Люди-стабилизаторы и украинская власть. Умеров сдал Зеленского ФБР

Западные медиа вслед за несколькими, очень немногими украинскими источниками разносят новость о том, что Рустем Умеров, секретарь СНБО, встретился с Кэшем Пателем, главой ФБР. Более того, инсайдеры добавляют пикантную деталь. Вместе с Умеровым на этой встрече присутствовал и заместитель главы СБУ Александр Поклад.

И здесь давайте спокойно разбираться, что именно произошло, потому что та картина, которую сейчас массово рисуют медиа и экспертная среда, мягко говоря, не соответствует реальности. Рассказывают, что Умеров якобы по поручению Зеленского отправился договариваться с ФБР, чтобы американцы не давили на НАБУ по делу Миндича, чтобы расследование было спущено на тормозах, чтобы Вашингтон как то прикрыл эту историю. Это не так. Вообще не так. Реальная история гораздо интереснее и куда более показательная.Я довольно давно в своих материалах и комментариях говорил о том, что ещё с момента, когда вокруг Миндича начал разгораться этот скандал, его деловые партнёры, Цукерманы, экс замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма и тот же Рустем Умеров уже находились в режиме взаимодействия и сотрудничества с НАБУ и ФБР. Это не первое общение Умерова с американцами. Поэтому сама по себе встреча с руководителем ФБР не является чем-то экстраординарным. Но в данном случае важен контекст и состав участников, особенно присутствие Александра Поклада.И все потому, что во время первой встречи украинской делегации с американской стороной в Майами, когда состав был расширенным и туда формально входили и Поклад, и глава ГУР МО Буданов*, на самой встрече они не присутствовали. Вместо Буданова, в частности, был его заместитель. Тогда у украинской политической тусовки возник закономерный вопрос, куда же делись эти персонажи? Ответ оказался очень простым и одновременно очень показательным (хоть никем так и не озвученным) - они находились на встречах самого высокого уровня с представителями американского разведывательного сообщества и Госдепартамента. Речь, по сообщениям информированных людей, шла о базовой задаче на ближайшие месяцы. Эти люди, как ключевые силовики на Украине, рассматривались и рассматриваются американцами как опора стабильности в Киеве. Не допустить переворотов, не допустить майданов, не допустить распада вертикали управления, не допустить обвала фронта и неконтролируемого развала военной системы - вот те задачи, которые перед ними поставлены. Это - люди-стабилизаторы.Тут нужно напомнить, что Василий Малюк, глава СБУ, это в большей степени завхоз и финансовый оператор, человек про деньги, про схемы и про обслуживание интересов Зеленского и Ермака. Реальной силовой, разведывательной и контрразведывательной компонентой в СБУ управляет именно Поклад. Что касается ГУР )главного управления разведки), то за годы полномасштабных боевых действий эта структура разрослась до значения, сопоставимого с СБУ, с собственной агентурной сетью, собственной силовой компонентой, спецназом, аналитикой и поддержкой олигархических групп. Это параллельные и сопоставимые практически центры силы. При этом совершенно очевидно, что на данном этапе предпочтение было отдано именно Покладу, который сегодня является, пожалуй, самым доверенным человеком для американцев на верхних этажах украинской власти.И вот в этом контексте (задач Покладу и Буданову от американцев) встреча Умерова с главой ФБР в присутствии Поклада выглядит совершенно иначе. Это не просьба, не мольба и не попытка договориться о смягчении расследований. Это элемент более широкой конфигурации. Если говорить совсем прямо, то да, Умеров сдал Зеленского и Ермака полностью и без остатка. Здесь даже не о чем спорить. Но речь идёт уже не просто о передаче информации, а о переходе к фазе практической имплементации решений, которые вырабатываются в рамках переговорного трека. Умеров в этой конструкции выступает как ключевой переговорщик, а Поклад как ключевой силовик, который будет отвечать за то, чтобы договорённости были реализованы на практике и чтобы украинская сторона выполнила то, что пообещала американцам. Именно поэтому в разговоре появляется ФБР и связка с НАБУ. Антикоррупционный трек является ключевым инструментом давления и управления. И если кто то думает, что это история (визит к Пателю) про спасение Зеленского, то он глубоко ошибается. Это история про контроль над процессом демонтажа старой конфигурации власти и перехода к новой, в которой Зеленский является скорее проблемой, чем активом. Появление информации об этой встрече лишь подтверждает тот инсайд, который давно циркулирует в узких кругах. Дни Зеленского сочтены. Вопрос только в тайминге и в форме, но не в самом факте. И здесь стоит обратить внимание ещё на одно крайне симптоматичное заявление, прозвучавшее буквально на днях и, по всей вероятности, по времени очень близкое к этой встрече, возможно с разницей в несколько дней или неделю, точно мы этого не знаем. Речь идёт о заявленииглавы депутатской фракции в Верховной раде Арахамии, который фактически проговорил то, что до этого звучало лишь в закрытых обсуждениях, а именно что мирное соглашение либо будет плохим для Украины, либо очень плохим, либо его не будет вовсе.Иными словами, никакого соглашения на украинских условиях, на тех вылизанных и завышенных требованиях, которые пытаются выторговать Зеленский и стоящие за ним европейцы, в первую очередь Лондон, не будет. Вариантов остаётся немного, и все они для Киева неприятные. Либо быстро принять плохую сделку, либо потом под давлением согласиться на ещё более жёсткий вариант, либо вообще остаться без соглашения и столкнуться с последствиями в виде поражения и натуральной капитуляции (он этого не сказал прямо, но это явно звучало подтекстом). Ну и последовала реакция. От Зеленского конечно же. И вот, если говорить образно, тот самый цвет, скажем так, "лучей добра" между Арахамией и самим Зеленским, степень доверительности между ними Зеленский продемонстрировал предельно наглядно, выступая буквально через день, на пресс конференции, где он сказал следующее, что да, он, мол, знает, что есть у нас (у них) некие "великие дипломаты", которые там уже практически хоронят переговорный процесс, но нет, мир будет только на справедливых условиях, справедливых для Украины. И этим он довольно недвусмысленно, пусть и без упоминания фамилий, ответил именно на заявление Арахамии. Но здесь я бы обратил внимание на другое, потому что в этой ситуации сама едкость Зеленского, его раздражённость и нервная реакция абсолютно показательны. Если бы он чувствовал себя хозяином положения в полной мере, если бы он контролировал ситуацию так, как контролировал её ещё год назад, он бы не стал тратить даже полслова на подобные реплики, он бы просто задействовал все имеющиеся у него инструменты для того, чтобы Арахамия очень быстро и очень болезненно расплатился за свои заявления. Но такой возможности у него уже нет.Я уже рассказывал о том, что предпринимались попытки через СБУ и прокуратуру инкриминировать Арахамии и его окружению статью 111 о государственной измене, предпринимались попытки снять его с должности главы фракции Слуга народа, а по факту человека, который сегодня контролирует парламент и монобольшинство. Ничего из этого у Зеленского и Ермака не получилось. Ермак слетел, несмотря на все попытки сохранить рычаги управления, а Зеленский оказался в ситуации, когда ему остаётся только источать желчь и яд в адрес Арахамии, причём даже не называя его прямо.Ну, и понятно, что Арахамия в этой конструкции лишь один из элементов большого пазла. Есть Умеров как ключевой переговорщик, есть Арахамия как человек, отвечающий за парламентский контур, есть Поклад как ключевой силовик, есть второй ключевой силовик Буданов, который при всём своём личном и весьма непростом отношении к Покладу, тем не менее, находится с ним в одной упряжке и действует в рамках общей логики. Американской логики. В этой же конструкции присутствует и вице премьер Фёдоров, а дальше уже второй ряд, олигархи и те, кто пытается встроиться в новую реальность.И вот встреча Поклада и Умерова с Кэшем Пателем это не просто разговор, не просто обмен информацией и уж точно не попытка кого-то о чём-то попросить по делу Миндича, а обсуждение конкретных шагов, конкретной стратегии и конкретных манипуляций, которые при сохранении управляемости ситуации должны привести к нужному результату, а именно к реализации итогового соглашения, которое, несмотря на сопротивление европейцев и самого Зеленского, устроит Вашингтон и в логике Анкориджа устроит Москву. Патель - это ФБР и это НАБУ, то есть инструмент давления через антикоррупционный трек. Дожимать Зеленского и его окружение будут именно через антикоррупционные кейсы, а присутствие Поклада на этих встречах нужно для того, чтобы ни у кого не возникло желания сыграть в ответ силовой сценарий и чтобы СБУ не попыталась снова влезть в эту драку, как это уже было летом.И даже при всех попытках Зеленского и его окружения сохранить статус-кво, сохранить всё так, как было, этого уже не будет никогда. Появившаяся информация о встрече с главой ФБР это лишь ещё одно подтверждение этой логики и ещё один факт в копилку той информации, которая сейчас активно обсуждается в узких кругах. А именно того, что дни Зеленского сочтены.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

