29 декабря 2025 года, вечерний эфир
29 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.12.2025
2025-12-29T18:58
2025-12-29T18:58
2025-12-29T18:58
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: Фёдор Громов, корреспондент издания Украина.ру* "Тема дня". Подводим итоги года: как извлечь уроки из прошлого и поставить цели на будущее. Гость: кризисный и клинический психолог Наталия Палагута * "Радиомост Москва-Новороссия". О восстановлении Курахово. Гость: глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная* "Большое интервью". О рычагах влияния США на Украину, фарсе с рождественским выступлением Зеленского, а также об украинском терроризме. Гость: Иван Скориков - заведующий отделом Украины Института стран СНГ
29 декабря 2025 года, вечерний эфир
* "Фронтовые сводки". Гость: Фёдор Громов, корреспондент издания Украина.ру
* "Тема дня". Подводим итоги года: как извлечь уроки из прошлого и поставить цели на будущее. Гость: кризисный и клинический психолог Наталия Палагута
* "Радиомост Москва-Новороссия". О восстановлении Курахово. Гость: глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная
* "Большое интервью". О рычагах влияния США на Украину, фарсе с рождественским выступлением Зеленского, а также об украинском терроризме. Гость: Иван Скориков - заведующий отделом Украины Института стран СНГ