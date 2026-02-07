https://ukraina.ru/20260207/v-fbr-zayavili-chto-epshteyn-byl-ubit-po-prikazu-trampa-1075356843.html

В ФБР заявили, что Эпштейн был убит по приказу Трампа

В ФБР заявили, что Эпштейн был убит по приказу Трампа

Осуждённый за сексуальные преступления американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме ФБР от Марка Эпштейна, опубликованном в рассекреченных материалах по делу финансиста

В рассекреченных материалах ФБР по делу Джеффри Эпштейна содержится заявление о том, что он был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Соответствующее письмо, датированное 22 февраля 2023 года, было отправлено его братом, Марком Эпштейном."Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство", — говорится в сообщении, опубликованном в материалах.Летом 2019 года Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними и организации сети проституции. В августе того же года 66-летний финансист был найден мёртвым в своей камере в федеральной тюрьме. Официальной причиной смерти было названо самоубийство.Письмо Марка Эпштейна добавляет новый слой к многочисленным теориям заговора, окружающим обстоятельства смерти финансиста, который был известен своими связями с политической и финансовой элитой США. Официальные комментарии от представителей Дональда Трампа или ФБР на данный момент не поступали.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 6 февраля написала в своём телеграм-канале, что содержание материалов по делу Эпштейна поражает и вызывает крайне тяжёлое впечатление. Подробнее в материале "Это просто ад": Захарова прокомментировала содержание файлов "дела Эпштейна"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

