент НАТО? Если второе, то это не только Москва не одобрит, это, скорее всего, не одобрят ни Вашингтон, ни Брюссель — слишком велика опасность ядерной войны. В таком случае "присутствия партнеров" не будет и военное положение можно не снимать неопределенное количество времени, проведя выборы по специальному "одноразовому" закону, который сейчас разрабатывает Рада, и победив не них.По ЗАЭС вроде бы все решили — станция работает под наблюдением США, электроэнергия распределяется пополам между Россией и Украиной. Это тот момент, который уже давно является консенсусным, и только Зеленский несколько дней назад внес смуту. Но нет, все как и было. Сейчас в районе ЗАЭС очередное перемирие с целью восстановить электроснабжение станции.Так что встреча Трампа и Зеленского отнюдь не была бессмысленной. Действительно, в рамочном виде решено уже почти все, проблемы составляют только некоторые детали и разрешить их можно несколькими способами и за некоторое время. Трамп не принял европейско-украинские предложения в том виде, в котором их представили. Трамп продолжил настаивать на территориальных уступках Киева. Киев отказался от НАТО, готов передать России Донбасс (правда условия пока сложны, но уже готов, раньше такого не было) и провести выборы даже в военное время. Это все то, что требует Россия. Якобы закрыт вопрос с гарантиями безопасности, что тоже большой шаг вперед. И, конечно, нельзя забывать, что анонсирован старт переговоров между РФ и США не на полуформальном уровне спецпредставителей, а на уровне официальных делегаций и, возможно, с представителями Украины. А это уже прямые переговоры.И Трамп, и Зеленский считают, что есть шанс подписать сделку в течение января. Из России комментариев очень мало (и это хорошо, потому что, когда все идет плохо, об этом обычно говорят), но в Кремле согласны, что мир стал гораздо ближе, а переговоры вышли на финальную стадию.Подробности о возможных политических раскладах — в материале "Зеленский почти готов к сделке. Как вывести ВСУ из Донбасса и потом не проиграть на выборах?"

россия

донбасс

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

россия, донбасс, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, набу, рада, мир, когда будет мир, будет ли мир между россией и украиной, мир с украиной, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, чем закончились переговоры, мнения