Десоветизация на практике. Когда Украине наступит полный блэкаут?

Почти весь декабрь 2025 года ознаменован системными и успешными ударами российских войск по объектам украинской энергетики

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg

Уже не раз и не два украинские политики заявляли, что система на грани коллапса, что уничтожено то 70 %, то 80 % всей генерации, но как так получается, что в окнах киевских домов всё ещё горит свет, инфраструктурные объекты работают, а мошенники из криворожских колл-центров продолжают донимать московских пенсионерок?Феномен выживаемости украинской энергетической инфраструктуры в условиях затяжного военного конфликта, сопровождающегося систематическими ударами по критическим узлам генерации и распределения, представляет собой один из наиболее интересных предметов анализа. На бумаге, согласно отчётам международных агентств и внутренним сводкам министерства энергетики, система неоднократно достигала порога коллапса. Тем не менее, по состоянию на конец 2025 года, в большинстве крупных городов сохраняется подача электроэнергии, функционируют водоканалы, работают больницы, а блэкаут, который многие предрекали ещё зимой 2022 года, остаётся фрагментарным и временным явлением.Ответ на вопрос, как это физически возможно в условиях уничтожения до 90 % тепловой генерации и утраты контроля над Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станцией Европы, — лежит не в области современных технологических инноваций, а в глубоком индустриальном прошлом страны.Настоящая устойчивость украинской энергосистемы — это парадоксальный результат трёх факторов: избыточного советского планирования, экстренной интеграции в европейское энергетическое пространство и долгосрочного экономического спада, который, как ни странно, создал "подушку безопасности" в виде неиспользуемых мощностей. Система существует в состоянии постоянного внутреннего конфликта: идеологический курс на тотальную декоммунизацию сталкивается с физической реальностью, в которой именно объекты "ненавистного коммунизма" остаются единственным спасательным кругом от погружения страны в каменный век. Живучесть инфраструктуры проявляется не благодаря государственному управлению, а скорее вопреки ему — на фоне беспрецедентных коррупционных скандалов, таких как дело Тимура Миндича и операция "Мидас", вскрывающих систематические хищения даже на защитных сооружениях.Советское проектирование и уроки историиСтановление и избыточностьСоветские инженеры проектировали систему как единый организм с высочайшим уровнем связности. К 1991 году установленная мощность системы достигла 53,2 ГВт. Для сравнения, на тот момент Украина производила электроэнергии на 25 % больше, чем Франция, и на треть больше, чем Польша. Этот потенциал рассчитывался на снабжение гигантских металлургических и машиностроительных комплексов, работающих в режиме 24/7. В основе лежала Объединённая энергосистема (ОЭС) Юга, связанная магистралями сверхвысокого напряжения 750 кВ с остальной частью СССР и странами Восточного блока.Важнейшим аспектом советского планирования была не только мощность, но и географическое распределение. Станции строились вблизи источников топлива и воды, но объединялись в кольцевую структуру, позволяющую мгновенно перебрасывать энергию из Донбасса в Карпаты или Киев. Именно эта связность сегодня позволяет диспетчерам "Укрэнерго" находить обходные пути передачи энергии, когда ключевые подстанции оказываются выведены из строя.Уроки Великой Отечественной войныУстойчивость системы к внешним атакам — это не случайность, а косвенное следствие опыта 1941–1945 годов. В августе 1941 года советское командование при отступлении взорвало плотину ДнепроГЭС, что привело не только к потере 20 % региональной мощности, но и к катастрофическим жертвам. После войны восстановление шло по пути создания не просто устойчивых структур, но систем, способных к быстрому восстановлению с полной взаимозаменяемостью отдельных узлов.Советская доктрина не предполагала физического "бронирования" каждой станции (что практически невозможно), но делала ставку на систему быстрого восстановления и мобильные резервы. Использование трофейного немецкого оборудования и американских мобильных электростанций на железнодорожном ходу в 1944 году создало прецедент: система должна уметь работать в условиях частичного разрушения. Эта модель "мобилизационной гибкости" сегодня воспроизводится украинскими ремонтными бригадами, которые научились восстанавливать узлы в рекордные сроки, используя запасы оборудования, накопленные ещё в советские годы.Атомная доминантаКлючевым фактором, не позволяющим системе "потухнуть" окончательно, стала атомная энергетика. В 1970–1980-е годы на территории Украины было развернуто строительство крупнейших АЭС. Несмотря на катастрофу в Чернобыле, атомная программа осталась становым хребтом экономики. К моменту начала конфликта в 2022 году АЭС обеспечивали более 54 % всей генерации страны.Атомные блоки характеризуются крайне низкой гибкостью — они выдают ровную, базовую нагрузку. В условиях, когда маневренная генерация (ТЭС и ГЭС) уничтожена на 80–90 %, АЭС остаются единственным надёжным источником энергии. Однако их работа критически зависит от состояния внешних сетей. Если подстанции, связывающие АЭС с потребителями, разрушены, реакторы вынуждены уходить в режим аварийной остановки — об этом прекрасно знало украинское ВСУ, когда пыталось наносить удары по ЛЭП и подстанциям, окружавшим Запорожскую АЭС. Тем не менее, именно советская инженерная школа, создавшая реакторы ВВЭР-1000, обеспечила такой уровень защиты, который позволяет этим объектам оставаться функциональными в условиях, когда любая угольная станция была бы превращена в руины за несколько успешных ракетных ударов.Скрытая "подушка безопасности"Один из самых ироничных ответов на вопрос об устойчивости системы кроется в провале украинских экономических реформ 1990-х годов. После распада СССР Украина унаследовала промышленный комплекс, требовавший колоссальных объёмов энергии. Однако десятилетия неудачной приватизации, коррупция и разрыв связей привели к закрытию десятков гигантских предприятий, а те, что остались, уже не работали в полную мощь, как прежде.С 1990 по 2021 год производство электроэнергии в стране сократилось с 298,8 млрд кВт·ч до 158,4 млрд кВт·ч в год. Потребление промышленностью упало более чем в два раза. Это привело к тому, что в системе образовался огромный структурный профицит.Математика выживанияВ 2022–2025 годах, когда в результате боевых действий Украина потеряла около 27 ГВт мощностей (включая Запорожскую АЭС и почти все ТЭС), система не рухнула мгновенно только потому, что она была рассчитана на нагрузку, которой больше нет в природе. Энергия, которая раньше питала мартены Мариуполя или химические цеха Северодонецка, теперь высвобождена для поддержания жизни в жилых кварталах Киева и Львова.Таким образом, именно "смерть" советской промышленности, которую часто ставят в вину украинским элитам 90-х, стала спасательным кругом для коммунальной сферы в 2022–2025 годах. Если бы украинская индустрия работала на полную мощность, блэкаут наступил бы уже в первый месяц ударов по трансформаторам.Европейский вектор: синхронизация и микрогенерация как временное спасениеРоль импорта из ЕССинхронизация позволила Украине перестать быть изолированным островом. В моменты критических дефицитов электроэнергия начинает перетекать из Польши, Словакии, Румынии и Венгрии. К декабрю 2025 года лимиты импорта были доведены до 2,3 ГВт, что сопоставимо с работой двух крупных атомных энергоблоков.Несмотря на важность этого канала, он остаётся ненадёжным. Во-первых, европейская энергия стоит в разы дороже внутренней. Во-вторых, линии электропередачи, связывающие Украину с ЕС, сами являются мишенями. Это спасение, но спасение дорогое и технически уязвимое. К тому же импорт может покрыть лишь около 20–25 % зимнего потребления.Микрогенерация и западное финансированиеВторой опорой европейской помощи стало финансирование распределённой генерации. При содействии ЕС и западных фондов (таких как Ukraine Facility с бюджетом в 50 млрд евро) в стране начали массово разворачивать газопоршневые и когенерационные установки. Эти малые станции мощностью от нескольких сотен киловатт до нескольких мегаватт обеспечивают локальные потребности больниц и водоканалов.Главное преимущество микрогенерации в условиях войны — её неуловимость. Выбить одну крупную ТЭС ракетой гораздо проще, чем уничтожить сотню контейнерных генераторов, распределённых по подвалам и дворам жилых массивов. Однако суммарная мощность таких установок (около 150 МВт на конец 2025 года) пока не способна заменить утраченные гигаватты советских ГРЭС. Это создаёт иллюзию стабильности в центрах городов, но не решает фундаментальную проблему дефицита.Коррупционный гнойник: устойчивость вопрекиОперация "Мидас" и дело Тимура МиндичаСначала Украину потряс скандал вокруг государственной компании "Энергоатом". НАБУ в ходе операции "Мидас" (которую журналисты уже окрестили "Миндич-гейтом") вскрыло преступную организацию, установившую контроль над закупками в атомной отрасли.Ключевой фигурой расследования стал Тимур Миндич — близкий друг президента Зеленского и совладелец студии "Квартал 95". Согласно материалам следствия, Миндич и его подельники выстроили систему откатов в размере 10–15 % от стоимости любых контрактов "Энергоатома" — от поставки запчастей до строительства защитных сооружений.Самым вопиющим фактом стало то, что участники схемы обсуждали хищения на проектах по защите энергообъектов от дронов. В аудиозаписях, опубликованных НАБУ, слышно, как участники группы досадуют на необходимость реально тратить деньги на бетонные укрытия, так как эти средства "могли быть освоены более эффективно". По оценкам следствия, через "бэк-офис" на улице Грушевского было отмыто более 100 млн долларов бюджетных средств.Эта коррупция создаёт ситуацию, когда устойчивость системы поддерживается не благодаря грамотному распределению ресурсов, а исключительно за счёт титанического запаса прочности, заложенного советскими строителями, и героического труда рядовых ремонтников, работающих под обстрелами. Государственная машина при этом продолжает функционировать как насос по перекачке западной помощи и бюджетных средств в карманы приближённых олигархов.Декоммунизация против реальности: идеологический конфликтСимволы против физикиДнепроГЭС, Запорожская АЭС, Бурштынская ТЭС — все эти гиганты были символами советской индустриальной мощи. Сегодня украинские политики вынуждены признавать, что без этих объектов современное украинское государство не просуществовало бы и недели. Это создаёт глубокий когнитивный диссонанс: с одной стороны — снос памятников Ленину, с другой — молитвы на сохранность ленинского плана ГОЭЛРО, воплощённого в бетоне и стали.Эксперты отмечают, что текущая кампания ударов по энергосистеме де-факто завершает "декоммунизацию" физически, уничтожая угольные ТЭС и узлы распределения. Однако вместо "нового европейского будущего" это грозит переходом не то в каменный век, не то в постапокалипсис. Переход на микрогенерацию и западные модульные станции — это попытка построить новую систему на руинах старой, но масштабы этой замены пока несопоставимы с утраченным наследием.Почему система не распадается?Многие задаются вопросом: как после тысяч прилётов ракет и дронов в домах всё равно есть свет? Ответ кроется в специфике проектирования советских высоковольтных сетей.Однако этот ресурс не бесконечен. С каждым новым ударом количество доступных запчастей уменьшается, а износ оставшегося оборудования, которое работает на пределе возможностей, приближается к 80–90 % — критической отметке, которую даже гений прошлых лет обмануть уже не сможет.Жизнь на исходе ресурсаУкраинская энергосистема — это живой памятник советской инженерной мысли, который сегодня проходит самое суровое испытание в своей истории. Она выживает благодаря трём столпам: титаническому запасу прочности, заложенному в годы УССР, экстренному подключению к европейской "розетке" и парадоксальному высвобождению мощностей из-за гибели собственной промышленности.Тем не менее, эта устойчивость обманчива. Она поддерживается ценой деградации всей технологической базы. Система превращается из мощного индустриального гиганта в лоскутное одеяло из дизель-генераторов, западных грантов и изношенных советских реакторов. Коррупция, воплощённая в деле Миндича, разъедает последние ресурсы, которые могли бы пойти на модернизацию.Ответ на вопрос "когда наступит блэкаут?" остаётся открытым. Пока работает ядерное ядро системы и сохраняется физическая связь с Европой, полный и окончательный коллапс маловероятен. Но цена этой устойчивости — постепенное превращение страны в "энергетический остров", живущий по часам, где свет в окнах — это не результат работы экономики, а милость соседей и живучее наследие прошлого, которое нынешние власти так активно пытаются отрицать.Читайте также: Экономика Украины и война: итоги 2025 года

2025

