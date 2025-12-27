https://ukraina.ru/20251227/svodka-opasnosti-atak-bpla-na-regiony-rossii-k-etomu-chasu-1073697291.html
Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
"Жёлтый уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Сводку угроз на 2:00 мск 27 декабря опубликовал телеграм-канал Украина.ру
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА в ночь на 27 декабря был объявлен в Саратовской, Рязанской, Тульской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, в Адыгее.В Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность, в настоящее время она отменена.В течение ночи в аэропортах России не вводились временные ограничений на полёты из-за угроз БПЛА.Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников на территории Белгородской области пострадали две женщины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
02:05 27.12.2025 (обновлено: 02:06 27.12.2025)
