800 из 20. О чём может говорить отказ Зеленского от сокращения армии - 26.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251226/800-iz-20-o-chm-mozhet-govorit-otkaz-zelenskogo-ot-sokrascheniya-armii-1073667870.html
800 из 20. О чём может говорить отказ Зеленского от сокращения армии
800 из 20. О чём может говорить отказ Зеленского от сокращения армии - 26.12.2025 Украина.ру
800 из 20. О чём может говорить отказ Зеленского от сокращения армии
Сам по себе опубликованный в СМИ перечень 20-ти пунктов мирного плана особого анализа, пожалуй, не заслуживает. Каждый отдельный пункт может и осмыслен, но о том, годится ли он в качестве именно элемента мирного плана, можно сказать, только ознакомившись с содержанием
2025-12-26T18:25
2025-12-26T18:25
мнения
переговоры по украине 2025
украина
россия
сша
владимир зеленский
трамп и зеленский
андрей билецкий
вооруженные силы украины
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/06/1072717684_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_aa083e1596c92282b31cec7519a49311.jpg
Ну вот, например, первый пункт – обеспечение суверенитета Украины. Суверенитет – понятие неопределённое. Например, в составе Союза УССР была вполне себе суверенная – даже имела МИД и представительство в ООН, а на определённом этапе и министерство обороны (было предусмотрено законодательством в 1944-78 годах и какое-то время даже существовало физически). Нынешняя Украина готова создать союзное государство с Россией? Даже не на правах УССР, а на правах нынешней Белоруссии?Впрочем, это всё философия, а мы обратили внимание на один пункт, в котором точно предусмотрено содержание – это пункт 4, в котором утверждается, что "численность ВСУ – 800 тысяч в мирное время".Информации, конечно, маловато. Вместо тире должно быть слово или сочетание... Впрочем, не так важно – 800 или до 800. Важны другие моменты.Во-первых, в 2013 году численность ВСУ составляла около 166 тыс., а в 2021 – 260 тыс. Т.е., речь идёт о увеличении численности армии мирного (?) времени в 3-5 раз.Во-вторых, несколько дней назад Зеленский заявил, что сейчас численность ВСУ составляет 880 тыс. (это не считая МВД и СБУ, в сумме с которыми получается более миллиона – кадровый состав МВД 140 тыс., а СБУ – ещё 40). Т.е., фактически не предполагается демобилизация. Даже если часть военнослужащих будет отправлена на гражданку, для сохранения численности нужна будет мобилизация темпами чуть меньшими, чем сейчас.В-третьих, хотя данные по бюджетным расходам засекречены, зная, что украинский бюджет на 40% состоит из западной помощи, даже учитывая, что расходы в мирное время будут гораздо меньше, чем в военное, такая численность ВСУ будет Украине не по карману. Собственно, учитывая актуальное состояние украинской экономики, пожалуй, даже 100 тыс. (численность рейхсвера по Версальским соглашениям) будет многовато…Тем не менее, украинская сторона предложила такую численность, а американские переговорщики согласились, отлично зная, что эта цифра вызовет недоумение в Москве (а мы помним, что, по мнению российского президента, Трамп реально озабочен подписанием мирного договора). Какая могла быть их мотивация?Начнём с того, что расходы на содержание армии Украину не интересуют и в США знают почему – военные расходы Украины будут компенсироваться Европой, лидеры которой задолжали киевскому каганату дань за много лет. Правда не очень понятно, сколько именно в количественном и временном выражении Европа будет готова финансировать содержание ВСУ. Но это частный вопрос.Самый очевидный вариант – киевский режим хочет сохранить численность армии достаточную для того, чтобы остановить российское наступление в случае, если Россия по каким-то причинам решит нарушить соглашения (а у российского руководства могут возникнуть такие мотивы) или же предпринять собственное наступление, как только для этого создадутся соответствующие возможности (кризис в России, смена администрации в США и т.п.)Относительно первой ситуации напомним, что т.н. "гарантии по типу 5-й статьи" на самом деле ничего не гарантируют – каждая страна-гарант сама принимает решение относительно ответа на агрессию против Украины. И ответа может вообще не быть, если страна-гарант сочтёт, что украинский режим уже достал. Это конечно маловероятно, но пресловутый "военный ответ", ведущий к полномасштабной войне между НАТО и Россией, выглядит ещё менее вероятным.Сохранение многочисленной армии приведёт к тому, что, в случае нарушения перемирия Россией, Украина получит хоть какой-то промежуток времени до получения помощи, что позволит сохранить режим и не потерять слишком большие территории.С другой стороны понятно, что российская сторона воспримет сохранение 800-тысячной армии в качестве гарантии того, что пресловутый мирный договор станет только коротким перемирием. Потому что в западные гарантии мы верим примерно как в адекватность киевских властей. Не говоря о том, что одной из целей российской СВО была демилитаризация Украины, а миллион военных в любые представления о "демилитаризации" укладывается плохо.Т.е., очевидно, российской стороне должны быть предоставлены какие-то другие аргументы. И, думается, они есть.Повторим, что страна разрушена и демобилизация приведёт к немедленной дестабилизации – вернувшись с войны ветераны обнаружат закрытые, а частью разрушенные предприятия и неспособность государства выполнять свои социальные обязательства.С одной стороны, это приведёт к бешеному росту преступности. Возможно – вплоть до неспособности государственной власти сохранять хоть какой-то порядок (по крайней мере в отдельных районах).С другой стороны, осознание военного поражения и социальная неустроенность создают питательную среду для роста радикальных настроений. Андрей Билецкий* уже декларирует намерение радикальных националистов взять под контроль ветеранское сообщество. Как мы понимаем это даст им и организованную электоральную базу, и живую силу для формирования отрядов боевиков типа итальянских чернорубашечников и немецких СА (те и другие в основе своей были бывшими фронтовиками).Билецкий, конечно, скорее пугало – он никогда не пытался получить реальную власть, ни электоральным, ни неэлекторальным путём. Это, однако не значит, что он и в дальнейшем не попытается стать фюрером не только партии, но и нации, если для этого создадутся соответствующие условия. И уж тем более нет никаких гарантий, что у фронтовиков не появятся новые лидеры.Фиксация численности армии в 800 тысяч и отказ от немедленного прекращения военного положения позволят некоторое время держать массу фронтовиков под контролем и отпускать их на гражданку поэтапно, не допуская чрезмерного роста недовольства, а в какой-то мере и противопоставлять ещё управляемую армию уже неуправляемой государством массе бывших военных на гражданке (удалось ведь веймарским властям в 1923 года подавить "пивной путч").Перед российским руководством, соответственно, стоит вопрос, что для нас более опасно – риск возобновления боевых действий или риск дестабилизации и прихода к власти ещё более радикальных националистов (специфика Украины – реализация нацистской программы людьми, которые вовсе не являются нацистами) и, опять же, возобновления боевых действий (ибо тот же Билецкий говорит "мы должны просто быть готовы, чтобы взять своё", как только Россия столкнётся с проблемами).Так или иначе, но само про себе упоминание в тексте соглашений 800 тысяч о намерениях украинской власти ничего не говорит – оно может свидетельствовать как о готовности разорвать соглашения, так и о готовности их придерживаться. Важно, как всё это будет выглядеть в комплексе.* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.О программе Зеленского можно так же прочитать в статье Павла Волкова "Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано"
https://ukraina.ru/20251224/vyazkiy-dialog-zhstkie-deystviya-kak-politika-moskvy-sochetaet-peregovory-i-silu-1073584689.html
https://ukraina.ru/20251216/pyataya-statya-nato-kak-eto-nerabotaet-1073171958.html
https://ukraina.ru/20251226/zelenskiy-ischerpal-resurs-molchaniya-ekspert-detalno-razoblachil-mirnyy-plan-kieva-1073647985.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/06/1072717684_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b33d983d7db945010c31ca18dfd57149.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, переговоры по украине 2025, украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей билецкий, вооруженные силы украины, мвд, сбу
Мнения, переговоры по Украине 2025, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Андрей Билецкий, Вооруженные силы Украины, МВД, СБУ

800 из 20. О чём может говорить отказ Зеленского от сокращения армии

18:25 26.12.2025
 
© ФотоПереговоры по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сам по себе опубликованный в СМИ перечень 20-ти пунктов мирного плана особого анализа, пожалуй, не заслуживает. Каждый отдельный пункт может и осмыслен, но о том, годится ли он в качестве именно элемента мирного плана, можно сказать, только ознакомившись с содержанием
Ну вот, например, первый пункт – обеспечение суверенитета Украины. Суверенитет – понятие неопределённое. Например, в составе Союза УССР была вполне себе суверенная – даже имела МИД и представительство в ООН, а на определённом этапе и министерство обороны (было предусмотрено законодательством в 1944-78 годах и какое-то время даже существовало физически). Нынешняя Украина готова создать союзное государство с Россией? Даже не на правах УССР, а на правах нынешней Белоруссии?
Впрочем, это всё философия, а мы обратили внимание на один пункт, в котором точно предусмотрено содержание – это пункт 4, в котором утверждается, что "численность ВСУ – 800 тысяч в мирное время".
Информации, конечно, маловато. Вместо тире должно быть слово или сочетание... Впрочем, не так важно – 800 или до 800. Важны другие моменты.
Во-первых, в 2013 году численность ВСУ составляла около 166 тыс., а в 2021 – 260 тыс. Т.е., речь идёт о увеличении численности армии мирного (?) времени в 3-5 раз.
Во-вторых, несколько дней назад Зеленский заявил, что сейчас численность ВСУ составляет 880 тыс. (это не считая МВД и СБУ, в сумме с которыми получается более миллиона – кадровый состав МВД 140 тыс., а СБУ – ещё 40). Т.е., фактически не предполагается демобилизация. Даже если часть военнослужащих будет отправлена на гражданку, для сохранения численности нужна будет мобилизация темпами чуть меньшими, чем сейчас.
24 декабря, 18:30
"Вязкий" диалог", жёсткие действия: как политика Москвы сочетает переговоры и силу
В-третьих, хотя данные по бюджетным расходам засекречены, зная, что украинский бюджет на 40% состоит из западной помощи, даже учитывая, что расходы в мирное время будут гораздо меньше, чем в военное, такая численность ВСУ будет Украине не по карману. Собственно, учитывая актуальное состояние украинской экономики, пожалуй, даже 100 тыс. (численность рейхсвера по Версальским соглашениям) будет многовато…
Тем не менее, украинская сторона предложила такую численность, а американские переговорщики согласились, отлично зная, что эта цифра вызовет недоумение в Москве (а мы помним, что, по мнению российского президента, Трамп реально озабочен подписанием мирного договора). Какая могла быть их мотивация?
Начнём с того, что расходы на содержание армии Украину не интересуют и в США знают почему – военные расходы Украины будут компенсироваться Европой, лидеры которой задолжали киевскому каганату дань за много лет. Правда не очень понятно, сколько именно в количественном и временном выражении Европа будет готова финансировать содержание ВСУ. Но это частный вопрос.
Самый очевидный вариант – киевский режим хочет сохранить численность армии достаточную для того, чтобы остановить российское наступление в случае, если Россия по каким-то причинам решит нарушить соглашения (а у российского руководства могут возникнуть такие мотивы) или же предпринять собственное наступление, как только для этого создадутся соответствующие возможности (кризис в России, смена администрации в США и т.п.)
Относительно первой ситуации напомним, что т.н. "гарантии по типу 5-й статьи" на самом деле ничего не гарантируют – каждая страна-гарант сама принимает решение относительно ответа на агрессию против Украины. И ответа может вообще не быть, если страна-гарант сочтёт, что украинский режим уже достал. Это конечно маловероятно, но пресловутый "военный ответ", ведущий к полномасштабной войне между НАТО и Россией, выглядит ещё менее вероятным.
Сохранение многочисленной армии приведёт к тому, что, в случае нарушения перемирия Россией, Украина получит хоть какой-то промежуток времени до получения помощи, что позволит сохранить режим и не потерять слишком большие территории.
Президент США Гарри С Трумен подписывает Североатлантический договор - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
16 декабря, 11:58
Пятая статья НАТО: как это (не)работаетРаз уж не получается попасть в НАТО через двери, то туда можно влезть через печную трубу – видимо так рассуждал Зеленский, соглашаясь нарушить Конституцию, отказавшись от стремления вступить в НАТО, в обмен на гарантии безопасности как в 5-й статье Североатлантического договора (устава НАТО). Стоит всё же понять о чём идёт речь и как это работает
С другой стороны понятно, что российская сторона воспримет сохранение 800-тысячной армии в качестве гарантии того, что пресловутый мирный договор станет только коротким перемирием. Потому что в западные гарантии мы верим примерно как в адекватность киевских властей. Не говоря о том, что одной из целей российской СВО была демилитаризация Украины, а миллион военных в любые представления о "демилитаризации" укладывается плохо.
Т.е., очевидно, российской стороне должны быть предоставлены какие-то другие аргументы. И, думается, они есть.
Повторим, что страна разрушена и демобилизация приведёт к немедленной дестабилизации – вернувшись с войны ветераны обнаружат закрытые, а частью разрушенные предприятия и неспособность государства выполнять свои социальные обязательства.
С одной стороны, это приведёт к бешеному росту преступности. Возможно – вплоть до неспособности государственной власти сохранять хоть какой-то порядок (по крайней мере в отдельных районах).
С другой стороны, осознание военного поражения и социальная неустроенность создают питательную среду для роста радикальных настроений. Андрей Билецкий* уже декларирует намерение радикальных националистов взять под контроль ветеранское сообщество. Как мы понимаем это даст им и организованную электоральную базу, и живую силу для формирования отрядов боевиков типа итальянских чернорубашечников и немецких СА (те и другие в основе своей были бывшими фронтовиками).
Билецкий, конечно, скорее пугало – он никогда не пытался получить реальную власть, ни электоральным, ни неэлекторальным путём. Это, однако не значит, что он и в дальнейшем не попытается стать фюрером не только партии, но и нации, если для этого создадутся соответствующие условия. И уж тем более нет никаких гарантий, что у фронтовиков не появятся новые лидеры.
Владимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Вчера, 05:45
"Зеленский исчерпал ресурс молчания": эксперт детально разоблачил "мирный" план КиеваМирная инициатива Зеленского на деле является набором намеренно невыполнимых условий. Ее цель — создать лишь видимость диалога, а не добиться реального урегулирования на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Фиксация численности армии в 800 тысяч и отказ от немедленного прекращения военного положения позволят некоторое время держать массу фронтовиков под контролем и отпускать их на гражданку поэтапно, не допуская чрезмерного роста недовольства, а в какой-то мере и противопоставлять ещё управляемую армию уже неуправляемой государством массе бывших военных на гражданке (удалось ведь веймарским властям в 1923 года подавить "пивной путч").
Перед российским руководством, соответственно, стоит вопрос, что для нас более опасно – риск возобновления боевых действий или риск дестабилизации и прихода к власти ещё более радикальных националистов (специфика Украины – реализация нацистской программы людьми, которые вовсе не являются нацистами) и, опять же, возобновления боевых действий (ибо тот же Билецкий говорит "мы должны просто быть готовы, чтобы взять своё", как только Россия столкнётся с проблемами).
Так или иначе, но само про себе упоминание в тексте соглашений 800 тысяч о намерениях украинской власти ничего не говорит – оно может свидетельствовать как о готовности разорвать соглашения, так и о готовности их придерживаться. Важно, как всё это будет выглядеть в комплексе.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
О программе Зеленского можно так же прочитать в статье Павла Волкова "Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Мненияпереговоры по Украине 2025УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийАндрей БилецкийВооруженные силы УкраиныМВДСБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
Лента новостейМолния