Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
"Жёлтый уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Сводку угроз на 2:00 мск 27 декабря опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2025-12-27T02:05
2025-12-27T02:06
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА в ночь на 27 декабря был объявлен в Саратовской, Рязанской, Тульской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, в Адыгее.В Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность, в настоящее время она отменена.В течение ночи в аэропортах России не вводились временные ограничений на полёты из-за угроз БПЛА.Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников на территории Белгородской области пострадали две женщины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу

02:05 27.12.2025 (обновлено: 02:06 27.12.2025)
 
"Жёлтый уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Сводку угроз на 2:00 мск 27 декабря опубликовал телеграм-канал Украина.ру
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА в ночь на 27 декабря был объявлен в Саратовской, Рязанской, Тульской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, в Адыгее.
В Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность, в настоящее время она отменена.
В течение ночи в аэропортах России не вводились временные ограничений на полёты из-за угроз БПЛА.
Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников на территории Белгородской области пострадали две женщины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
