Инсайды с переговоров Трампа и Зеленского. Есть повод для оптимизма

Начинают поступать первые инсайды об итогах больших переговоров в имении Дональда Трампа в Мара Лаго. С учетом крайне сухих официальных комментариев (а кроме брифинга Трампа и Зеленского ничего так толком и не появилось), эти сообщения позволяют наконец сложить пазл.

И, хотя в связи с последними событиями возможна корректировка, уверен, что в основных параметрах изменений не будет.И вырисовывающаяся картина, поступающая по непубличным каналам, резко отличается от первых интерпретаций и комментариев, которые сейчас массово разгоняют большинство представителей экспертного и медиацеха. Те самые персонажи, которые с важным видом рассказывают, что переговоры провалились, никакого прогресса нет, и которые, по сути, выступают полезными идиотами для тех, кто в действительности заинтересован в их срыве. Я обращал внимание еще до начала переговоров и уже в ходе переговоров на один важный момент. При том, что большая часть мировых медиа, включая самые откровенно глобалистские, просто фиксировали факты происходящего, британская Sky News, такое себе медиаприложение к МИ6, с самого начала пошла по другой линии. Еще в тот момент, когда Зеленский и Трамп удалились за закрытые двери, сели за стол, а журналистов вывели, Sky News написала, что никаких результатов и никакого прогресса по итогам переговоров Трампа и Зеленского не будет. После встречи они продолжили разгонять этот нарратив, который с удовольствием подхватило большинство медиа Евро-Атлантики и Украины, а так же, увы, некоторые российские. Ну и немудрено, что на фоне отсутствия других комментариев у многих сегодня складывается ощущение, что действительно ничего не произошло и ни о чем не договорились. Не слушайте никого. Не слушайте всех этих торопыг, которые по горячим следам, не понимая реального содержания происходящего и не располагая никакими инсайдами, рассказывают, что прогресса нет и ни о чем не договорились. Мне даже довелось прочитать совсем уж бредовый комментарий от одного политолога, который заявил, что Трампа якобы ведут по коридору, прорубленному глобальным Лондоном. Бред. Даже той публичной информации, которая прозвучала на пресс конференции и брифинге, было достаточно, чтобы понять, что переговоры прошли ровно так, как это нужно американской администрации и во многом так, как это нужно России.Ключевые моменты видны даже из публичной плоскости. Первое. Идиотская идея с двадцатью пунктами Зеленского, придуманная в Лондоне, запущенная через самого Зеленского и через слив в Ле Монд, несколько раз им же упомянутая перед визитом, сошла на нет. Как и многие другие бредовые инициативы европейцев, которые теперь очень осторожно говорят о прогрессе, но при этом упоминают некие недоразрешенные вопросы. Трамп ни разу не упомянул никаких двадцати пунктов. Этого просто не было. Точно так же не прокатила и бредовая идея об остановке боевых действий на время проведения референдума и создании из этого референдума как бы закладочки для выигрыша времени. Этого не будет. И заявления по итогам телефонного общения Трампа с Путиным накануне встречи и заявления Трампа уже на самом брифинге звучали абсолютно однозначно. Это не имеет смысла. А Зеленский, что называется, молчал в тряпочку, вращал глазами, чухал нос, надувал щёки, но ничего по существу так и не прокомментировал. Ему просто объяснили, что перемирия не будет, только всеобъемлющее и долгосрочное прекращение огня. Что до самой идеи референдума, то мы по инсайдам знаем, что Давид Арахамия на первой встрече рабочей группы, посвящённой выборам, которая прошла в пятницу, сообщил, что если понадобится, этот самый референдум могут совместить с выборами президента Украины. То есть в режиме военного времени и без остановки огня. Но по факту - не факт, извините за тавтологию, что вообще какой либо референдум состоится.Совершенно очевидно, что американская администрация продавливает и фактически уже продавила Зеленского на принятие всех изменений по территориальной части. Речь сейчас в первую очередь идёт о Донбассе и о статусе Донбасса, той части территории Донецкой народной республики, которая на сегодняшний день остаётся под контролем Киева. И очевидно что Москва и Вашингтон давят на ратификацию решений в Раде. Трамп даже прямо сказал, что при желании может приехать и выступить перед депутатами. Очевидно, что эта тема обсуждалась за закрытыми дверями. Но он тут же добавил, что особого смысла в этом не видит. А смысла действительно немного, особенно если учитывать, что держиморды в лице НАБУ уже подготовили порядка семидесяти подозрений депутатам исключительно из фракции Слуга народа. И если кто то думает, что у них нет дел на представителей других фракций и депутатских групп, то он сильно заблуждается. Двигаемся дальше. Запорожская атомная электростанция. Зеленский неделю рассказывал, что управлять ею будут только США и Украина. Через журналистов запускался вброс о том, что российская армия должна выйти с территории станции и покинуть Энергодар. Что мы услышали от Трампа публично? Совместно Россия и Украина получают электроэнергию от электростанции. Про управление при этом вообще не было сказано ни слова. Поэтому я остаюсь при мнении, что так как это обсуждалось в Анкоридже и затем между Трампом и Путиным, так это и будет реализовано. Скорее всего речь идёт о международном консорциуме с участием США, России и Украины. И касаться это будет, вероятно, и Каховского гидроузла. В целом может быть оформлен отдельный документ, который будет регламентировать деятельность всего энергетического кластера на Днепре с восстановлением Каховской ГЭС, водохранилища и условия навигации и совместного использования акватории.Вопрос Донбасса. Помимо общих формулировок и обсуждения путей юридического оформления, он был оставлен без прямых ответов и Трампом и Зеленским. Но совершенно очевидно, что никакие хотелки Зеленского в формате зеркального отвода или формата "стоим где стоим", как это было прописано в его "плане двадцати пунктов", протащить не удалось. Первые инсайды по горячим следам говорят о том, что обсуждается именно российско-американское видение. Речь идёт об отводе украинской армии с территории Донецкой народной республики в её конституционных границах. При этом, вероятно, будет создана демилитаризованная зона, где не будет ни украинских ни российских подразделений. Пока это предположения, но логика скорее всего именно такая. Не исключено, что со временем эта зона может быть расширена на другие участки Донбасса с формированием особого экономического режима, который упростит и восстановление и международное политическое урегулирование.По безопасности ситуация выглядит ещё интереснее. Заявление Трампа о том, что основную часть гарантий безопасности Украине должна обеспечивать Европа, является изящным ударом и по НАТО и по американскому военному присутствию в Европе. При этом, речь не идёт о вводе каких либо европейских контингентов на Украину. Этот вопрос был фактически снят с повестки. Европейцы могут участвовать в финансировании ВСУ, поставках техники, вооружений, боеприпасов и в построении системы безопасности, включая элементы ПВО и разведки, но за пределами Украины. Это уже технические детали. Именно поэтому на переговорах присутствовали Пит Хегсет, генерал Кейн и с украинской стороны Гнатов, который сопровождал Умерова во всех последних поездках. Военная компонента и контроль за долгосрочным прекращением огня выходят на первый план. В целом всё движется строго в духе Анкориджа. По подавляющему большинству остальных вопросов уже есть согласование. Именно поэтому украинская делегация была расширенной и в неё были включены представители в том числе экономического блока. Снова было проговорено и отдельно акцентировано, что обсуждалась очередность событий и последовательность шагов. Это еще один привет идеям Зеленского с попытками затянуть время, с попытками организовать срыв переговоров концепциями зеркальные отведения и прочими подобными конструкциямиВ целом, друзья, если вернуться к началу анализа ситуации, то очевидно, что контекст для Зеленского сейчас убийственный. На Украине уже присутствует так называемая "ликвидационная комиссия для Зеленского". Это дополнительные аудиторы Министерства финансов Соединенных Штатов, "псы Бесента", если угодно, и "псы Пателя", расширенная группа ФБР, которая сейчас самым активным образом вникает во все хитросплетения чудовищного коррупционного клубка, сплетенного этими пауками на Банковой.Резюмируя, по итогам происходящего, нужно испытывать не разочарование, а осторожный оптимизм. Когда обе стороны говорят о том, что остаются еще недоурегулированные вопросы, и европейцы, кстати, тоже об этом говорят, речь идет уже именно о техническом оформлении, о техническом исполнении и о сверке каждой строчки этих самых документов. Не так важно, сколько по итогу будет документов. Важна логика и дух. По факту переговоры прошли в духе Анкориджа. Поэтому, повторюсь, не верьте никому, кто сейчас будет рассказывать вам о провале переговоров или о тупике. Посмотрите просто на самого Зеленского и на то, в каком состоянии аффекта он пребывает. По большому счету его время заканчивается во всех смыслах. И в политическом, и, я думаю, уже и в физическом. Он это прекрасно понимает. И, как говорится, за что боролся Володенька, на то и напоролся.Ну и совсем уж вдогонку. Сегодняшний круг переговоров Трампа с Путиным, разговор Зеленского с Уиткоффом, контакты Зеленского и Умерова, а также откровения Лаврова и Ушакова об атаке на резиденцию Путина с расказом о шоке у Трампа, и с вполне прозрачным намеком на то, что кое какие переговорные и уже согласованные позиции будут скорректированы, это еще одно прямое подтверждение того, что дух Анкориджа жив. Но при этом для Зеленского лично картина становится только жестче и мрачнее. Его персональная негативная перспектива усиливается, уплотняется и, по сути, начинает приобретать необратимый характер.Попытка Зеленского и стоящих за ним британских спецслужб влиять на переговорный процесс диверсионно-террористическими методами не просто не сработала, но дала прямо противоположный эффект. Вместо давления и срыва они получили ускорение процессов и пересборку подходов уже без учета его личных хотелок и страхов. Более того, именно такие действия только усилили внимание к вопросу персональной ответственности первых лиц киевского режима.И если раньше эта тема находилась где то на периферии переговорного трека, то теперь она будет в центр обсуждений. Корректировки, о которых идет речь, с высокой вероятностью будут касаться именно этого блока. Не абстрактной политики, не общих формулировок, а конкретных фамилий, конкретных решений и конкретных последствий. Юридических. Без срока давности.Мнения других экспертов - в статье Так о чём же договорились Трамп и Зеленский во Флориде.

