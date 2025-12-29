29 декабря 2025 года, вечерний эфир - 29.12.2025 Украина.ру
29 декабря 2025 года, вечерний эфир
29 декабря 2025 года, вечерний эфир
2025-12-29T18:58
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: Фёдор Громов, корреспондент издания Украина.ру* "Тема дня". Подводим итоги года: как извлечь уроки из прошлого и поставить цели на будущее. Гость: кризисный и клинический психолог Наталия Палагута * "Радиомост Москва-Новороссия". О восстановлении Курахово. Гость: глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная* "Большое интервью". О рычагах влияния США на Украину, фарсе с рождественским выступлением Зеленского, а также об украинском терроризме. Гость: Иван Скориков - заведующий отделом Украины Института стран СНГ
украина, сша, федор громов, владимир зеленский, иван скориков, снг, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, США, Федор Громов, Владимир Зеленский, Иван Скориков, СНГ, Украина.ру, Новороссия сегодня

29 декабря 2025 года, вечерний эфир

18:58 29.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "Фронтовые сводки". Гость: Фёдор Громов, корреспондент издания Украина.ру
* "Тема дня". Подводим итоги года: как извлечь уроки из прошлого и поставить цели на будущее. Гость: кризисный и клинический психолог Наталия Палагута
* "Радиомост Москва-Новороссия". О восстановлении Курахово. Гость: глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная
* "Большое интервью". О рычагах влияния США на Украину, фарсе с рождественским выступлением Зеленского, а также об украинском терроризме. Гость: Иван Скориков - заведующий отделом Украины Института стран СНГ
