https://ukraina.ru/20251227/svodka-opasnosti-atak-bpla-na-regiony-rossii-k-etomu-chasu-1073697291.html

Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу

Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу - 27.12.2025 Украина.ру

Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу

"Жёлтый уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Сводку угроз на 2:00 мск 27 декабря опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2025-12-27T02:05

2025-12-27T02:05

2025-12-27T02:06

новости

украина.ру

россия

краснодарский край

ростовская область

саратовские авиалинии

министерство печати и массовых коммуникаций рязанской области

чей крым

ядерная угроза

атака бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА в ночь на 27 декабря был объявлен в Саратовской, Рязанской, Тульской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, в Адыгее.В Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность, в настоящее время она отменена.В течение ночи в аэропортах России не вводились временные ограничений на полёты из-за угроз БПЛА.Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников на территории Белгородской области пострадали две женщины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, краснодарский край, ростовская область, саратовские авиалинии, министерство печати и массовых коммуникаций рязанской области, чей крым, ядерная угроза, атака бпла, всу