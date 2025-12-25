https://ukraina.ru/20251225/23-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073628859.html

23 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* "Улица с историей". Площадь Советская в Алчевске. Гость: редактор телеграм-канала Украина.ру Карина Бабичева.* "Тема дня Новороссии". Конкурс... Украина.ру, 25.12.2025

2025-12-25T15:26

мариуполь

москва

россия

украина.ру

новороссия сегодня

волонтеры

днр

лнр

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073628487_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79b2abade900645aa454c3f240c26ca8.jpg

Сегодня в эфире:* "Улица с историей". Площадь Советская в Алчевске. Гость: редактор телеграм-канала Украина.ру Карина Бабичева.* "Тема дня Новороссии". Конкурс "Гордость Донбасса". Гость: победитель конкурса, Советник Председателя Совета Первых городского округа Мариуполь по грантовой работе, волонтер Мариупольского Штаба #МЫВМЕСТЕ Андрей Зотов.* "Помогаем своим".О танцующих "киборгах" – людях, потерявших конечности. Гости: чемпионка Москвы и России по аргентинскому танго Александра Одоевская и её муж и партнёр по танцам Борис Мандрабура.* "Знай наше". Истории актёров-фронтовиков родом из Донбасса.Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

