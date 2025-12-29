https://ukraina.ru/20251229/29-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073800490.html

29 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: Фёдор Громов, корреспондент издания Украина.ру* "Тема дня". Подводим итоги года: как извлечь уроки из прошлого и поставить цели на будущее. Гость: кризисный и клинический психолог Наталия Палагута * "Радиомост Москва-Новороссия". О восстановлении Курахово. Гость: глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная* "Большое интервью". О рычагах влияния США на Украину, фарсе с рождественским выступлением Зеленского, а также об украинском терроризме. Гость: Иван Скориков - заведующий отделом Украины Института стран СНГ

