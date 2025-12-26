https://ukraina.ru/20251226/800-iz-20-o-chm-mozhet-govorit-otkaz-zelenskogo-ot-sokrascheniya-armii-1073667870.html

800 из 20. О чём может говорить отказ Зеленского от сокращения армии

Сам по себе опубликованный в СМИ перечень 20-ти пунктов мирного плана особого анализа, пожалуй, не заслуживает. Каждый отдельный пункт может и осмыслен, но о том, годится ли он в качестве именно элемента мирного плана, можно сказать, только ознакомившись с содержанием

Ну вот, например, первый пункт – обеспечение суверенитета Украины. Суверенитет – понятие неопределённое. Например, в составе Союза УССР была вполне себе суверенная – даже имела МИД и представительство в ООН, а на определённом этапе и министерство обороны (было предусмотрено законодательством в 1944-78 годах и какое-то время даже существовало физически). Нынешняя Украина готова создать союзное государство с Россией? Даже не на правах УССР, а на правах нынешней Белоруссии?Впрочем, это всё философия, а мы обратили внимание на один пункт, в котором точно предусмотрено содержание – это пункт 4, в котором утверждается, что "численность ВСУ – 800 тысяч в мирное время".Информации, конечно, маловато. Вместо тире должно быть слово или сочетание... Впрочем, не так важно – 800 или до 800. Важны другие моменты.Во-первых, в 2013 году численность ВСУ составляла около 166 тыс., а в 2021 – 260 тыс. Т.е., речь идёт о увеличении численности армии мирного (?) времени в 3-5 раз.Во-вторых, несколько дней назад Зеленский заявил, что сейчас численность ВСУ составляет 880 тыс. (это не считая МВД и СБУ, в сумме с которыми получается более миллиона – кадровый состав МВД 140 тыс., а СБУ – ещё 40). Т.е., фактически не предполагается демобилизация. Даже если часть военнослужащих будет отправлена на гражданку, для сохранения численности нужна будет мобилизация темпами чуть меньшими, чем сейчас.В-третьих, хотя данные по бюджетным расходам засекречены, зная, что украинский бюджет на 40% состоит из западной помощи, даже учитывая, что расходы в мирное время будут гораздо меньше, чем в военное, такая численность ВСУ будет Украине не по карману. Собственно, учитывая актуальное состояние украинской экономики, пожалуй, даже 100 тыс. (численность рейхсвера по Версальским соглашениям) будет многовато…Тем не менее, украинская сторона предложила такую численность, а американские переговорщики согласились, отлично зная, что эта цифра вызовет недоумение в Москве (а мы помним, что, по мнению российского президента, Трамп реально озабочен подписанием мирного договора). Какая могла быть их мотивация?Начнём с того, что расходы на содержание армии Украину не интересуют и в США знают почему – военные расходы Украины будут компенсироваться Европой, лидеры которой задолжали киевскому каганату дань за много лет. Правда не очень понятно, сколько именно в количественном и временном выражении Европа будет готова финансировать содержание ВСУ. Но это частный вопрос.Самый очевидный вариант – киевский режим хочет сохранить численность армии достаточную для того, чтобы остановить российское наступление в случае, если Россия по каким-то причинам решит нарушить соглашения (а у российского руководства могут возникнуть такие мотивы) или же предпринять собственное наступление, как только для этого создадутся соответствующие возможности (кризис в России, смена администрации в США и т.п.)Относительно первой ситуации напомним, что т.н. "гарантии по типу 5-й статьи" на самом деле ничего не гарантируют – каждая страна-гарант сама принимает решение относительно ответа на агрессию против Украины. И ответа может вообще не быть, если страна-гарант сочтёт, что украинский режим уже достал. Это конечно маловероятно, но пресловутый "военный ответ", ведущий к полномасштабной войне между НАТО и Россией, выглядит ещё менее вероятным.Сохранение многочисленной армии приведёт к тому, что, в случае нарушения перемирия Россией, Украина получит хоть какой-то промежуток времени до получения помощи, что позволит сохранить режим и не потерять слишком большие территории.С другой стороны понятно, что российская сторона воспримет сохранение 800-тысячной армии в качестве гарантии того, что пресловутый мирный договор станет только коротким перемирием. Потому что в западные гарантии мы верим примерно как в адекватность киевских властей. Не говоря о том, что одной из целей российской СВО была демилитаризация Украины, а миллион военных в любые представления о "демилитаризации" укладывается плохо.Т.е., очевидно, российской стороне должны быть предоставлены какие-то другие аргументы. И, думается, они есть.Повторим, что страна разрушена и демобилизация приведёт к немедленной дестабилизации – вернувшись с войны ветераны обнаружат закрытые, а частью разрушенные предприятия и неспособность государства выполнять свои социальные обязательства.С одной стороны, это приведёт к бешеному росту преступности. Возможно – вплоть до неспособности государственной власти сохранять хоть какой-то порядок (по крайней мере в отдельных районах).С другой стороны, осознание военного поражения и социальная неустроенность создают питательную среду для роста радикальных настроений. Андрей Билецкий* уже декларирует намерение радикальных националистов взять под контроль ветеранское сообщество. Как мы понимаем это даст им и организованную электоральную базу, и живую силу для формирования отрядов боевиков типа итальянских чернорубашечников и немецких СА (те и другие в основе своей были бывшими фронтовиками).Билецкий, конечно, скорее пугало – он никогда не пытался получить реальную власть, ни электоральным, ни неэлекторальным путём. Это, однако не значит, что он и в дальнейшем не попытается стать фюрером не только партии, но и нации, если для этого создадутся соответствующие условия. И уж тем более нет никаких гарантий, что у фронтовиков не появятся новые лидеры.Фиксация численности армии в 800 тысяч и отказ от немедленного прекращения военного положения позволят некоторое время держать массу фронтовиков под контролем и отпускать их на гражданку поэтапно, не допуская чрезмерного роста недовольства, а в какой-то мере и противопоставлять ещё управляемую армию уже неуправляемой государством массе бывших военных на гражданке (удалось ведь веймарским властям в 1923 года подавить "пивной путч").Перед российским руководством, соответственно, стоит вопрос, что для нас более опасно – риск возобновления боевых действий или риск дестабилизации и прихода к власти ещё более радикальных националистов (специфика Украины – реализация нацистской программы людьми, которые вовсе не являются нацистами) и, опять же, возобновления боевых действий (ибо тот же Билецкий говорит "мы должны просто быть готовы, чтобы взять своё", как только Россия столкнётся с проблемами).Так или иначе, но само про себе упоминание в тексте соглашений 800 тысяч о намерениях украинской власти ничего не говорит – оно может свидетельствовать как о готовности разорвать соглашения, так и о готовности их придерживаться. Важно, как всё это будет выглядеть в комплексе.* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.О программе Зеленского можно так же прочитать в статье Павла Волкова "Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано"

