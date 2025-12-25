23 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* "Улица с историей". Площадь Советская в Алчевске. Гость: редактор телеграм-канала Украина.ру Карина Бабичева.
* "Тема дня Новороссии". Конкурс "Гордость Донбасса". Гость: победитель конкурса, Советник Председателя Совета Первых городского округа Мариуполь по грантовой работе, волонтер Мариупольского Штаба #МЫВМЕСТЕ Андрей Зотов.
* "Помогаем своим".
О танцующих "киборгах" – людях, потерявших конечности. Гости: чемпионка Москвы и России по аргентинскому танго Александра Одоевская и её муж и партнёр по танцам Борис Мандрабура.
* "Знай наше". Истории актёров-фронтовиков родом из Донбасса.
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
* "Улица с историей". Площадь Советская в Алчевске. Гость: редактор телеграм-канала Украина.ру Карина Бабичева.
* "Тема дня Новороссии". Конкурс "Гордость Донбасса". Гость: победитель конкурса, Советник Председателя Совета Первых городского округа Мариуполь по грантовой работе, волонтер Мариупольского Штаба #МЫВМЕСТЕ Андрей Зотов.
* "Помогаем своим".
О танцующих "киборгах" – людях, потерявших конечности. Гости: чемпионка Москвы и России по аргентинскому танго Александра Одоевская и её муж и партнёр по танцам Борис Мандрабура.
* "Знай наше". Истории актёров-фронтовиков родом из Донбасса.
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Подписывайся на