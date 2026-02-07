В ФБР заявили, что Эпштейн был убит по приказу Трампа - 07.02.2026 Украина.ру
В ФБР заявили, что Эпштейн был убит по приказу Трампа
В ФБР заявили, что Эпштейн был убит по приказу Трампа
Осуждённый за сексуальные преступления американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме ФБР от Марка Эпштейна, опубликованном в рассекреченных материалах по делу финансиста
2026-02-07T13:57
2026-02-07T13:57
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075069778_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_0c0630eb394e1d3305e83b03a48e1fe9.png
В рассекреченных материалах ФБР по делу Джеффри Эпштейна содержится заявление о том, что он был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Соответствующее письмо, датированное 22 февраля 2023 года, было отправлено его братом, Марком Эпштейном."Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство", — говорится в сообщении, опубликованном в материалах.Летом 2019 года Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними и организации сети проституции. В августе того же года 66-летний финансист был найден мёртвым в своей камере в федеральной тюрьме. Официальной причиной смерти было названо самоубийство.Письмо Марка Эпштейна добавляет новый слой к многочисленным теориям заговора, окружающим обстоятельства смерти финансиста, который был известен своими связями с политической и финансовой элитой США. Официальные комментарии от представителей Дональда Трампа или ФБР на данный момент не поступали.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 6 февраля написала в своём телеграм-канале, что содержание материалов по делу Эпштейна поражает и вызывает крайне тяжёлое впечатление. Подробнее в материале "Это просто ад": Захарова прокомментировала содержание файлов "дела Эпштейна"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
В ФБР заявили, что Эпштейн был убит по приказу Трампа

13:57 07.02.2026
 
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of Justice
Осуждённый за сексуальные преступления американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме ФБР от Марка Эпштейна, опубликованном в рассекреченных материалах по делу финансиста
В рассекреченных материалах ФБР по делу Джеффри Эпштейна содержится заявление о том, что он был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Соответствующее письмо, датированное 22 февраля 2023 года, было отправлено его братом, Марком Эпштейном.
"Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство", — говорится в сообщении, опубликованном в материалах.
Летом 2019 года Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними и организации сети проституции. В августе того же года 66-летний финансист был найден мёртвым в своей камере в федеральной тюрьме. Официальной причиной смерти было названо самоубийство.
Письмо Марка Эпштейна добавляет новый слой к многочисленным теориям заговора, окружающим обстоятельства смерти финансиста, который был известен своими связями с политической и финансовой элитой США. Официальные комментарии от представителей Дональда Трампа или ФБР на данный момент не поступали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 6 февраля написала в своём телеграм-канале, что содержание материалов по делу Эпштейна поражает и вызывает крайне тяжёлое впечатление. Подробнее в материале "Это просто ад": Захарова прокомментировала содержание файлов "дела Эпштейна"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
